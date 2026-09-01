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చిరంజీవి జోక్యం చేసుకోవాలి.. అతని ఎన్నిక చెల్లదు.. TFTDDA ప్రెసిడెంట్ సుమలత..

TFTDDA: తెలుగు ఫిల్మ్‌ అండ్‌ టీవీ డ్యాన్సర్స్‌ అండ్‌ డ్యాన్స్‌ డైరెక్టర్స్‌ అసోసియేషన్‌ (TFTDDA)లో నెలకొన్న అంతర్గత కుమ్ములాటల నేపథ్యంలో ప్రెసెంట్  అధ్యక్షురాలు సుమలత ప్రెస్ మీట్  నిర్వహించారు.  కొందరు రఘు మాస్టర్ ఆధ్వర్యంలో కొత్త కార్యవర్గాన్ని ప్రకటించడం చెల్లదు అని చెప్పుకొచ్చారు. అంతేకాదు ఈ విషయంలో మెగాస్టార్ చిరంజీవి జోక్యం చేసుకోవాలన్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 01, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 05:50 PM IST
చిరంజీవి జోక్యం చేసుకోవాలి.. అతని ఎన్నిక చెల్లదు.. TFTDDA ప్రెసిడెంట్ సుమలత..
Image Credit: Dancer Association (TFFDDA Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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