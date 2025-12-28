Thalapathy Vijay: సినిమాలు అందుకే వదిలేస్తున్న.. ఇక ఇదే నా చివరి చిత్రం: విజయ్

Jana Nayagan Event : మలేషియాలోని బుకిట్ జలీల్ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన ‘జన నాయగన్’ సినిమా ఆడియో లాంచ్ కార్యక్రమం సినీ అభిమానులకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే ఘట్టంగా మారింది. ఈ వేడుకలో సౌత్ స్టార్ హీరో విజయ్ భావోద్వేగంగా మాట్లాడుతూ సినిమాలకు గుడ్బై చెప్పనున్నట్టు ప్రకటించారు. ‘జన నాయగన్’ తన చివరి సినిమా అని స్పష్టంగా ఈ వేడుక ద్వారా మరోసారి కన్ఫామ్ చేశాడు ఈ హీరో.
విజయ్ తన ప్రసంగాన్ని “నా గుండెల్లో నివసించే స్నేహితులు, స్నేహితురాళ్లకు నమస్కారం” అంటూ అభిమానులను పలకరిస్తూ మొదలుపెట్టారు. మలేషియా తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమని..కొన్ని సినిమాల పేర్లు వింటే ఈ దేశమే గుర్తుకు వస్తుందని చెప్పారు. ఈ ఈవెంట్ లోనే అజిత్ నటించిన ‘బిల్లా’ గురించి ప్రస్తావించగానే స్టేడియం అంతా ఈలలతో మార్మోగింది.
“నేను సినిమాల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టుకోవాలనే ఆశ మాత్రమే ఉంది. కానీ మీరు నన్ను ప్యాలెస్లో కూర్చోబెట్టారు” అని విజయ్ అన్నారు. శ్రీలంక తర్వాత మలేషియాలోనే ఎక్కువ మంది తమిళులు ఉన్నారని చెప్పిన ఆయన.. అభిమానులు తనకు ఎప్పుడూ అండగా నిలిచారని పేర్కొన్నారు. “నాకు ఏదైనా జరిగితే థియేటర్లలో నిలబడి నా వెంట నడిచారు. అలాంటి అభిమానుల కోసం రాబోయే సంవత్సరాల్లో నేను నిలబడతాను” అంటూ తన నిర్ణయానికి కారణం చెప్పారు.
సినిమాలు వదిలి ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానని విజయ్ స్పష్టం చేశారు. “వరదలో కొట్టుకుపోతున్నవాడికి పడవ ఇచ్చినట్టే, ఎడారిలో దాహంతో ఉన్నవారికి ఒంటె సహాయం చేసినట్టే..ఇప్పుడు నేను ప్రజలకు ఉపయోగపడాలనుకుంటున్నాను” అని తెలిపారు.
‘జన నాయగన్’ సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ, తనతో కలిసి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రశంసించారు. ఈ సినిమాలో నటించిన మమిత మోహందాస్ గురించి మాట్లాడుతూ, ఈ చిత్రం తర్వాత ఆమె ప్రతి కుటుంబంలో ఒక చెల్లిలా నిలిచిపోతుందని అన్నారు. దర్శకుడు హెచ్. వినోద్ సమాజంపై ప్రభావం చూపే కథలను చెప్పే దర్శకుడని కొనియాడారు. ముందే కలిసి పని చేయాలని అనుకున్నా.. ఇప్పుడు ఈ సినిమాతో ఆ అవకాశం వచ్చిందని చెప్పారు.
సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ, “అతను ఒక మ్యూజికల్ డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్ లాంటివాడు. అక్కడ ఎప్పుడూ అన్లిమిటెడ్ మ్యూజిక్ దొరుకుతుంది” అని ప్రశంసించారు. అలాగే ప్రకాష్ రాజ్తో తన కెమిస్ట్రీ ‘గిల్లి’ సినిమా నుంచి ఇప్పటివరకు కొనసాగుతోందని చెప్పారు. అలానే ఈ వేడుకలో ఫాన్స్ కోసం ఒక స్టెప్పు కూడా వేశారు ఈ హీరో.
