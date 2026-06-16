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Thank You Subbarao OTT: జూన్ 18 నుంచి ఫ్రముఖ ఓటీటీలో ‘థాంక్యూ సుబ్బారావు’ స్ట్రీమింగ్..

Thank You Subbarao: తెలుగులో  ‘ఓ.. పిట్టకథ’, ‘అన్నపూర్ణ ఫోటో స్టూడియో’, ‘రేపు ఉదయం పది గంటలకు’ వంటి  డిఫరెంట్ కాన్సెస్ట్ చిత్రాలతో డైరెక్టర్‌గా తన కంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు చెందు ముద్దు. తాజాగా ఈయన దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన కొత్త చిత్రం ‘థాంక్యూ సుబ్బారావు’. తాజాగా ఈ సినిమాను ఓటీటీ వేదికగా రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు అనౌన్స్ చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 16, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 10:36 AM IST
Thank You Subbarao OTT: జూన్ 18 నుంచి ఫ్రముఖ ఓటీటీలో ‘థాంక్యూ సుబ్బారావు’ స్ట్రీమింగ్..
Image Credit: Aha OTT Streaming (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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