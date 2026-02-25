English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tharun Bhascker Eesha Rebba Dating: టాలీవుడ్ మరో లవ్‌బర్డ్స్..పెళ్లికి రెడీ అయిన హీరో, హీరోయిన్..వివాహవేదిక కూడా ఫిక్స్ అయ్యిందా?!

Written by - Harish Darla | Last Updated : Feb 25, 2026, 01:59 PM IST

Tharun Bhascker Eesha Rebba Marriage: టాలీవుడ్‌లో ఇప్పుడు హీరో విజయ్ దేవరకొండ, హీరోయిన్ రష్మిక పెళ్లి గురించి హాట్ టాపిక్ నడుస్తుంది. అంతలోనే మరో ఆసక్తికరమైన ప్రేమాయణం ఇపుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్, టాలెంటెడ్ నటి ఈషా రెబ్బా త్వరలోనే పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్నారా? అంటే అవుననే సంకేతాలు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఉదయ్‌పూర్ వేదికగా జరుగుతున్న విజయ్ దేవరకొండ - రష్మికల వివాహ వేడుకల్లో వీరిద్దరూ కలిసి సందడి చేయడం ఈ వార్తలకు మరింత బలాన్ని చేకూర్చిందని టాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

ఉదయ్‌పూర్‌లో కెమెరా కంటికి చిక్కిన జంట
విజయ్ దేవరకొండ వివాహ వేడుకల కోసం రాజస్థాన్‌ వెళ్లిన ఈ జంట, అక్కడ అత్యంత సన్నిహితంగా కనిపించడం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. పెళ్లి వేడుకల్లో వీరిద్దరూ కలిసి దిగిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో హల్చల్ చేస్తున్నాయి. వీరి మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీ చూస్తుంటే, కేవలం స్నేహం కంటే ఎక్కువే ఉందన్న అనుమానాలు అభిమానుల్లో వ్యక్తమవుతున్నాయి.

గత కొంతకాలంగా వీరిద్దరూ డేటింగ్‌లో ఉన్నారంటూ వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ, తాజా పర్యటనతో ఆ పుకార్లకు ఒక్కసారిగా రెక్కలు వచ్చాయి. అయితే, ఈ వార్తలపై అటు తరుణ్ భాస్కర్ గానీ, ఇటు ఈషా రెబ్బా గానీ ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. విజయ్ దేవరకొండతో ఉన్న సాన్నిహిత్యం వల్లే వీరు ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారని, వీరిద్దరూ కేవలం మంచి స్నేహితులు మాత్రమేనని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

మరో వెడ్డింగ్ ప్లాన్? 
ఉదయ్‌పూర్ వేదికగానే ఈ జంట కూడా తమ భవిష్యత్తు గురించి ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకోబోతోందా? అనే చర్చ ఫిలిం నగర్ సర్కిల్స్‌లో గట్టిగా వినిపిస్తోంది. విజయ్ - రష్మికల పెళ్లి సందడిలో ఈ కొత్త జంట హైలైట్ అవ్వడం ఇపుడు టాలీవుడ్‌లో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా మారింది. మరి ఈ వార్తలపై తరుణ్ లేదా ఈషా ఎప్పుడు స్పందిస్తారో వేచి చూడాలి. 

