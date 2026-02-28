English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • The Kerala Story 2 Review: వివాదాల నడమ విడుదలైన ‘ది కేరళ స్టోరీ 2’.. ఎలా ఉందంటే..!

The Kerala Story 2 Review: వివాదాల నడమ విడుదలైన ‘ది కేరళ స్టోరీ 2’.. ఎలా ఉందంటే..!

The Kerala Story Review: ప్రస్తుతం దేశ వ్యాప్తంగా అందరి నోటా వినిపిస్తూన్న మాట ‘ది కేరళ స్టోరీ 2’. కేరళ స్టోరీ మూవీకి సీక్వెల్ గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా ఎన్నో వివాదాల నడుమ నిన్న రాత్రి విడుదలైంది. రిలీజైన ప్రతీ చోటా ఈ సినిమా గత కొన్నేళ్లుగా సమాజంలో జరుగుతున్న పచ్చి నిజాన్ని ప్రజల ముందు ఉంచిందని కొందరు చెబుతుంటే.. కొందరు కావాలనే ఓ వర్గాన్ని కించ పరిచేలా పెద్ద ప్రాపగాండాగా ఈ సినిమాను రూపొందించారని దుమ్మేత్తి పోస్తున్నారు. ఇంతకీ ఇందులో ఎవరి వాదన ఎంతనే విషయాన్ని పక్కన పెడితే.. ఈ సినిమా ఎలా ఉందంటే..

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Feb 28, 2026, 09:47 AM IST

Trending Photos

Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. సింహానికి సమయంలేదు, మేషం వారు ఈ విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్త..!
5
Daily Astrology
Daily Astrology: నేటి రాశిఫలాలు.. సింహానికి సమయంలేదు, మేషం వారు ఈ విషయంలో అత్యంత జాగ్రత్త..!
School Holiday: అకడమిక్‌ క్యాలెండర్‌ ప్రకారం స్కూళ్లకు హోలీపండుగ సెలవు ఎప్పుడు? ఆ రోజు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు కూడా బంద్‌..!
7
Holi 2026
School Holiday: అకడమిక్‌ క్యాలెండర్‌ ప్రకారం స్కూళ్లకు హోలీపండుగ సెలవు ఎప్పుడు? ఆ రోజు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, బ్యాంకులు కూడా బంద్‌..!
Viroshi Wedding Pics: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మికల మ్యారేజ్ ఫోటోస్ చూసారా.. విరోషి పెళ్లిలో అదే స్పెషల్..
5
viroshi vijay rashmika wedding Marriage
Viroshi Wedding Pics: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మికల మ్యారేజ్ ఫోటోస్ చూసారా.. విరోషి పెళ్లిలో అదే స్పెషల్..
EPFO Alert: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అలర్ట్‌.. ఈ పని చెయ్యకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు…!
5
EPFO Aadhaar linking
EPFO Alert: పీఎఫ్ ఖాతాదారులకు అలర్ట్‌.. ఈ పని చెయ్యకపోతే ఇబ్బందులు తప్పవు…!
The Kerala Story 2 Review: వివాదాల నడమ విడుదలైన ‘ది కేరళ స్టోరీ 2’.. ఎలా ఉందంటే..!

