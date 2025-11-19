TFI: పైరసీని ఉక్కుపాదంతో అణిచివేస్తోన్న ప్రభుత్వానికి, పోలీసులకు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ ధన్యవాదాలు..

TFI: తెలుగు చిత్రపరిశ్రమను ప్రస్తుతం పైరసీ భూతం వెంటాతుంది. కొత్త సినిమా విడుదలైన వెంటనే దాని హెచ్ డీ ప్రింట్ ను పైరసీ వెబ్ సైట్స్ లో పెట్టి నిర్మాతలకు, చిత్ర పరిశ్రమకు తీరని నష్టం కలిగించిన ఐబొమ్మ వ్యవస్థాపకుడు ఇమ్మడి రవి అరెస్ట్ నేపథ్యంలో తెలంగాణ పోలీస్ డిపార్ట్ మెంట్ తో పాటు ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ. ఈ సందర్బంగా భరత్ భూషణ్ మాట్లాడుతూ... ఈ ప్రెస్ మీట్ కు ముఖ్య కారణం ఐబొమ్మ అని పైరసీ వెబ్ సైట్ ను నడిపిస్తున్న ఇమ్మడి రవిని పోలీసులు పట్టుకున్నందుకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసేందుకునే ఈ ప్రెస్ మీట్ పెట్టినట్టు తెలిపారు. పైరసీ ముఠా నాయకుడిని పట్టుకున్న పోలీసు బృందానికి, ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసారు. .
నిర్మాత సి కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడుతూ... "చిత్ర పరిశ్రమ కోసం పోలీస్ వ్యవస్థ పగలు రాత్రి కష్టపడి పైరసీ చేసే వాడిని పట్టుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు . దేశం మొత్తంలో తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ మాత్రమే పైరసీ సెల్ మెయింటైన్ చేస్తుందన్నారు. చాలా కష్టపడి ఐబొమ్మ రవిను పట్టుకున్నారు. దానికి సపోర్ట్ చేసిన తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి, పోలీసులకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఇక పైరసీ చేసేవారిని కఠినాతి కఠినంగా శిక్షించాలి. త్వరలో ప్రభుత్వం నుండి మాకు ఇంతగా అండగా నిలబడి సాయం చేసిన వారిని సత్కరించి మా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటామమన్నారు.
చదలవాడ శ్రీనివాసరావు మాట్లాడుతూ... పైరసీ చేసే కీ పిన్ పట్టుకున్న పోలీస్ వారికి, ప్రభుత్వాన్ని అభినందిస్తున్నాము. సినిమా టికెట్ ధరలు ఎక్కువ ఉండటం వల్ల ప్రేక్షకులు సినిమాలను పైరసీలో చూస్తున్నారు అంటున్నారు. కాని ఈ పరిస్థితి వల్ల మిగతా చిన్న సినిమాలు కూడా ఇబ్బంది పడుతున్నాయన్నారు. అలాగే సినిమా క్యూబ్, యుఎఫ్ఓ వెళుతున్న సంగతి అర్థమవుతుంది. వారి సర్వర్లు బలంగా ఉండేలా చూసుకోవాలన్నారు.
వల్లభనేని అనిల్ కుమార్ మాట్లాడుతూ... "సినిమాలు ప్రస్తుతం విజయం సాధించలేకపోవడానికి ముఖ్య కారణం పైరసీ భూతం అనే చెప్పాలి. అది టెక్నాలజీ మారుతూ వచ్చిన ప్రతిసారి పైరసీ కొత్త రూపం తీసకుంటుంది. తెలంగాణ ప్రభుత్వం పైరసీని అరికట్టడం చాలెంజ్ గా తీసుకుని పైరసీ చేసేవారిని పట్టుకోవడం జరిగిందన్నారు. అది సినీ పరిశ్రమకు వరం. టికెట్ ధరలు కూడా కుటుంబంతో సహా వచ్చే విధంగా ధరలు ఉండేలా చూడాలని కోరారు. పైరసీని పూర్తిగా అరికడితేనే కొత్త నిర్మాతలు ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి సినిమాలు నిర్మిస్తారన్నారు.
ఈ ప్రెస్ మీట్ లో అమ్మి రాజు, దర్శకుడు వీర శంకర్, ముత్యాల రామ ప్రసాద్.. బాపిరాజు, ప్రసన్న కుమార్ వంటి వారు.. పైరసీ సెల్ నిర్వాహకుడిని పట్టుకున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని పోలీసులు చిత్తశుద్దిని అభినందించారు. ఇకపై పైరసీ పై ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని చిత్ర పరిశ్రమ తరుపున అభ్యర్ధించారు. పైరసీ జరిగిపోయిన తర్వాత కాకుండా ముందుగానే పైరసీ జరగకుండా ఆపేస్తే మంచిదని వ్యక్తలు అన్నారు.
Also Read: ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..
Also Read: చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.