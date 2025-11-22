English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
The Great Pre Wedding Show OTT Streaming: ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్.. ZEE5 అఫీషియల్ ప్రకటన..

The Great Pre Wedding Show OTT Streaming: ఈ మధ్యకాలంలో కామెడీతో పూర్తి గ్రామీణ నేపత్యంలో ప్రేక్షకులను అలరించిన చిత్రం ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’. ఇప్పటికే థియేట్రికల్ గా మంచి విజయాన్ని అందుకున్న ఈ  సినిమా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ జీ5 అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 22, 2025, 11:05 AM IST

The Great Pre Wedding Show OTT Streaming: ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్.. ZEE5 అఫీషియల్ ప్రకటన..

ZEE5 OTT: తిరువీర్ కథానాయకుడిగా రాహుల్ శ్రీనివాస్ డైరెక్షన్ లో  సందీప్ అగరం, అష్మితా రెడ్డి బాసిని నిర్మించిన కామెడీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్ ‘ది గ్రేట్‌ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’. ఇప్పటికే థియేట్రికల్ గా ప్రేక్షకులను అలరించి మెప్పించిన ఈ సినిమా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్‌ డేట్ ఫిక్స్ అయింది. ఈ  చిత్రం డిసెంబర్ 5 నుంచి జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ కు రానుంది. ZEE5 ఓటీటీ విషయానికొస్తే.. మన దేశంలోనే  వ‌న్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ ఓటీటీ ఫ్లాట్ పామ్. ఇక్కడ వైవిధ్య‌మైన సినిమాలు, సిరీస్‌ల‌తో ప్రేక్ష‌కులను ఎప్పటిక‌ప్పుడు ఆక‌ట్టుకుంటోంది. తాజాగా ఈ లిస్టులో ఔట్ అండ్ ఔట్ ఫ్యామిలీ ఫ‌న్ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్ ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ చేరింది. వెర్సటైల్ యాక్ట‌ర్‌ తిరువీర్, టీనా శ్రావ్య జంటగా నవంబర్ 7న  విడుదలై మంచి విజయం అందుకుంది. 

‘ది గ్రేట్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ షో’ చిత్రాన్ని సందీప్ అగరం, అష్మిత రెడ్డి సంయుక్తంగా 7PM ప్రొడక్షన్స్, పప్పెట్ షో ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్లపై నిర్మించారు. ఈ చిత్రానికి రాహుల్ శ్రీనివాస్ డైరెక్ట్ చేశారు. కల్పనా రావు సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. తొలి ఆట నుంచే సూపర్ హిట్ టాక్‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌తో పాటు విమ‌ర్శ‌కుల ప్ర‌శంస‌లు అందుకుంది. మౌత్ టాక్‌తో అద్భుత‌మైన స్పంద‌న‌తో పాటు మంచి మ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌డుతుంది. 

‘ది గ్రేట్‌ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ కథ విషయానికొస్తే..  ఓ చిన్నపల్లెటూరులో  ఉండే ఫొటోగ్రాఫ‌ర్ ర‌మేష్ క‌థ‌. త‌ను ఆ గ్రామానికి చెందిన లోక‌ల్ లీడ‌ర్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ చేస్తాడు. అయితే ఆ మెమురీ కార్డు పోవ‌టంతో అత‌ను ప‌డే ఇబ్బందులు.. ఎలాంటి స‌మ‌స్య‌లు ఎదుర్కొన్నాడ‌నే విష‌యాల‌ను కామెడీ టచ్ తో తెరకెక్కించిన విధానం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. ప్ర‌తి సీన్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను న‌వ్వుల్లో ముంచెత్తింది. గ్రామంలో మ‌నం చూసే వ్య‌క్తుల‌ను, వారి హావ‌భావాల‌ను డైరెక్టర్ ఎంతో హృద్యంగా అందంగా, చ‌క్క‌గా న‌వ్వుకునేలా, ఎంజాయ్ చేసేలా తెరకెక్కించిన విధాంగా  ఆడియెన్స్‌ను ఆక‌ట్టుకున్నాయి.  

ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ సందర్భంగా హీరో తిరువీర్ మాట్లాడుతూ.. ‘‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ చిత్రంలో నేను పోషించిన రమేష్ అనే పాత్రకు అందరూ కనెక్ట్ అవుతున్నారు.  అత‌ని పాత్ర‌లోని అమాయ‌క‌త్వం, త‌ప్పు జ‌రిగిన‌ప్పుడు ప‌డే ఆందోళ‌న‌, త‌ప్పుపు సరిదిద్దుకోవ‌టానికి చేసే ప్ర‌య‌త్నాలు అన్నీ కామెడీగా తనకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చాయని చెప్పారు.  ఇప్పుడీ సినిమా జీ 5లో డిసెంబ‌ర్ 5 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కావ‌టం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇంకా చాలా మందికి సినిమా రీచ్ అవుతుంది. ర‌మేష్ పాత్ర, అత‌ని  వరల్డ్ మరింత మందిని మెప్పిస్తుందన్నారు.   

హీరోయిన్ టీనా శ్రావ్య మాట్లాడుతూ ‘‘పాత్రల్లోని సహజత్వం నుంచే సినిమాలో ఓ ప్యూరిటీ కనిపిస్తుంది. సెట్స్‌లో మేం ప‌ని చేసేట‌ప్పుడు ప్ర‌తీ క్ష‌ణం నిజాయ‌తీతో క‌ష్ట‌ప‌డిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.  అదే నిజ జీవితంలో ఉండేలా పాత్ర‌ల‌ను, స‌న్నివేశాల‌ను రూపక్లపన చేసిన విధానం వల్ల ఈ సినిమాను ప్రేక్షకులు గుండెలకు హత్తుకున్నారు.  నటీనటులంద‌రం వంద శాతం ఎఫ‌ర్ట్ పెట్టి వ‌ర్క్ చేశారన్నారు. అదే మీకు సినిమాలో స‌హ‌జత్వంతో క‌నిపించింది. ఇప్పుడీ సినిమా జీ 5లో డిసెంబ‌ర్ 5నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.   

చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

