Tharun Bhascker Eesha Rebba Airport: టాలీవుడ్లో స్టార్ కపుల్ విజయ్ దేవరకొండ, హీరోయిన్ రష్మిక ఇటీవలే పెళ్లి బంధంతో ఒక్కటవ్వగా.. ఇప్పుడు మరో జంట పెళ్లికి సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. 'పెళ్లిచూపులు' సినిమాతో సెన్సేషనల్ క్రియేట్ చేసిన డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్ త్వరలోనే పెళ్లి పీటలెక్కనున్నట్లు సమాచారం. హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బాతో ఈయన ఎప్పటి నుంచో ప్రేమలో ఉన్నట్లు సమాచారం అందుతోంది. త్వరలోనే వీరిద్దరూ పెళ్లి వార్త చెప్పనున్నట్లు టాలీవుడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
ఈ వార్తలకు బలం చేకూరేలాగ వీరిద్దరూ ప్రతిసారి జంటగా మీడియా కంట పడుతున్నారు. అందుకు తగ్గట్టు తాజాగా తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్టులో జంటగా కనిపించడమే అందుకు ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది. ఈ జంట కలిసి ఎక్కడికో వెళ్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై క్లారిటీ లేదు.
డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా ప్రేమాయణం గురించి ఎప్పటి నుంచో వార్తలు వినిపిస్తున్నా.. ఈ వార్తలపై వీరిద్దర్లో ఎవరూ స్పందించకపోవడం గమనార్హం. అయితే ఇలాంటి వార్తలపై స్పందించలేదు. అలాగనీ ఖండించకపోవడం వల్ల వీరిద్దరి ప్రేమ నిజమే అంటూ టాలీవుడ్ ఫ్యాన్స్ అంటున్నారు. తాజాగా హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో కంటపడిన వీడియోలో డైరెక్టర్ తరుణ్ భాస్కర్ స్టైలిష్ లుక్తో కనిపించగా.. హీరోయిన్ ఈషా రెబ్బా సింపుల్గా 3-పీస్ డ్రస్సులో కనిపించింది.
ఉదయ్పూర్లోనూ జంటగా..
హీరో విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక వివాహ వేడుకలు ఇటీవలే రాజస్థాన్లో జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ పెళ్లికి కూడా తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా జంటగా వెళ్లినట్లు సమాచారం. అందుకు సంబంధించిన కొన్ని ఫొటోలు అప్పట్లో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గానూ మారాయి. వీరి మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీ చూస్తుంటే, కేవలం స్నేహం కంటే ఎక్కువే ఉందన్న అనుమానాలు అభిమానుల్లో వ్యక్తమయ్యాయి.
New Couple Very Soon ❤️✨😍#EeshaRebba #TharunBhascker pic.twitter.com/iaEvK4RW9h
— Hatoffcine (@Hatoffcine_) July 8, 2026
గత కొంతకాలంగా వీరిద్దరూ డేటింగ్లో ఉన్నారంటూ వార్తలు వస్తున్నప్పటికీ, తాజా పర్యటనతో ఆ పుకార్లకు ఒక్కసారిగా రెక్కలు వచ్చాయి. అయితే, ఈ వార్తలపై అటు తరుణ్ భాస్కర్ గానీ, ఇటు ఈషా రెబ్బా గానీ ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన చేయలేదు. విజయ్ దేవరకొండతో ఉన్న సాన్నిహిత్యం వల్లే వీరు ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారని, వీరిద్దరూ కేవలం మంచి స్నేహితులు మాత్రమేనని కొందరు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
వెడ్డింగ్ ప్లాన్?
తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బా ప్రస్తుతం స్ట్రాంగ్ రిలేషన్లో ఉన్నారనే చర్చ ఫిలిం నగర్ సర్కిల్స్లో గట్టిగా వినిపిస్తోంది. విజయ్ - రష్మికల పెళ్లి సందడిలో ఈ కొత్త జంట హైలైట్ అవ్వడం ఇపుడు టాలీవుడ్లో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్గా మారింది. మరి ఈ వార్తలపై తరుణ్ లేదా ఈషా ఎప్పుడు స్పందిస్తారో వేచి చూడాలి.
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