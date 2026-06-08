The Night Of The Stars Event:సీన్ సెటర్స్, అసెంబ్లీ కలిసి నిర్వహిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక మ్యూజిక్ కంస్టర్ "ది నైట్ ఆఫ్ ది స్టార్స్" జూన్ 12, 2026న హైదరాబాద్లోని ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లోని అసెంబ్లీలో జరగనుంది. ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు కళ్యాణి మాలిక్, ప్రముఖ నేపథ్య గాయని గీతా మాధురి, అలాగే సాకేత్, వినూత్న, కశ్యప్, అదితి , భార్గవి తమ అద్భుతమైన సంగీత ప్రదర్శనలతో ప్రేక్షకులను మైమరింపజేయనున్నారు. ప్రముఖ యూట్యూబర్ నిఖిల్ విజయేంద్ర సింహ ఈ వేడుకని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు.
ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో నిఖిల్ విజయేంద్ర సింహ మాట్లాడుతూ.. మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేయడానికి వచ్చిన అందరికీ పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. మనందరం చిన్నప్పటి నుంచి పాటలను మధురమైన జ్ఞాపకాలుగా ఆస్వాదిస్తూ పెరిగాం. ఆ పాత మధురమైన పాటలను మరోసారి ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురావాలనే ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నట్టు తెలిపారు. దాదాపు 23 సంవత్సరాల తర్వాత కళ్యాణి మాలిక్ ఆధ్వర్యంలో ఈ మ్యూజికల్ లైవ్ షో జరగడం చాలా హ్యాపీగా ఉందన్నారు. జూన్ 12న అసెంబ్లీ వేదికగా ఈ కార్యక్రమం గ్రాండ్గా నిర్వహిస్తున్నాం. మాకు ఈ వేదికను అందించిన శ్రీకాంత్ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. అలాగే కళ్యాణి మాలిక్ కి, గీతా మాధురికి, సాకేత్కి, ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసే ప్రతి ఒక్కరికి ధన్యవాదాలు. వీరందరూ కలిసి ఈ వేడుకను మరింత గ్రాండ్గా తీర్చిదిద్దుతున్నారన్నారు. మీరు అందరూ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై, మాతో కలిసి ఈ సంగీత వేడుకను ఆస్వాదించాలని కోరారు. ఈ వెంట్ టికెట్ల కోసం డిస్ట్రిక్ట్ యాప్, మేము అందించిన ఫోన్ నంబర్లను కూడా సంప్రదించలని చెప్పుకొచ్చారు.
కళ్యాణి మాలిక్ మాట్లాడుతూ... అందరికీ నమస్కారం. నా మొదటి సినిమా ‘ఐతే’ విడుదలైనప్పుడు ఎంత ఆనందంగా, ఉత్సాహంగా ఫీలయ్యానో, ఈ షో నిర్వహిస్తున్నప్పుడు కూడా అదే భావన కలుగుతుందన్నారు. మా సింగర్స్ అందరితో కలిసి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ఎంతో హ్యాపీగా ఉంది. జూన్ 12న జరిగే ఈ మ్యూజికల్ ఈవెంట్కు తప్పకుండా అందరూ రావాలని కోరారు.
గాయని గీతా మాధురి మాట్లాడుతూ... అందరికీ నమస్కారం. కళ్యాణి మాలిక్ మొదటిసారిగా నిర్వహిస్తున్న ఈ షో గురించి నాకు చాలా కాల్స్ వస్తున్నాయి. అందరూ ఈ కార్యక్రమం గురించి ఆసక్తిగా నన్ను సంప్రదిస్తున్నారు. కళ్యాణి పాటలకు ఎంతో మంది అభిమానులు ఉన్నారు. నాకు లైవ్ మ్యూజిక్ షోలు అంటే చాలా ఇష్టం. అలాంటి ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమంలో భాగం కావడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అసెంబ్లీ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఈ కార్యక్రమం జరగడం మరో ప్రత్యేకత. ఈ వేదిక చాలా అద్భుతంగా ఉంది. టికెట్లు డిస్ట్రిక్ట్ యాప్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అలాగే నిర్వాహకులు ఇచ్చిన ఫోన్ నంబర్ల ద్వారా లేదా సోషల్ మీడియా ద్వారా కూడా సంప్రదించవచ్చు. కళ్యాణి మాలిక్ గారి పాటలను ఈ వేదికపై పాడబోతుండటం నాకు ఎంతో సంతోషకంగా ఉందన్నారు. ఈ మీడియా సమావేశంలో గాయకులు, నిర్వాహకులు, కార్యక్రమానికి సంబంధించిన ఇతర ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.