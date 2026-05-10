Tollywood Sci Fi Movie: ది మానిటి.ఇన్.. సినిమా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, IMAX 8K ఫార్మాట్లో రూపొందించారు. సాధారణంగా ఈ టెక్నాలజీ హాలీవుడ్ సినిమాల్లో మాత్రమే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు అదే అనుభూతిని తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఇవ్వాలని దర్శకుడు భావిస్తున్నారు. ప్రతి సన్నివేశాన్ని అత్యున్నత విజువల్ క్వాలిటీతో తెరకెక్కించడానికి ప్రత్యేకంగా పని చేస్తున్నట్లు తెలిపారు.
‘ది మానిటి.ఇన్’ కథ కూడా చాలా భిన్నంగా ఉండబోతోంది. “మానవత్వం తగ్గిపోతే ఏమవుతుంది?” అనే ఆలోచన చుట్టూ సినిమా సాగుతుందని దర్శకుడు చెప్పారు. సమాజంలో విలువలు తగ్గిపోతున్న పరిస్థితులను సైన్స్ ఫిక్షన్, సోషల్ ఎలిమెంట్స్తో కలిపి చూపించనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఈ కథ ప్రేక్షకులను ఆలోచింపజేయడమే కాకుండా, పూర్తి స్థాయిలో ఉత్కంఠను కలిగిస్తుందని చెబుతున్నారు.
ఇటీవల విడుదలైన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్లు సోషల్ మీడియాలో మంచి స్పందన తెచ్చుకున్నాయి. పోస్టర్లో కనిపిస్తున్న కాస్మిక్ విజువల్స్, నగరాలు, అడవులు, సముద్రం వంటి దృశ్యాలు సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచాయి. ముఖ్యంగా పోస్టర్లో కనిపిస్తున్న కళ్ల విజువల్ చాలా ఇంటెన్స్గా ఉండడంతో కథలో పెద్ద రహస్యం ఉందనే ఫీలింగ్ కలుగుతోంది.
ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం ఇప్పటికే పలువురు స్టార్ హీరోలను సంప్రదించినట్లు దర్శకుడు తెలిపారు. కథకు సరిపోయే హీరో ఎవరైనా ఈ సినిమాలో నటించే అవకాశం ఉందన్నారు. యూత్, పిల్లలకు ఈ సినిమా విజువల్స్ బాగా నచ్చుతాయని చిత్రబృందం నమ్మకం వ్యక్తం చేస్తోంది.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా పలు భాషల్లో ఈ సినిమాను విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారు. టెక్నికల్గా కూడా ఈ సినిమా టాలీవుడ్లో కొత్త స్టాండర్డ్ను సెట్ చేస్తుందని సినీ అభిమానులు భావిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రీ ప్రొడక్షన్ పనులు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. త్వరలోనే నటీనటులు, టెక్నీషియన్ల వివరాలను అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు.
