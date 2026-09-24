/‘ది ప్యారడైజ్’మూవీ రివ్యూ.. నాని హిట్ కొట్టినట్టేనా..!!

మూవీ రివ్యూ: ‘ది ప్యారడైజ్’ (The Paradise)
నటీనటులు: నాని, మోహన్ బాబు, సంపూర్ణేష్ బాబు, కయాదు లోహార్, సోనాలి కులకర్ణి, రాఘవ్ జుయల్, తనికెళ్ల భరణి, విక్రమ్ రెడ్డి తదితరులు
సంగీతం: అనిరుథ్ రవిచందర్
సినిమాటోగ్రఫీ: జికే విష్ణు
ఎడిటర్: నవీన్ నూలి
బ్యానర్స్: శ్రీ లక్ష్మీ వేంకటేశ్వర సినిమాస్
నిర్మాత: సుధాకర్ చెరుకూరి
రచన, దర్శకత్వం: శ్రీకాంత్ ఓదెల
విడుదల తేది: 24-1-2026
The Paradise Movie Review: నాని సినిమా సినిమాకు తన మార్కెట్ పరిధి విస్తరించుకుంటూ పోతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో తన ఇమేజ్కు భిన్నమైన ఊర మాస్గా ‘ది ప్యారడైజ్’ మూవీలో కనిపించబోతున్నాడు. ఈ చిత్రంలో నటప్రపూర్ణ మోహన్ బాబు కీలక పాత్రలో నటించడం.. కీర్తి సురేష్తో ‘ఏష నాగుల కట్ట’ అంటూ స్పెషల్ సాంగ్ బ్లాక్ బస్టర్ అయింది. మరోవైపు ఈ సినిమా బుకింగ్స్ కూడా ఓ రేంజ్లో దూసుకుపోతున్నాయి. మొత్తంగా ప్రేక్షకుల ఈ సినిమాపై పెట్టుకున్న అంచనాలను ఈ చిత్రం అందుకుందా లేదా మన రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో పాల్గొన్న సవారి జాతి హైదరాబాద్ ప్యారడైప్ ప్రాంతానికి వలస వస్తుంది. అక్కడ వీరిని మనుషులుగా గుర్తించడానికి ఎవరు ఇష్టపడరు. వీళ్లందరు షికంజా మాలిక్ (మోహన్ బాబు) దగ్గర బానిసలుగా పనిచేస్తూ సారాయి ఇతరత్రా వాళ్లింట్లో పనులు చేస్తుంటారు. ఇక సవారి జాతి వాళ్లు తమను మనుషులుగా గుర్తించి ఓటు హక్కు, రేషన్ కార్డు వంటి సదుపాయాలు కల్పించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరుతుంటారు. కానీ షికంజా మాలిక్ కనుసన్నల్లో నడిచే ప్యారడైజ్లో పనిచేసే ప్రభుత్వ అధికారులు ఎవరు ‘సవారి’ జాతిని జనభా లెక్కల్లోకి తీసుకునే సాహసం చేయరు. సవారి జాతి పోరాటాన్ని సమ్మక్క (సోనాలి కులకర్ణి) ముందుండి నడిపిస్తూ ఉంటుంది.ఆ ఉద్యమాన్ని షికంజా మాలిక్ తన అర్ధబలం, అంగబలంతో అణగదొక్కేస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలో గర్భవతి అయిన ఆమె కవలను జన్మిస్తుంది. అందులో ఆడబిడ్డ చనిపోవడంతో మగబిడ్డకు జడలు వేసి కూతురులా పెంచుతుంది.అయితే ఓ సందర్భంలో తల్లిని అసహ్యంచుకొని జడల్ (నాని) షికంజా మాలిక్ దగ్గర పనిచేసే వ్యక్తి హత్య కేసులో 14 యేళ్లు జైలు శిక్ష అనుభవిస్తాడు.
