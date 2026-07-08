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Tharun Bhascker Eesha Rebba: పెళ్లికి రెడీ అయిన తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా..జంటగా కలిసి ఎయిర్‌పోర్టులో ఇలా..

Tharun Bhascker Eesha Rebba Airport: సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్, టాలెంటెడ్ నటి ఈషా రెబ్బా త్వరలోనే పెళ్లి పీటలు ఎక్కబోతున్నారా? అంటే అవుననే సంకేతాలు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవలే విజయ్ దేవరకొండ పెళ్లిలో జంటగా కనిపించిన వీరిద్దరూ తాజాగా హైదరాబాద్ విమానాశ్రయంలో మరోసారి జంటగా మీడియా కంట పడ్డారు. దీంతో వీరిద్దరి రిలేషన్‌ను టాలీవుడ్ వర్గాలు ఖరారు చేస్తున్నాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 08, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 08:30 PM IST
Tharun Bhascker Eesha Rebba: పెళ్లికి రెడీ అయిన తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా..జంటగా కలిసి ఎయిర్‌పోర్టులో ఇలా..
Image Credit: Source: GoogleSource: Bureau

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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