The Kerala Story Review Public Responce:'ది కేరళ స్టోరీ 2' టీజర్ రిలీజైనప్పటి నుంచి ఈ సినిమా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. కేరళ స్టోరీ సినిమా విడుదల కాకుండా కేరళ సర్కార్ ఎన్నో కుట్రలు పన్నినా.. ఎట్టకేలకు కేరళ హైకోర్టు సింగిల్ బెంచ్ విధించిన స్టేను తాజాగా డివిజన్ బెంచ్ ఎత్తేయడంతో ఈ సినిమా విడుదలకు ఉన్న అడ్డంకులు తొలిగిపోయాయి. 15 రోజులపాటు సినిమా రిలీజు ను  నిలిపివేస్తూ నిన్న జస్టిస్‌ కురియన్ థామస్ ఇచ్చిన స్టే ను, జస్టిస్ ధర్మాధికారి, జస్టిస్ బాలకృష్ణన్లతో కూడిన ధర్మాసనం ఎత్తివేసింది. దీంతో సినిమా సెకండ్ షోలు చాలా చోట్ల పడ్డాయి.   అయితే సినిమాలో పలు సీన్లు మతసామరస్యాన్ని దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయని, అందుకే సినిమా విడుదలను ఆపాలంటూ కొందరు ఇటీవల కేరళ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన సంగతి తెలిసిందే.  ఈ పిటిషన్‌ ను విచారించిన జస్టిస్ కురియన్ థామస్ విడుదలను 15 రోజులు నిలిపివేస్తూ స్టే ఇచ్చారు. ఈ తీర్పును మేకర్స్ డివిజన్​ బెంచ్​లో సవాల్ చేయగా, వాళ్లకు అనుకూలంగా శుక్రవారం తీర్పు వచ్చింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

అయితే ఈ సినిమాలో మారుపేరుతో ఇస్లామ్ మతానికి చెందిన వ్యక్తులు హిందూ వ్యక్తులుగా తమను తాము పరిచయం చేసుకొని అమ్మాయిలను ఎలా ట్రాప్ చేసారనే ఇతివృత్తమే ఈ  సినిమా మెయిన్ కాన్సెప్ట్. ముఖ్యంగా హిందూ అమ్మాయిలను ముస్లిమ్ అబ్బాయిలు ఎలా లవ్ జిహాద్ కు పాల్పడుతున్నారనే విషయాన్ని చూపించారు మేకర్స్. దీనికి వారి మత పెద్దలు ఎలా సహకరిస్తున్నారనేది దర్శకుడు కామాఖ్య నారాయణ్ సింగ్ ఎంతో రీసెర్చి చేసి తెరకెక్కించడం అతని గట్స్ ఏంటో చూపెట్టాయి. అంతేకాదు ఇలాంటి పచ్చి నిజాలను ప్రజలకు తీసుకురావడంతో నిర్మాత విపుల్ అమృత్ లాల్ షాను అభినందించి తీరాల్సిందే అంటూ హిందూ సంఘాలు అతన్ని ఆకాశానికి ఎత్తేస్తున్నాయి. మరోవైపు కొంత మంది ఏదో జరిగిన ఒకటి రెండు సంఘటలను పట్టుకొని మొత్తం ఓ మతాన్ని కించపరిచేలా సినిమాను నిర్మించడం ఏమిటని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా గతంలో మన దేశంలో జరిగిన నిజ జీవిత సంఘటన ఆధారంగానే తెరకెక్కించారు. 

