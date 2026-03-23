The Great Pre Wedding: తెలంగాణ గద్దర్ అవార్డుల్లో 'ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో' సినిమా హవా.. రెండు అవార్డ్స్ సొంతం..!

The Great Pre Wedding: తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2025 సంవత్సరానికి ప్రకటించిన తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డుల్లో పెద్ద పెద్ద కమర్షియల్ సినిమాల కంటే కంటెంట్ ఉన్న చిన్న సినిమాలకే అధిక ప్రాధాన్యం దక్కింది. విమర్శకుల ప్రశంసలు దక్కించుకున్న చిన్న సినిమా ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ సినిమా.. గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డుల్లో రెండు అవార్డులు దక్కించుకుంది.  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Mar 23, 2026, 08:32 AM IST

The Great Pre Wedding Show Won Two Awards: తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2025 సంవత్సరానికి ప్రకటించిన తెలంగాణ గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డుల్లో పెద్ద పెద్ద కమర్షియల్ సినిమాల కంటే కంటెంట్ ఉన్న చిన్న సినిమాలకే అధిక ప్రాధాన్యం దక్కింది. విమర్శకుల ప్రశంసలు దక్కించుకున్న చిన్న సినిమా ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ మూవీకి, గద్దర్ ఫిల్మ్ అవార్డుల్లో 2 అవార్డులు దక్కాయి. మూడో ఉత్తమ ఫీచర్ ఫిల్మ్‌గా అవార్డు దక్కించుకుంది ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ మూవీ. అలాగే ఈ మూవీలో నటించిన మాస్టర్ రోహన్ రాయ్‌కి బెస్ట్ ఛైల్డ్ ఆర్టిస్టుగా గద్దర్ అవార్డు దక్కింది.

ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో 2025లో విడుదలైన కామెడీ డ్రామా సినిమా. తిరువీర్ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ 7 పి.ఎం.ప్రొడ‌క్ష్స‌న్స్ బ్యాన‌ర్స్‌పై సందీప్ అగ‌రం నిర్మించిన ఈ సినిమాకు రాహుల్ శ్రీనివాస్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వహించాడు. క్లీన్ అండ్ సాఫ్ట్ విలేజ్ కామెడీ డ్రామాగా విమర్శకుల ప్రశంసలు దక్కించుకున్న ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ మూవీకి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మంచి స్పందన వచ్చింది. యూఎస్ మార్కెట్‌లో కూడా ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ అదిరిపోయే వసూళ్లు రాబట్టి సంచలనం సృష్టించింది.

గద్దర్ అవార్డుల్లో ఈ సినిమాకు థర్డ్ బెస్ట్ ఫీచర్ ఫిల్మ్ విభాగంతో పాటు సినిమాలో తన నటనతో ప్రేక్షకులను మెప్పించిన మాస్టర్ రోహన్ రాయ్‌కు బెస్ట్ చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అవార్డు దక్కింది. థియేటర్ & ఓటీటీలో సూపర్ హిట్ అయినా ఈ సినిమా ఇప్పుడు గద్దర్ అవార్డుల్లో రెండు విభాగాల్లో గెలుపొందడం ద్వారా ఈ సినిమాకి మరింత గుర్తింపు లభించింది. ఈ చిత్రానికి రెండు అవార్డులు అందుకోవడం పట్ల నిర్మాత సందీప్ అగరం సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఏడాది 7 పి.ఎం.ప్రొడ‌క్ష్స‌న్స్ లో మరో రెండు సినిమాలు రాబోతున్నాయని.. కథ బలంతో పాటు అందరిని అలరించేలా ఉంటాయన్నారు.  

‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ మూవీలో టీనా శ్రావ్య హీరోయిన్‌గా నటించింది. సురేష్ బొబ్బిలి అందించిన మ్యూజిక్‌తో పాటు తిరువీర్, రోహాన్, ఇతర నటీనటుల పర్ఫామెన్స్‌‌కు మంచి మార్కులు పడ్డాయి. ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ మూవీపై రానా దగ్గుబాటి, కిరణ్ అబ్బవరం, శివాజీ, బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ వంటి హీరోలు, ప్రశంసలు గుప్పించారు.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

