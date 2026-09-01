/చిరంజీవి జోక్యం చేసుకోవాలి.. అతని ఎన్నిక చెల్లదు.. TFTDDA ప్రెసిడెంట్ సుమలత..

TFTDDA President Sumalatha: కొత్తగా ఏర్పడిన కార్యవర్గాన్నితాము గుర్తించడం లేదని టీఎఫ్టీడీడీఏ అధ్యక్షురాలు సుమలత అన్నారు. తమకు ఎలాంటి అధికారికంగా ఎలాంటి లీగల్ నోటీసు ఇవ్వకుండా మరో వర్గం కొత్త కార్యవర్గాన్ని ప్రకటించడం చట్ట వ్యతిరేకం అన్నారు.
రఘు మాస్టర్ వర్గం ప్రకటించిన కొత్త కార్యవర్గంపై సుమలత దేవి తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. తమను, తమ సభ్యులను కొందరు కావాలనే రెచ్చగొడుతున్నారని ఈ సందర్భంగా చెప్పుకొచ్చారు.
“కొంతమంది పెద్దలే కావాలనే మా యూనియన్ను చీల్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిన్న ఒక వర్గం ఏర్పాటు చేసుకున్న కార్యవర్గం అధికారికం కాదు. దానికి మా అసోసియేషన్తో ఎలాంటి సంబంధం లేదు. అందులో గతంలో తప్పులు చేసినవారే అందులో ఉన్నారు. మా కార్యవర్గానికి ఎలాంటి లీగల్ నోటీసు రాలేదు. నోటీసు ఇవ్వకుండా మా కార్యవర్గాన్ని నాన్-ఆఫీషియల్ అని ఎలా ప్రకటిస్తారని సుమలత ప్రశ్నించారు.
అసోసియేషన్లో గతంలో జరిగినట్లు చెబుతున్న రూ.36 లక్షల అవినీతి వ్యవహారానికి సంబంధించిన తుది నివేదికను ఇప్పటివరకు ఎందుకు ఇవ్వలేదని క్వశ్చన్ రైజ్ చేశారు. తప్పులు చేసిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రశ్నించినందుకే ప్రస్తుతం ఇంత రాద్ధాంతం చేస్తున్నారన్నారు.
మా యూనియన్ పై నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం మా సభ్యులకే ఉంది..
“మా యూనియన్ సమస్యపై ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే అధికారం మా సభ్యులకే ఉంటుంది. మేము నిబంధనల ప్రకారమే ముందుకు వెళతున్నాము. యూనియన్లో సభ్యులు ఓటు వేయకుండా అడ్డుకునే పరిస్థితులను కొందరు క్రియేట్ చేస్తున్నట్టు చెప్పారు. మాకు ఫెడరేషన్ మద్దతు కావాలి. మా కార్యవర్గం ఏ తప్పు చేసిందో క్లిష్టల్ క్లియర్గా చెప్పాలన్నారు. మేము ఫెడరేషన్తోనే ఉంటాం. ఫిల్మ్ ఛాంబర్ కూడా మాకు మద్దతుగా ఉండాలన్నారు.
తమ సమస్యను ఫిల్మ్ ఛాంబర్, మెగాస్టార్ చిరంజీవి, సురేష్ బాబు, దిల్ రాజు, అశోక్, రాందాస్.. వంటి సినీ పెద్దలు పరిష్కరించాలని సుమలత విజ్ఞప్తి చేశారు. తమ యూనియన్ కు మద్దతుగా ఉండాలని రిక్వెస్ట్ చేశారు.
“చిరంజీవి గారంటే మాకు ఎంతో ఇష్టం. డ్యాన్స్ అంటే ముందుగా మాకు ఆయనే గుర్తొస్తారు. ఆయన మా సమస్యను పరిష్కరించాలన్నారు. తప్పులు చేసిన మా సభ్యుల్లో కొందరిని నిలదీసి ప్రశ్నించినందుకే ఈ స్థాయిలో వివాదం చేస్తున్నారన్నారు.
అయితే, యూనియన్ను చీల్చేందుకు లేదా సభ్యులను ఇబ్బంది పెట్టేందుకు ఎవరైనా ప్రయత్నిస్తే సహించేది లేదంటూ సుమలత తీవ్ర హెచ్చరిక చేశారు.
“మా యూనియన్ను విడదీయాలని చూసేవారికి ఇదే మా హెచ్చరిక. యూనియన్ వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకుని సభ్యులను, యూనియన్ కార్యకలాపాలను డిస్టర్బ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తే తీవ్రంగా ప్రతిఘటిస్తాము. ఎవరైనా హద్దులు దాటితే వారికి గట్టిగా బుద్ధి చెబుతామన్నారు. మా యూనియన్ ఐక్యతను దెబ్బతీసే చర్యలను ఎంతమాత్రం సహించేది లేదన్నారు సుమలత.
ఈ సందర్భంగా అడ్వకేట్ బాల మాట్లాడుతూ.. అసోసియేషన్ వ్యవహారాల్లో న్యాయపరమైన అంశాలను వివరించారు.
“లీగల్గా సుమలత నేతృత్వంలోని కార్యవర్గమే కొనసాగాలి. సాధారణంగా ఒక అసోసియేషన్లో జనరల్ బాడీ తీసుకునే నిర్ణయమే అత్యంత కీలకం. పలు సందర్భాల్లో కోర్టులు కూడా జనరల్ బాడీ నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చాయని గుర్తు చేశారు.
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