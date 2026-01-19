English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Star Director Passes Away at 76: 76 ఏళ్ల వయసులో స్టార్ దర్శకుడు కన్నుమూత..!

Star Director Passes Away at 76: 76 ఏళ్ల వయసులో స్టార్ దర్శకుడు కన్నుమూత..!

Star Director Passes Away at 76: డిస్నీ యానిమేషన్ ప్రపంచానికి చెందిన ప్రముఖ దర్శకుడు..ది లయన్ కింగ్ (1994) కో-డైరెక్టర్ రోజర్ అల్లర్స్ 76 ఏళ్ల వయసులో కన్నుమూశారు. స్వల్ప అనారోగ్యంతో ఆయన మరణించగా.. ప్రస్తుతం ఈ విషయం అందరిని శోకసంద్రంలో మంచేస్తోంది. ఆయన రూపొందించిన క్లాసిక్ యానిమేటెడ్ చిత్రాలు కోట్లాది మంది చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలుగా ఎప్పటికీ నిలిచిపోతాయి.

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Jan 19, 2026, 01:58 PM IST

Trending Photos

Tirumala Darshan: తిరుమల భక్తులకు శుభవార్త.. ఏప్రిల్ నెల దర్శనాల కోటా విడుదల ఎప్పుడంటే..?
6
tirumala
Tirumala Darshan: తిరుమల భక్తులకు శుభవార్త.. ఏప్రిల్ నెల దర్శనాల కోటా విడుదల ఎప్పుడంటే..?
DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. త్వరలోనే డీఏ ప్రకటన.. ఎంత వేతనం పెరుగుతుందంటే..?
6
8th Pay Commission
DA Hike: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్.. త్వరలోనే డీఏ ప్రకటన.. ఎంత వేతనం పెరుగుతుందంటే..?
Hyderabad Traffic: హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాస్టర్ ప్లాన్
5
hyderabad traffic
Hyderabad Traffic: హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్ సమస్యలకు చెక్.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాస్టర్ ప్లాన్
Pensioners: రిటైర్డ్ ఉద్యగులకి నిర్మలమ్మ తీపి కబురు.. బడ్జెట్ లో వరాల జల్లు?
4
Union Budget 2026
Pensioners: రిటైర్డ్ ఉద్యగులకి నిర్మలమ్మ తీపి కబురు.. బడ్జెట్ లో వరాల జల్లు?
Star Director Passes Away at 76: 76 ఏళ్ల వయసులో స్టార్ దర్శకుడు కన్నుమూత..!

Star Director Passes Away at 76: సినిమా ఇండస్ట్రీకి అలా అని..యానిమేషన్ ప్రపంచానికి తీరని లోటు జరిగింది. డిస్నీ రూపొందించిన సూపర్ హిట్ యానిమేటెడ్ మూవీ ది లైన్ కింగ్.. కు కో-డైరెక్టర్‌గా పనిచేసిన ప్రముఖ దర్శకుడు Roger Allers (76) కన్నుమూశారు. ఆయన శాంటా మోనికా, కాలిఫోర్నియాలోని తన నివాసంలో అనారోగ్యంతో మరణించినట్లు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. ఈ వార్తతో యానిమేషన్ అభిమానులు, సినీ పరిశ్రమ దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు.

Add Zee News as a Preferred Source

రోజర్ అల్లర్స్ 1949 జూన్ 29న న్యూయార్క్‌లోని రై నగరంలో జన్మించారు. చిన్న వయసు నుంచే చిత్రకళ.. కథలపై ఆసక్తి పెంచుకున్నారు. ఆ ఆసక్తే ఆయనను యానిమేషన్ ప్రపంచం వైపు నడిపించింది. అరిజోనా స్టేట్ యూనివర్సిటీలో ఫైన్ ఆర్ట్స్ చదివి, తన కళా ప్రతిభను మెరుగుపరుచుకున్నారు. చదువు పూర్తయ్యాక డిస్నీ సంస్థలో చేరి అనేక చిత్రాలకు పని చేశారు.

1994లో విడుదలైన ది లయన్ కింగ్ ఆయన జీవితంలో టర్నింగ్ పాయింట్‌గా నిలిచింది. ఈ సినిమాను రాబ్ మింకాఫ్‌తో కలిసి డైరెక్ట్ చేశారు. ఈ చిత్రం విడుదలైన వెంటనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీ విజయం సాధించింది. పిల్లలు మాత్రమే కాకుండా పెద్దలను.. కూడా ఆకట్టుకున్న ఈ సినిమా, డిస్నీ చరిత్రలోనే అత్యంత గుర్తుండిపోయే చిత్రంగా నిలిచింది. సంగీతం, భావోద్వేగాలు.. పాత్రల రూపకల్పన అన్నీ కలిసి ఈ సినిమాను ఒక క్లాసిక్‌గా మార్చాయి.

ది లయన్ కింగ్ కంటే ముందు.. తరువాత కూడా రోజర్ అల్లర్స్.. అనేక ప్రసిద్ధ యానిమేటెడ్ చిత్రాలకు పని చేశారు. అలాద్దీన్, బ్యూటీ అండ్ ది బీస్ట్, ఒలివర్ అండ్ కంపెనీ వంటి సినిమాల్లో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. అంతేకాదు..ది లయన్ కింగ్ ను బ్రాడ్‌వే నాటకంగా మార్చడంలో కూడా ఆయన భాగస్వామ్యమయ్యారు. ఈ నాటకానికి టోనీ అవార్డు నామినేషన్ కూడా వచ్చింది.

ఆయన మరణంపై డిస్నీ సీఈవో బాబ్ ఇగేర్..తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. రోజర్ అల్లర్స్ యానిమేషన్‌కు చేసిన సేవలు ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి.. అని అన్నారు. రోజర్ అల్లర్స్ ఇద్దరు పిల్లలను వదిలి వెళ్లారు. ఆయన రూపొందించిన సినిమాల ద్వారా.. ఆయన స్మృతి ఎప్పటికీ ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో జీవిస్తూనే ఉంటుంది.

Also Read: Anaganaga Oka Raju Box Office Collections:‘అనగనగా ఒక రాజు’ తో నవీన్ పోలిశెట్టి ఖాతాలో మరో హిట్..

Also Read: Renu Desai Film With Mahesh Babu: మహేష్ బాబుతో పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ సినిమా.. వ్యక్తిగత కారణాల వల్లే ఇలా..!

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Roger Allers deathRoger Allers passes awayThe Lion King co-director deathDisney animator Roger AllersThe Lion King director news

Trending News