Om Shanti Shanti Shantihi Review:‘ఓం శాంతి శాంతి శాంతి:’ మూవీ రివ్యూ.. తరుణ్ భాస్కర్ మూవీ మెప్పించిందా..!

మూవీ రివ్యూ: ఓ శాంతి శాంతి శాంతిః
నటీనటులు: తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా, బ్రహ్మానందం బ్రహ్మాజీ, శివన్నారాయణ తదితరులు
మ్యూజిక్: జై క్రిష్
సినిమాటోగ్రఫీ: దీపక్ యరగీర
నిర్మాత: సృజన్ ఎర్రబోలు
దర్శకత్వం: AR సంజీవ్
తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా జంటగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘ఓం శాంతి శాంతి శాంతి:’. ఇప్పటికే టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. ఈ శుక్రవారం విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేసిందా లేదా మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం..
కథ విషయానికొస్తే..
ఓంకార్ నాయుడు (తరుణ్ భాస్కర్) గోదావరి జిల్లాల్లో మంచి పేరున్న చేపల వ్యాపారస్తుడు. పెద్ద కోపిష్ఠి. మరోవైపు ప్రశాంతి (ఈషా రెబ్బా) ఇంట్లో చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్లో ఎన్నో రిస్టిక్షన్స్ మధ్య కండీషన్స్ మధ్య పెరుగుతుంది. తన ఇష్టాయిష్టాలకు, స్వేచ్ఛకు అక్కడ అసలు వాల్యూ ఉండదు.
కళాశాలలో తన లెక్చరర్ భావాలు నచ్చి అతన్ని లవ్ చేస్తోంది. తారా అతన్ని పెళ్లి చేసుకునే క్రమంలో అతను కూడా కొన్ని కండిషన్స్ పెడతాడు. దీంతో వద్దనుకుంటుంది. ఆ తర్వాత ఇంట్లో వాళ్లు ప్రశాంతిని ఓంకార్ నాయుడుకు ఇచ్చిన పెళ్లి చేస్తారు. వివాహాం తర్వాత తన భర్త ప్రవర్తన తెలిసి కుమిలీ పోతూ ఉంటుంది. ఓంకార్ ఇంట్లో అంతా తన పెత్తనమే నడవాలనే టైపు. భార్య ఇంట్లో ఏ కాస్త మార్పులు చేర్పులు చేసినా.. ఆమెను ఏకండా కొట్టేస్తుంటాడు. దీంతో బాధ భరించలేక ప్రశాంతి.. మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకొని తనను కొట్టడానికి వచ్చినపుడుల్లా.. అతన్ని చావ చితుక్కొడుతుంది. భార్య దెబ్బలకు ఓర్చుకోలేపోతుంటాడు. ఆమెను ఎదురించలేకపోతాడు. అయితే ఆమెను తల్లిని చేస్తే ఆమెలో మార్పు వస్తుందని మామ (బ్రహ్మాజీ) ఐడియాతో ఓంకార్ ఓ ప్లాన్ చేస్తాడు..? అది అమలు అయిందా..? భర్తపై ప్రశాంతి నిజంగా పగ తీర్చుకుందా.. ? అతనిలో మార్పు రావడానికి ఇదంతా చేసిందా అనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
మహిళా సాధికారతపై తెలుగులో ఎన్నో చిత్రాలొచ్చాయి. ఒకపుడు కోడళ్లను ఆరళ్లు పెట్టే అత్తమ్మలుండేవాళ్లు. ఇపుడు కాలం మారింది. కోడల్లే .. అత్తమ్మను నానా తిప్పలు పెట్టేవాళ్లే ఎక్కువయ్యారు. కానీ ఇప్పటికీ కొన్ని చోట్ల భర్త పెట్టే బాధలు భరించలేని భార్యలున్నారు. ఈ కోవలో తెరకెక్కిన చిత్రమే ‘ఓం శాంతి శాంతి శాంతి:’. కోపం ఎక్కువగా ఉండే భర్త.. తన మాటే చెల్లాలని మంకు పట్టే మగాళ్లు ఇప్పటికీ ఉన్నారు. భార్య ఇంట్లో ఏ చిన్న మార్పులు చేసినా సహించలేని తత్త్వం. అది భరించలేని భార్య.. మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకొని భర్తను చావ చితక్కొట్టడం వంటి సీన్స్ కొన్ని ఫన్ని తెప్పిస్తున్నా.. నిజానికి ఇది సాధ్యమేనా అనే రీతిలో కథ సాగుంది. సినిమా కాబట్టి అన్ని ఓకే అనాల్సిందే. ఇక మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ లో అమ్మాయిలను ఎంతో కట్టుబాట్లతో బాధ్యతగా పెంచేవాళ్లే ఎక్కువగా ఉన్నారు. అది చాలా మంది ఆడవాళ్లు ఆ తరహా వాటికి సర్ధకు పోతుంటారు. కానీ కొంత మందికి మాత్రం ఇది తట్టుకోవడం కష్టమే. పెళ్లైతే తమ ఇష్టప్రకారం ఉండొచ్చనే భావన ఉన్న అమ్మాయి పాత్రలో ఇషాను చూపెట్టాడు దర్శకుడు.
