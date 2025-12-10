English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • The Great Pre Wedding Show: ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో ప్రీమియర్.. జీ తెలుగులో ఈ ఆదివారం..

The Great Pre Wedding Show: ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో ప్రీమియర్.. జీ తెలుగులో ఈ ఆదివారం..

The Great Pre Wedding Show Premiere : డిసెంబర్ 14 ఆదివారం సాయంత్రం 6:30 గంటలకు Zee Telugu ఛానల్‌లో ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్‌గా ప్రసారం కానుంది. సాధారణ కథ, సహజ హాస్యం, చిన్న ఊరి నేపథ్యంతో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా కుటుంబంతో కలిసి చూడదగిన మంచి వినోదాన్ని అందించనుంది.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Dec 10, 2025, 02:44 PM IST

The Great Pre Wedding Show: ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో ప్రీమియర్.. జీ తెలుగులో ఈ ఆదివారం..

Zee Telugu Premiere Movie: డిసెంబర్ 14, ఆదివారం సాయంత్రం 6:30 గంటలకు Zee Telugu ప్రేక్షకులకు ఒక మంచి వినోదాన్ని అందించేందుకు సిద్ధమైంది. ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ అనే కొత్త చిత్రాన్ని వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్‌గా ప్రసారం చేయనుంది. గతంలో ఎన్నో సీరియళ్లు, రియాలిటీ షోలు, సినిమాలతో ప్రేక్షకుల మనసు గెలుచుకున్న జీ తెలుగు, ఇప్పుడు ఈ ఫీల్ గుడ్ సినిమాతో మరోసారి ఆకట్టుకోబోతోంది.

ఈ సినిమా కథ చాలా హాయిగా..గ్రామీణ వాతావరణంలో కొనసాగుతుంది. రమేష్ అనే యువకుడు తన స్నేహితుడు రామ్ చరణ్‌తో కలిసి ఒక ఫోటో స్టూడియో మరియు జిరాక్స్ షాప్ నడుపుతుంటాడు. రమేష్‌కు ఎదురుగా ఉన్న పంచాయతీ కార్యాలయంలో పని చేసే హేమపై ప్రేమ ఏర్పడుతుంది. వారి మధ్య ప్రేమ మెల్లగా పెరుగుతుంది. ఇంతలో ఒక రాజకీయ వ్యక్తి తన ప్రీ వెడ్డింగ్ ఫోటోలు తీయించేందుకు రమేష్‌ను సంప్రదిస్తాడు. షూట్ బాగా జరుగుతుంది. కానీ షూట్ చేసిన ఫుటేజీ ఉన్న మెమరీ కార్డ్ అనుకోకుండా పోతుంది. ఈ సంఘటన రమేష్ జీవితాన్ని తలక్రిందులు చేస్తుంది.

ఆ మెమరీ కార్డ్‌ను తిరిగి పొందడానికి రమేష్ చేసే ప్రయత్నాలే సినిమా కథకు ప్రధానాంశం. ఆ సమయంలో జరిగే సంఘటనలు నవ్వించేలా, కొన్నిసార్లు భావోద్వేగంగా కనిపిస్తాయి. చిన్న ఊరి వాతావరణం, సాధారణ మనుషుల జీవితం, వారి మధ్య వచ్చే సమస్యలు ఈ సినిమాను మరింత సహజంగా చూపిస్తాయి.

ఈ చిత్రంలో త్రివీర్ హీరోగా, తీన శ్రీవ్య హీరోయిన్‌గా నటించారు. మాస్టర్ రోహెన్ రాయ్, నరేంద్ర రవి ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపిస్తారు. రాహుల్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా సహజమైన హాస్యం, సింపుల్ భావోద్వేగాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. కుటుంబమంతా కలిసి హాయిగా చూసేలా ఈ సినిమా రూపుదిద్దుకుంది.

డిసెంబర్ 14, ఆదివారం సాయంత్రం 6:30 గంటలకు ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ వరల్డ్ టెలివిజన్ ప్రీమియర్‌ను తప్పకుండా చూడండి. నవ్వులు, భావోద్వేగాలు, ప్రేమతో నిండిన ఈ సినిమా మీ వారాంతాన్ని మరింత ఆనందంగా మార్చుతుంది.