జైలు శిక్ష తర్వాత తను పుట్టిన గడ్డ అయిన ప్యారడైజ్’కు వస్తాడు. ఓ సందర్భంలో తల్లిని అసహ్యించుకునే జడల్.. తన తల్లి ఎందుకు అలాంటి పనులు చేయాల్సి వచ్చిందని తెలుసుకొని .. తమ ‘సవారి’ జాతిని మనుషులుగా గుర్తించాలని షికంజా మాలిక్ పై పోరాటం చేస్తారు. ఈ క్రమంలో షికంజా మాలిక్ కుమారుడు (రాఘవ్ జుయల్) తల్లి కొడుకుల చేతిలో హతమవుతాడు. ఆ తర్వాత షికంజా మాలిక్.. సవారి జాతి ప్రజలను ఏం చేసాడు. చివరకు జడల్ తాను కోరుకున్న గుర్తింపు తెచ్చుకొని షికంజా మాలిక్పై పై చేయి సాధించాడనేదే ప్యారడైజ్ సినిమా స్టోరీ. ఈ క్రమంలో సుబ్బు (కయాదు లోహార్) ఎవరు.. ? జడల్తో సుబ్బుకు ఎలా రిలేషన్ ఏర్పడిందనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల.. ఈ సినిమాను 6 అధ్యాయాలుగా తెరకెక్కించాడు. దురంధర్ సినిమాలో ఛాప్టర్ వైజ్ చూపించినట్టు ‘ప్యారడైజ్’ సినిమాను అదే తరహాలో 6 ఛాప్టర్స్గా చూపెట్టాడు.ఈ సినిమాకు ఫస్ట్ హాఫ్లో పండిన ఎమోషన్ సెకండాఫ్లో అంతగా పండలేదు. సవారి జాతిని అణదొక్కాలనే షికంజా మాలిక్ పాత్రలో మోహన్ బాబు. అణదొక్కబడుతున్న జాతి కోసం ఓ యువకుడు ఎలుగెత్తి ఎలా పోరాటం చేసే యువకుడి పాత్రలో నాని క్యారెక్టర్స్ను బాగానే డిజైన్ చేసుకున్నాడు. దాదాపు ఇప్పటి వరకు ఎన్నో సినిమాల్లో చూసిన రొటీన్ పాయింట్ ను కొత్త ప్రాంతం నేపథ్యంలో అల్లుకున్నాడు. మొత్తంగా సినిమా మొత్తాన్ని ‘రా’ అండ్ రస్టిక్గా చూపించే ప్రయత్నం చేశాడు.
‘దురంధర్’ సినిమా ప్రేరణో ఏమో తెలియదు కానీ.. ఇందులో నానితో దర్శకుడు ఎంత మందిని నరికించాడో ఆ భగవంతుడికే తెలియాలి. విపరీతమైన హింస, రక్తపాతంతో వెగటు పుట్టించే ప్రయత్నం చేశాడు. దురంధర్ లో విపరీతమైన హింస పాళ్లు ఉన్నప్పటికీ .. దేశ భక్తి నేపథ్యంల కాబట్టి ప్రేక్షకులు భరించారు. ‘ప్యారడైజ్’ సినిమాలో హింస అనేది అది శృతి మించి రాగాన పడింది. ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్, చిన్న పిల్లలతో ఈ సినిమా చూడటం కష్టం. కొన్ని సీన్స్ చూస్తుంటే ‘ఛత్రపతి’ లాంటి సినిమాలు గుర్తుకు వస్తాయి.
ఇక కుమారుడికి కోసం వేశ్యగా మారిన తల్లి పాత్ర అంత కన్విన్సింగ్గా అనిపించదు. డాక్టర్ తనను సుఖపెడితే..అనారోగ్యంతో ఉన్న కొడుకును బతికిస్తానని చెబుతాడు. అక్కడ డాక్టర్ను సుఖపెట్టేవరకు ఓకే. ఆ తర్వాత కొడుకు కోసం దాన్ని వృత్తిగా స్వీకరించినట్టు తల్లి పాత్రను చూపెట్టం అంత కన్విన్సింగ్గా ఉండదు. పైగా సినిమా ప్రారంభంలో హీరో తల్లి పిల్లలను కనే సీన్స్ మరీ అంత బీభత్సంగా చూపెట్టాల్సిన పనిలేదు దర్శకుడికి. ఇంటర్వెల్ సీన్లో విలన్ కుమారుడు హీరో తల్లికి అవమానం చేస్తాడు. ఈ నేపథ్యంలో హీరోతో పాటు అతని తల్లి విలన్ కొడుకు తల నరకడం సీన్లో ఎలివేషన్తో పాటు ఎమోషన్ పండింది.
