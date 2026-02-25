Tharun Bhascker Eesha Rebba Marriage: టాలీవుడ్లో ఇప్పుడు హీరో విజయ్ దేవరకొండ, హీరోయిన్ రష్మిక పెళ్లి గురించి హాట్ టాపిక్ నడుస్తుంది. అంతలోనే మరో ఆసక్తికరమైన ప్రేమాయణం ఇపుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్, టాలెంటెడ్ నటి ఈషా రెబ్బా త్వరలోనే పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్నారా? అంటే అవుననే సంకేతాలు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉదయ్పూర్ వేదికగా జరుగుతున్న విజయ్ దేవరకొండ - రష్మికల వివాహ వేడుకల్లో వీరిద్దరూ కలిసి సందడి చేయడం ఈ వార్తలకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చిందని టాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఉదయ్పూర్లో కెమెరా కంటికి చిక్కిన జంట
విజయ్ దేవరకొండ వివాహ వేడుకల కోసం రాజస్థాన్ వెళ్లిన ఈ జంట, అక్కడ అత్యంత సన్నిహితంగా కనిపించడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. పెళ్లి వేడుకల్లో వీరిద్దరూ కలిసి దిగిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి. వీరి మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీ చూస్తుంటే, కేవలం స్నేహం కంటే ఎక్కువే ఉందన్న అనుమానాలు అభిమానుల్లో వ్యక్తమవుతున్నాయి.
గత కొంతకాలంగా వీరిద్దరూ డేటింగ్లో ఉన్నారంటూ వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ, తాజా పర్యటనతో ఆ పుకార్లకు ఒక్కసారిగా రెక్కలు వచ్చాయి. అయితే, ఈ వార్తలపై అటు తరుణ్ భాస్కర్ గానీ, ఇటు ఈషా రెబ్బా గానీ ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. విజయ్ దేవరకొండతో ఉన్న సాన్నిహిత్యం వల్లే వీరు ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారని, వీరిద్దరూ కేవలం మంచి స్నేహితులు మాత్రమేనని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
మరో వెడ్డింగ్ ప్లాన్?
ఉదయ్పూర్ వేదికగానే ఈ జంట కూడా తమ భవిష్యత్తు గురించి ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోబోతోందా? అనే చర్చ ఫిలిం నగర్ సర్కిల్స్లో గట్టిగా వినిపిస్తోంది. విజయ్ - రష్మికల పెళ్లి సందడిలో ఈ కొత్త జంట హైలైట్ అవ్వడం ఇపుడు టాలీవుడ్లో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా మారింది. మరి ఈ వార్తలపై తరుణ్ లేదా ఈషా ఎప్పుడు స్పందిస్తారో వేచి చూడాలి.
Also Read: AP Housing Scheme: ఏపీలో ఇల్లు కట్టుకునేవారికి శుభవార్త..ఇళ్ల స్కీమ్ డబ్బులు అకౌంట్లో పడేది ఆరోజే!
Also Read: AC Electricity Bill: 1 టన్ ఏసీ గంటకు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? AC కొనేముందు ఇవి తప్పక తెలుసుకోండి!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook