The Great Pre-Wedding Show: నార్త్ అమెరికాలో దూసుకెళ్తోన్న ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’వసూళ్లు..

The Great Pre-Wedding Show US Collections : తిరువీర్, టీనా శ్రావ్య జోడిగా నటించిన చిత్రం ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’. నవంబర్ 7న విడుదలైన ఈ సినిమా పాజిటివ్ టాక్ తో దూసుకుపోతుంది. అంతేకాదు ఈ చిత్రం తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు ఓవర్సీస్ లో దుమ్ము రేపుతుంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 20, 2025, 03:55 PM IST

The Great Pre-Wedding Show: సందీప్ అగరం, అష్మిత రెడ్డి సంయుక్త నిర్మాణంలో  7PM ప్రొడక్షన్స్, పప్పెట్ షో ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్స్  పై తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’.  రాహుల్ శ్రీనివాస్ డైరెక్ట్ చేశారు. కల్పనా రావు సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు. సూపర్ హిట్ టాక్‌తో తెలంగాణతో పాటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో  దూసుకుపోతోంది. ఫస్ట్ షో  నుంచే పాజిటివ్ టాక్‌తో ప్రేక్ష‌కుల‌తో పాటు విమ‌ర్శ‌కుల ప్ర‌శంస‌లు అందుకుంది ఈ సినిమా. మౌత్ టాక్‌తో అద్భుత‌మైన స్పంద‌న‌ను రాబ‌ట్టుకుంటోంది. నార్త్ అమెరికాలో ఈ చిన్న చిత్రం మంచి ఫీట్ సాధించింది. అక్కడ అథ‌ర్వ‌ణ భ‌ద్ర‌కాళి పిక్చ‌ర్స్ ఈ చిత్రాన్ని విడుద‌ల చేశారు. వారి ప్లానింగ్ రీచ్‌తో ఈ సినిమాను అమెరికా, కెన‌డాలోని ప్రేక్షకులకు రీచ్ అయింది. అక్కడ 100 k మిలియన్ మైల్ స్టోన్ ను అందుకుంది. 

తాజాగా ఈ సినిమా మరో అరుదైన విజ‌యం సాధించింది.  చిన్న ప‌ట్నంలో ఉండే ర‌మేష్ అనే ఫొటోగ్రాఫ‌ర్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూటింగ్ చేసిన‌ప్పుడు మెమొరీ కార్డుని కోల్పోవ‌టం కార‌ణంగా ఏర్ప‌డే గంద‌ర‌గోళ‌మైన ప‌రిస్థితుల‌తో న‌డిచే క‌థ‌తో  ఈ చిత్ర కథ ఉంటుంది.  మ‌నం రోజు మ‌న చుట్టూ ఉన్న వారిలో చూసే కామెడీ, ఆప్యాయ‌త వంటి యాంగిల్స్ తో ఆడియన్స్ కు  క‌నెక్ట్ అయ్యేలా  ఈ మూవీని పిక్చరైజ్ చేశారు మేకర్స్. ప్రతి సీన్ లో  కామెడీ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్ర‌జ‌లు ఎలా ఉంటారు. వాళ్లు బిహేవ్ చేస్తారనే అనే అంశాలను ఎంతో సున్నితంగా పిక్చరైజ్ చేసిన విధానమే ప్రేక్షకులు ఈ సినిమాను ఆదరించేలా చేశారని చెప్పాలి.  మ‌న‌షుల జీవితాల్లోని డ్రామా, కామెడీ, భావోద్వేగాల్లోని నిజాయ‌తీ క‌ల‌యిక‌గా రూపొందిన ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’  మంచి వసూళ్లతో బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని 2025లో హిట్ చిత్రంగా నిలిచింది. 

విమ‌ర్శ‌కుల నుంచి ప్ర‌శంస‌లు అందుకున్న ఈ చిత్రం  క్ర‌మంగా ప్రేక్ష‌కుల ఆద‌ర‌ణ‌ను కూడా పొందుతూ ఓవ‌ర్‌సీస్‌లో విజ‌య‌వంతంగా నడుస్తోంది. నార్త్ అమెరికాలోని ఆడియెన్స్‌కు సినిమా బాగా క‌నెక్ట్ అవుతుంది అది వసూళ్ల రూపంలో కనిపిస్తోంది. భారీ స్పెష‌ల్ ఎఫెక్ట్స్‌, భారీత‌నంతోనే కాకుండా నిజాయ‌తీ, నైపుణ్యంతో మంచి స్టోరీ  ఉంటే చాల‌ని మ‌రోసారి ఈ చిన్ని సినిమా  నిరూపించింది.

Also Read:  ధర్మేంద్ర మొదటి భార్య ఎవరు..? విడాకులు ఇవ్వకుండానే ఎందుకు రెండో వివాహాం చేసుకున్నాడు..

Also Read:​  చిరంజీవికి అమ్మగా.. అక్కగా.. చెల్లిగా..భార్యగా యాక్ట్ చేసిన వన్ అండ్ ఓన్లీ హీరోయిన్..

The Great Pre Wedding Show CollectionsThe Great Pre Wedding Show milestoneThe Great Pre Wedding Show Movie reviewThe Great Pre Wedding Show reviewTollywood