ఇక సినిమా ప్రారంభంలో జైలు ఫైల్ సీన్తో మాస్ ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. దర్శకుడు ఈ కథను ఇంకాస్త బలంగా, ఎమోషన్గా రాసుకుంటే బాగుండేది. ఫస్ట్ హాఫ్ వరకు ఓకే అనిపించినా.. సెకండాఫ్లో హీరో తన ఏరియాను ఓ రాజ్యంగా ప్రకటించుకోవడం.. ఆ తర్వాత షికంజా మాలిక్.. తన లాయర్ (సత్యరాజ్) రకరకాల సెక్షన్స్తో సవారి జాతి ప్రజలను తీవ్రవాదులుగా చూపెట్టే ప్రయత్నం చేయడం. ఇక సవారి జాతి ప్రజలను ఆదుకునే ఎమ్మెల్యేగా కేసీఆర్ తరహా ఎమ్మెల్యే పాత్రను.. ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్టీఆర్ పాత్రను క్లైమాక్స్లో చూపెట్టి వాళ్లను మనుషులుగా గుర్తించి సర్టిఫికేట్స్ జారీ చేయడంతో కథ ముగుస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో షికంజా మాలిక్ ఏమయ్యాడనేది తెరపై చూస్తూనే బాగుంటుంది. శ్రీకాంత్ ఓదెల 1983 నుంచి 1985 నేపథ్యంలో ఈ సినిమా కథను తెరకెక్కించాడు. అందుకు తగ్గ సెట్టింగ్స్ అన్ని బాగున్నాయి. హైదరాబాద్ యాకుత్ పురా దగ్గర ఉండే యాకుత్ మహల్ థియేటర్ చూపించాడు. ఇప్పటికీ ఆ ప్లేస్లో థియేటర్ వుంది. మొత్తంగా 1969లో ప్రారంభమైన కథ.. 1983 నుంచి 1985 మధ్య ముగించాడు. ప్యారడైజ్ అనే కథ కోసం వేసి సెట్స్, కొన్ని సీన్స్ మెచ్చుకోవాల్సిందే. అనిరుధ్ రవిచందర్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్తో అదరగొట్టాడు. సినిమాటోగ్రఫీ, నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
నాని ఈ సినిమా కోసం ప్రాణం పెట్టాడు. తెలంగాణ భాష, యాసలో అదరగొట్టేసాడు. జడల్ (సారక్క)గా అతని నటనను మెచ్చుకోవాలి. ఇలాంటి కథను ఎంచుకోవడం అంత ఈజీ కాదు. మోహన్ బాబు షికంజా మాలిక్.. మరోసారి తనదైన శైలిలో విలనిజం పండించాడు. సినిమా ప్రారంభం, ఇంటర్వెల్ తర్వాత సీన్స్లో విలనిజంతో వణుకు పుట్టించాడు.రాఘవ్ జుయల్ క్రూరమైన పాత్రలో మెప్పించాడు. హీరో తల్లి పాత్రలో నటించిన సోనాలి కులకర్ణి మంచి నటన కనబరించింది. తనికెళ్ల భరణి, సంపూర్ణేష్ బాబు తమ పాత్రలకు న్యాయం చేశారు. కయాదు లోహార్ తండ్రి అప్పు తీర్చడానికి బీ గ్రేడ్ సినిమాలు చేసే హీరోయిన్ పాత్రలో మెప్పించింది. మిగిలిన నటీనటులు పర్వాలేదనపించారు.
ప్లస్ పాయింట్స్
నాని ఆహార్యం
బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్, యేష నాగుల కట్ట సాంగ్
ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్
మైనస్ పాయింట్స్
విపరీతమైన హింస
సెకండాఫ్ ల్యాగ్
లాజిక్ లేని సీన్స్
పంచ్ లైన్.. ‘ది ప్యారడైజ్’.. లాజిక్కు అందని ‘సవారి’ జాతి కథ..
రేటింగ్.. 2.75/5
Also Read:పవన్ కళ్యాణ్, రోజా కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమా ఏంటో తెలుసా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.