ఫస్టాఫ్.. భార్య, భర్తల మధ్య గొడవ.. విరామ సమయంలో చిన్న ట్విస్ట్ తో సెకాండాఫ్ పై ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేశారు. రెండు భాగంగా భర్తను భార్య చావ చితక్కొట్టేస్తూ ఉంటుంది. ఈ బాధను బయటకు చెప్పుకుంటే సిగ్గు చేటు అనే క్రమంలో అన్ని నవ్వుతూ భరించే భర్త పాత్రలో తరుణ్ భాస్కర్ మంచి నటనే కనబరిచాడు. కొన్ని సీన్స్ సాగదీతగా అనిపిస్తాయి. సెకండాఫ్ లో కామెడీతో చెప్పే ప్రయత్నం చేసినా.. ఎక్కడో ఎమోషన్ మిస్ అవుతున్న ఫీలింగ్ ఆడియన్స్ లో కలుగుతుంది. ఇంటర్వెల్ వరకు ఎంగేజ్ చేసినా.. సినిమా క్లైమాక్స్ వరకు అదే టెంపోను మెయింటెన్ చేయడంలో విఫలమయ్యారు దర్శకుడు. క్లైమాక్స్ లో బ్రహ్మానందం ఎంట్రీ ఆడియన్స్ కు కిక్ ఇస్తుంది. ముగింపు హడావిడిగా ముగించేసిన ఫీలింగ్ కలగడం సహజం. క్యారెక్టర్స్ అంతగా ప్రేక్షకులకు కనెక్ట్ కాలేదు. ఒరిజినల్ చూసిన వాళ్లకు పెద్దగా నచ్చకపోవచ్చు. కొత్తగా చూసినవాళ్లకు మాత్రం కాస్త నవ్వుకొని ఎంజాయ్ చేయవచ్చు. దీపక్ ఈ రీమేక్ సినిమాను తెలుగు నేటివిటికి తగ్గట్టు కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేశాడు. కోనసీమ అందాలను తెరపై చక్కగా చూపించాడు ఫోటోగ్రాఫర్. ఎడిటర్ తన కత్తెరకు మరింత పదను పెట్టాల్సింది. కామెడీ ఇంకాస్త వర్కౌట్ అయితే బాగుండేది. బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ పర్వాలేదు.
నటీనటులు విషయానికొస్తే..
ఈ సినిమాలో ఓంకార్ నాయుడు పాత్రలో తరుణ్ భాస్కర్ మెప్పించాడు. దర్శకుడిగానే కాకుండా.. నటుడిగా ఈయనలో ఇంత మంచి నటుడు ఉన్నాడా అని ఈ సినిమా చూస్తే తెలుస్తోంది. అహంకారం, పొగరుబోతు భర్త పాత్రలో ఇమిడిపోయాడు. అదే సమయంలో భార్య కారణంగా నలిగిపోయే భర్త పాత్రలో మెప్పించాడు. ఈషా రెబ్బా మరోసారి తన నటనతో మెప్పించింది. ఈ సినిమాలో హీరో పాత్రను డామినేట్ చేసింది. సినిమా మొత్తాన్ని తన భుజాలపై మోసింది. యాక్ట్రెస్ గా ఈషాకు ఈ సినిమా బిగ్ బ్రేక్ అని చెప్పాలి. మామ పాత్రలో బ్రహ్మాజీ తన మార్క్ యాక్టింగ్ కమ్ కామెడీ తో నవ్వించే ప్రయత్నం చేశాడు. చివర్లో బ్రహ్మానందం కాసేపు కనిపించినా.. తన మార్క్ యాక్టింగ్ పవర్ ఏంటో చూపించాడు.
పంచ్ లైన్:ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః.. మహిళల స్వేచ్ఛ, స్వాతంత్య్రం, సమానత్వానికి సంబంధించిన మంచి మెసేజ్ ఇచ్చే మూవీ
రేటింగ్: 2.75/5
