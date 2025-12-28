English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Thalapathy Vijay: సినిమాలు అందుకే వదిలేస్తున్న.. ఇక ఇదే నా చివరి చిత్రం: విజయ్

Thalapathy Vijay: సినిమాలు అందుకే వదిలేస్తున్న.. ఇక ఇదే నా చివరి చిత్రం: విజయ్

Thalapathy Vijay Speech: విజయ్ కొత్త రాజకీయ పార్టీ పెట్టడంతో.. తను ఇక సినిమాలు మానేస్తున్నారని వార్త ఎన్నో రోజుల నుంచి వైరల్ అవుతోంది. ఇక చివరిగా ఈ హీరో ‘జన నాయగన్’ సినిమాలో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రం ఈవెంట్‌లో విజయ్ ఇదే తన చివరి చిత్రం అని కన్ఫామ్ చేశారు. ఈ ఈవెంట్‌లోనే ఎన్నో విషయాల గురించి మాట్లాడారు ఈ హీరో.  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Dec 28, 2025, 03:34 PM IST

Trending Photos

New Year 2026 Zodiac Prediction: జనవరి 1న జరగనున్న అద్భుతం..2026 లో ఈ 3 రాశుల వాళ్లు పట్టిందల్లా బంగారం..!
5
January 1 Astrology
New Year 2026 Zodiac Prediction: జనవరి 1న జరగనున్న అద్భుతం..2026 లో ఈ 3 రాశుల వాళ్లు పట్టిందల్లా బంగారం..!
Star Actress: నన్ను పూర్తిగా వాడుకొని అవసరం తీరాక వదిలేసారు.. బిగ్ బాస్ బ్యూటీ షాకింగ్ కామెంట్స్..
6
Inaya Sultana
Star Actress: నన్ను పూర్తిగా వాడుకొని అవసరం తీరాక వదిలేసారు.. బిగ్ బాస్ బ్యూటీ షాకింగ్ కామెంట్స్..
Aravalli Bala Quila: ఆరావళి బాలా కోటను ఎవరు నిర్మించారు? అందులో ఉన్న నిధిని చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!
6
Bala Quila
Aravalli Bala Quila: ఆరావళి బాలా కోటను ఎవరు నిర్మించారు? అందులో ఉన్న నిధిని చూస్తే ఆశ్చర్యపోతారు..!!
Optional Holidays: 2026లో ఆప్షనల్ హాలీడేస్ లిస్ట్ ఇదే.. తెలంగాణలో మొత్తం ఎన్ని సెలవులంటే..?
5
optional holidays 2026
Optional Holidays: 2026లో ఆప్షనల్ హాలీడేస్ లిస్ట్ ఇదే.. తెలంగాణలో మొత్తం ఎన్ని సెలవులంటే..?
Thalapathy Vijay: సినిమాలు అందుకే వదిలేస్తున్న.. ఇక ఇదే నా చివరి చిత్రం: విజయ్

Jana Nayagan Event : మలేషియాలోని బుకిట్ జలీల్ స్టేడియం వేదికగా జరిగిన ‘జన నాయగన్’ సినిమా ఆడియో లాంచ్ కార్యక్రమం సినీ అభిమానులకు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే ఘట్టంగా మారింది. ఈ వేడుకలో సౌత్ స్టార్ హీరో విజయ్ భావోద్వేగంగా మాట్లాడుతూ సినిమాలకు గుడ్‌బై చెప్పనున్నట్టు ప్రకటించారు. ‘జన నాయగన్’ తన చివరి సినిమా అని స్పష్టంగా ఈ వేడుక ద్వారా మరోసారి కన్ఫామ్ చేశాడు ఈ హీరో. 
విజయ్ తన ప్రసంగాన్ని “నా గుండెల్లో నివసించే స్నేహితులు, స్నేహితురాళ్లకు నమస్కారం” అంటూ అభిమానులను పలకరిస్తూ మొదలుపెట్టారు. మలేషియా తనకు ఎంతో ప్రత్యేకమని..కొన్ని సినిమాల పేర్లు వింటే ఈ దేశమే గుర్తుకు వస్తుందని చెప్పారు. ఈ ఈవెంట్ లోనే అజిత్ నటించిన ‘బిల్లా’ గురించి ప్రస్తావించగానే స్టేడియం అంతా ఈలలతో మార్మోగింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

“నేను సినిమాల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఒక చిన్న ఇల్లు కట్టుకోవాలనే ఆశ మాత్రమే ఉంది. కానీ మీరు నన్ను ప్యాలెస్‌లో కూర్చోబెట్టారు” అని విజయ్ అన్నారు. శ్రీలంక తర్వాత మలేషియాలోనే ఎక్కువ మంది తమిళులు ఉన్నారని చెప్పిన ఆయన.. అభిమానులు తనకు ఎప్పుడూ అండగా నిలిచారని పేర్కొన్నారు. “నాకు ఏదైనా జరిగితే థియేటర్లలో నిలబడి నా వెంట నడిచారు. అలాంటి అభిమానుల కోసం రాబోయే సంవత్సరాల్లో నేను నిలబడతాను” అంటూ తన నిర్ణయానికి కారణం చెప్పారు.

సినిమాలు వదిలి ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నానని విజయ్ స్పష్టం చేశారు. “వరదలో కొట్టుకుపోతున్నవాడికి పడవ ఇచ్చినట్టే, ఎడారిలో దాహంతో ఉన్నవారికి ఒంటె సహాయం చేసినట్టే..ఇప్పుడు నేను ప్రజలకు ఉపయోగపడాలనుకుంటున్నాను” అని తెలిపారు.

‘జన నాయగన్’ సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ, తనతో కలిసి పనిచేసిన ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రశంసించారు. ఈ సినిమాలో నటించిన మమిత మోహందాస్ గురించి మాట్లాడుతూ, ఈ చిత్రం తర్వాత ఆమె ప్రతి కుటుంబంలో ఒక చెల్లిలా నిలిచిపోతుందని అన్నారు. దర్శకుడు హెచ్. వినోద్ సమాజంపై ప్రభావం చూపే కథలను చెప్పే దర్శకుడని కొనియాడారు. ముందే కలిసి పని చేయాలని అనుకున్నా.. ఇప్పుడు ఈ సినిమాతో ఆ అవకాశం వచ్చిందని చెప్పారు.
సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ గురించి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావిస్తూ, “అతను ఒక మ్యూజికల్ డిపార్ట్‌మెంటల్ స్టోర్ లాంటివాడు. అక్కడ ఎప్పుడూ అన్‌లిమిటెడ్ మ్యూజిక్ దొరుకుతుంది” అని ప్రశంసించారు. అలాగే ప్రకాష్ రాజ్‌తో తన కెమిస్ట్రీ ‘గిల్లి’ సినిమా నుంచి ఇప్పటివరకు కొనసాగుతోందని చెప్పారు. అలానే ఈ వేడుకలో ఫాన్స్ కోసం ఒక స్టెప్పు కూడా వేశారు ఈ హీరో.

Read more: Tirumala Vaikunta Dwara Darshan: భక్తులకు బిగ్ అలర్ట్.. డిసెంబ‌ర్ 28 నుంచి జ‌న‌వ‌రి 7వరకు SSD టోకెన్లు ర‌ద్దు.. డిటెయిల్స్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

 

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Thalapathy VijayVijay last movieJana Nayagan movieVijay Political EntryVijay quits films

Trending News