ముఖ్యంగా హిందూ అమ్మాయిల్లో కులాన్ని బట్టి ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వడాన్ని కూడా ఈ సినిమాలో ప్రస్తావించాడు దర్శకుడు. స్వతంత్ర భావాలు కలిగిన నేటితరం అమ్మాయిలు సురేఖ, దివ్య , నేహా. కేరళకు చెందిన సురేఖ యూపీఎస్సీకి సిద్ధమవుతూ ఉంటుంది. జర్నలిస్ట్‌ సలీమ్‌ తో ఏర్పడిన పరిచయం లివింగ్‌ ఇన్‌ రిలేషన్‌కు దారితీస్తుంది. దివ్యకు సోషల్‌మీడియా ఇన్‌ఫ్లూయెన్సర్‌గా రాణించాలని కోరిక. లైక్‌లు, షేర్‌ల కోసం ఆమె చేసే వెకిలి డ్యాన్స్‌లను తల్లిదండ్రులు అంతగా ప్రోత్సహించరు. అదే టైంలో పరిచయమైన రషీద్‌ ఆమెను హిందూ పేరుతో పరిచయం చేసుకొని  ప్రేమిస్తున్నానని చెబుతూ, జీవితంలో అన్ని విషయాల్లో అండగా ఉంటానంటూ భరోసా ఇస్తాడు. ఇక జావెలెన్‌ త్రో రాష్ట్రస్థాయి క్రీడల్లో రాణిస్తూ జాతీయ పోటీలకు సిద్ధమవుతుంటుంది నేహా. ప్రేమ పేరుతో ఆమెను తనవైపు తిప్పుకొని, దిల్లీలో ప్రఖ్యాత శిక్షకుడితో ట్రైనింగ్‌ ఇప్పిస్తానని మాయమాటలు చెబుతాడు రాజుగా పరిచయమైన ‌ ఫైజన్‌. ఇలా ముగ్గురు అమ్మాయిలు తల్లిదండ్రుల మాటలను పెడచెవిన పెట్టి ప్రేమించిన వారితో వెళ్లిన తర్వాత ఏం జరిగింది? రోజులు గడుస్తున్నకొద్దీ ఆ ప్రేమే ఓ పెద్ద మోసమని తెలుసుకున్నాక వాళ్లు తీసుకున్న నిర్ణయం ఏంటి? అన్నది చిత్ర కథ.

మాయ మాటలు చెప్పి పెళ్లి చేసుకున్న వీళ్లు.. ఆ తర్వాత తన అసలు రంగును చూపెడతారు. ముఖ్యంగా హిందూ అమ్మాయిలతో గొడ్డు మాంసం తినిపించడం. వారిని వంచించడం వంటి ఘటనలను చూపెట్టారు. నేటి యువత పెడధోరుణులను ఎత్తి చూపుతూ తల్లిదండ్రుల మాటలను లెక్క చేయనితనం వల్ల ఎదురయ్యే భయానక పరిస్థితులను ఈ చిత్రం ద్వారా కళ్లకు కట్టారు. అయితే, సినిమా చూపించినట్లు మొత్తం పరిస్థితి అలాగే ఉందా అంటే నిజంగానే చాలా చోట్ల అలాగే ఉంది.  అంటే చాలా సన్నివేశాల్లో క్రియేటివ్‌ లిబర్టీ అక్కడక్కడా తీసుకున్నారు. ఇందులో దాదాపు వాస్తవిక సంఘటలనే ఎక్కువ చూపించి.. కాస్త కల్పితం కూడా పెట్టారు. 

ఇది మూడు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో ముగ్గురు యువతల జీవితాల సమాహారంగా దర్శకుడు కథను అంత్రాపాలజీగా తెరకెక్కించాడు.  తాము ప్రేమించింది గోముఖ వ్యాఘ్రాలను అని ముగ్గురు యువతులు తెలుసుకునే సన్నివేశాలతో విరామం ఇచ్చిన తీరు ద్వితీయార్ధంపై ఆసక్తిని పెంచింది. ప్రేమించడం తప్పుకాదు.. వేరే కులం, మతం వారిని పెళ్లి చేసుకున్న తప్పు లేదు. కానీ దాని పెళ్లి తర్వాత కట్టుకున్న ఆమెను దారుణంగా మోసం వంచించడమే అసలు సిసలు ఘోరం. అదే ఈ సినిమాలో దర్శకుడు నారాయణ్ సింగ్ కళ్లకు కట్టినట్టు చూపెట్టాడు. హిందూ యువతలు ఎలా దారుణంగా మోసపోతున్నారనే విషయాన్నే చూపెట్టే ప్రయత్నం చేయడం మెచ్చుకోవాల్సిందే. ఓ వర్గం వారికి ఈ సినిమా నచ్చకపోయినా.. వాస్తవిక సంఘటలను కళ్లకు కట్టినట్టు చూపించడాని చాలా మంది సోషల్ మీడియా వేదికగా మెచ్చుకుంటున్నారు. 

