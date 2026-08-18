/Jananayagan OTT Release: విజయ్ చివరి సినిమా ఓటీటీలోకి.. ఎక్కడ చూడాలంటే?

Jananayagan OTT Release: జన నాయగన్ ఓటీటీ రిలీజ్ తేదీని జీ తమిళ్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. ఆగస్టు 21వ తేదీ నుంచి జీ5లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. దీంతో విజయ్ అభిమానుల్లో ఈ సినిమాపై మరింత ఆసక్తి పెరిగింది. ఫ్యామిలీతో కలిసి ఇంట్లో కూర్చొని సినిమాను చూసే అవకాశం లభించనుంది.
జన నాయగన్ను హెచ్. వినోద్ దర్శకత్వం వహించారు. ఇది పొలిటికల్ యాక్షన్ డ్రామాగా తెరకెక్కింది. ఈ సినిమాలో విజయ్కు జోడీగా పూజా హెగ్డే నటించింది. బాలీవుడ్ నటుడు బాబీ డియోల్ కూడా కీలక పాత్రలో కనిపించారు. మమితా బైజు, గౌతమ్ వాసుదేవ్ మీనన్, ప్రకాష్ రాజ్, నరేన్ తదితరులు ముఖ్యమైన పాత్రలు పోషించారు.
సుమారు రూ.300 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో ఈ సినిమా రూపొందినట్లు సమాచారం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ సినిమా రూ.322 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించినట్లు రిపోర్టులు చెబుతున్నాయి. భారతదేశంలో కూడా ఈ సినిమా మంచి కలెక్షన్లు సాధించింది. విజయ్ కెరీర్లో మంచి వసూళ్లు సాధించిన సినిమాల్లో ఇది ఒకటిగా నిలిచింది.
జన నాయగన్ మొదట జనవరి 9న విడుదల కావాల్సి ఉంది. అయితే సెన్సార్ సర్టిఫికేషన్ ఆలస్యం కావడంతో సినిమా విడుదల వాయిదా పడింది. చివరకు జూలై 23న థియేటర్లలోకి వచ్చింది. ఇప్పుడు థియేటర్లలో విడుదలైన కొద్ది వారాల్లోనే ఓటీటీలోకి వస్తోంది.
మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, జన నాయగన్ విజయ్ సినీ కెరీర్లో చివరి సినిమా. ఇకపై ఆయన తన రాజకీయ ప్రయాణంపై పూర్తిగా దృష్టి పెట్టనున్నట్లు ఇప్పటికే ప్రకటించారు. అందుకే ఈ సినిమాను ఓటీటీలో చూసేందుకు కూడా అభిమానులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఆగస్టు 21 నుంచి జీ5లో జన నాయగన్ను చూడవచ్చు.
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