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Jananayagan OTT Release: విజయ్ చివరి సినిమా ఓటీటీలోకి.. ఎక్కడ చూడాలంటే?

Jananayagan OTT Release: తమిళ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ అభిమానులకు గుడ్ న్యూస్. విజయ్ నటించిన చివరి సినిమా జన నాయగన్ ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి రాబోతోంది. థియేటర్లలో ఈ సినిమాను మిస్ అయిన అభిమానులు ఇక ఇంట్లోనే చూసే అవకాశం ఉంది. ఆగస్టు నెలలోనే ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభం కానుంది.

Written ByVishnupriya
Published: Aug 18, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 02:16 PM IST
Jananayagan OTT Release: విజయ్ చివరి సినిమా ఓటీటీలోకి.. ఎక్కడ చూడాలంటే?
Image Credit: Jananayagan OTT Release(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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Jananayagan OTT Release: విజయ్ చివరి సినిమా ఓటీటీలోకి.. ఎక్కడ చూడాలంటే?
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