అసలు విషయం తెలిసి పోయిన తర్వాత ద్వితీయార్ధం ఎలా ఉంటుందా? అని ఎదురు చూసిన ప్రేక్షకుడికి ఒళ్లు గగురు పొడిచే సన్నివేశాలు తెరపై కనిపిస్తూ ఉంటాయి. తమకు ఎదురు చెప్పిన, మాట వినని యువతలను ఎలాంటి చిత్ర హింసలకు గురిచేస్తారు? డబ్బు కోసం ఎంతటి దారుణాలకు ఒడిగాడతారన్న చూపించిన తీరు చూస్తే ఒళ్లు జలదరిస్తుంది. వావి వరసలు మరిచి, సగటు మహిళలని కూడా చూడకుండా సలీమ్‌, ఫైజన్‌, రషీద్‌ ఇళ్లలో సాగే అకృత్యాలు ప్రేక్షకుడి గుండెను బరువెక్కిస్తాయి. సురేఖ, దివ్యల పాత్రలను ముగించిన తీరు భావోద్వేగానికి గురి చేస్తుంది. ఆ నరకకూపం నుంచి బయటపడిన నేహ పోలీసుల ఆశ్రయించడంతో కథలో ఒక్కసారిగా వేగం వస్తుంది. ఆ ముగ్గురు యువకులతో పాటు వారి కుటుంబాలకు పోలీసులు ఇచ్చే ట్రీట్‌మెంట్‌, బుల్డోజర్‌ న్యాయం వంటి సన్నివేశాలకు సగటు ప్రేక్షకుడు ఇట్టే కనెక్ట్‌ అవుతాడు. కొంతమంది యువతులకు జరిగిన అన్యాయాన్ని బ్యాలెన్స్‌ చేసే క్రమంలో దర్శకుడు మరీ స్వేచ్ఛ తీసుకున్నాడేమో అనిపిస్తుంది. మూడు ప్రాంతాల్లో జరిగే కథకు ‘ది కేరళ స్టోరీ2’ అని కాకుండా వేరే పెట్టినా.. బాగుండేది. 

బాధిత మహిళలుగా ఉల్కా గుప్త, అదితి భాటియా, ఐశ్వర్య ఓజా గుండెలకు హత్తుకునేలా నటించారు. ముఖ్యంగా నేహా పాత్ర భావోద్వేగానికి గురిచేస్తుంది. ఇక అమ్మాయిలను ట్రాప్‌ చేసే యువకుల పాత్రల్లో సుమిత్‌ గహ్లావత్‌, అర్జున్‌ సింగ్‌, యుక్త ఖోస్లా తమపాత్రలకు పూర్తి న్యాయం చేశారు. తెరపై వారు కర్కశంగా కనిపించబట్టే ఆయా సన్నివేశాలు హైలైట్ అయ్యాయి. సాంకేతికంగా సినిమా బాగుంది. రచయితలు విపుల్‌ అమృతల్‌ షా, అమర్‌నాథ్‌ కొన్ని వాస్తవ సంఘటనలు తీసుకుని, దానికి తమదైన భాష్యం రాశారు. ముఖ్యంగా క్లైమాక్స్‌ సన్నివేశాలు కాస్త అతిగా అనిపిస్తాయి. మేక వన్నె పులులు అన్ని వర్గాల్లోనూ ఉన్నారు. దర్శకుడు కామాఖ్య నారాయణ్‌ కథను ఒక కోణం నుంచే చూపించడం అన్ని వర్గాలకు నచ్చకపోవచ్చు. ఈ సినిమాకు రేటింగ్ తో పనిలేదు. ప్రతి ఒక్కరు తప్పక చూడాల్సిన సినిమా. 

ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు తప్పక చూడాల్సిన సినిమా.. ‘ది కేరళ స్టోరీ 2’

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

The Kerala Story 2 ReviewThe Kerala Story 2 Review RatingThe Kerala Story 2The Kerala Story 2 ReleaseBollywood

Trending News