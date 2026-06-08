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The Night Of The Stars: మ్యూజిక్ లవర్స్‌కు గుడ్ న్యూస్.. ఈ నెల 12న గ్రాండ్ ఈవెంట్..

The Night Of The Stars: ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు కమ్ సింగర్ కల్యాణి మాలిక్, ప్రముఖ నేపథ్య గాయని గీతామాధురి ఆధ్వర్యంలో ఈ నెల 12న ‘ది నైట్ ఆఫ్ ది స్టార్స్’ మ్యూజికల్ ఈవెంట్ కార్యక్రమం నిర్వహించబోతున్నారు. దానికి సంబంధించిన పోస్టర్‌ను తాజాగా విడుదల చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 08, 2026, 12:46 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 08:05 AM IST
The Night Of The Stars: మ్యూజిక్ లవర్స్‌కు గుడ్ న్యూస్.. ఈ నెల 12న గ్రాండ్ ఈవెంట్..
Image Credit: Music Concert

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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