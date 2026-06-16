/Thank You Subbarao OTT: జూన్ 18 నుంచి ఫ్రముఖ ఓటీటీలో ‘థాంక్యూ సుబ్బారావు’ స్ట్రీమింగ్..

Thank You Subbarao OTT Streaming on Aha: ఈ మధ్యకాలంలో కొన్ని చిత్రాలను థియేట్రికల్గా కాకుండా.. ఓటీటీ వేదికగా నిర్మిస్తున్నారు. అలా తెరకెక్కిన చిత్రాలకు ఓటీటీల్లో మంచి రెస్పాన్స్ దక్కించుకుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చెందు ముద్దు దర్శకత్వంలో వస్తోన్న సరికొత్త చిత్రం ‘థాంక్యూ సుబ్బారావు. ఈ చిత్రం నేరుగా ఆహా ఓటీటీ వేదికగా రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. ఈ చిత్రాన్ని కె రాఘవేంద్ర రెడ్డి సమర్పణలో కుర్ర పొడక్షన్స్ బ్యానర్ మీద దినేష్ కుర్ర ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిర్మించారు. ఈ చిత్రంలో చంద్రహాస్ కోట్ల, లావణ్య సాహుకార, రోహిత్ రెడ్డి యర్రంరెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ తదితరులు లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి ఫస్ట్ లుక్తో పాటుగా టీజర్ను రిలీజ్ చేయగా భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి.
లవ్, సస్పెన్స్ కామెడీ, యాక్షన్ థ్రిల్లింగ్ ఇలా అంశాలతో తెరెక్కిన ఇలా అన్ని అంశాల్ని జోడించి ‘థాంక్యూ సుబ్బారావు’ని తెరకెక్కించినట్టు ఈ ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తుంది. రైల్లో తెలియని ఓ అమ్మాయి.. ఊరు, పేరు, మొహం కూడా తెలియని ఓ అమ్మాయి చుట్టూ తిరిగే ఈ క్రైమ్ స్టోరీని సీట్ ఎడ్జ్ థ్రిల్లింగ్ అంశాలతో ఈ సినిమాను తెరకెక్కించారు.
ఎంతో ఉత్కంఠ భరితంగా ఈ సినిమా తెరకెక్కించారని ఈ ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తుంది. సస్పెన్స్, థ్రిల్లింగ్, ఫీల్ గుడ్ ఎమోషన్, కామెడీ, లవ్ ఎలిమెంట్స్తో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. ఇలాంటి ఓ డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్, కంటెంట్ మూవీ జూన్ 18 నుంచి ఆహాలో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్కు రాబోతుంది.
ఈ చిత్రానికి ప్రిన్స్ హెన్రీ సంగీతం అందించారు. పంకజ్ తొట్టాడ కెమెరామెన్గా పని చేశారు. డి.వెంకట్ ప్రభు ఎడిటర్గా పనిచేశారు. మరి ట్రైలర్లో చూపించినట్టు ఈ సినిమా ఓటీటీ వేదికగా బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుందా అనేది చూడాలి.
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