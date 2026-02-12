The Paradise Release Date: ఇట్స్ అఫీషియల్.. నాని ‘ది ప్యారడైజ్’ సినిమా రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్..!

The Paradise Release Date: నేచురల్ స్టార్ నాని హీరోగా వస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ ‘ది ప్యారడైజ్’. దసరా మూవీ ఫేమ్ దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల ఈ సినిమాను తెరకెక్కిస్తున్నాడు. పాన్ ఇండియా లెవల్లో ఈ సినిమా తెరకెక్కుతుంది. రా అండ్ రస్టిక్, బోల్డ్ కంటెంట్తో వస్తున్న ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. తాజాగా ఈ సినిమా విడుదల తేదీని చిత్ర యూనిట్ అధికారికంగా ప్రకటించింది.
ముందుగా ‘ది ప్యారడైజ్’ సినిమాను మార్చి 26న విడుదల చేయాలనీ అనుకున్నారు. కానీ, అనుకోని కారణాల వల్ల ఈ సినిమా వాయిదా పడింది. అది కూడా ఏకంగా నాలుగు నెలలు. అధికారిక ప్రకటన ప్రకారం ఈ యాక్షన్ డ్రామాను ఆగస్ట్ 21, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్గా విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు. ఈ మేరకు కొత్త పోస్టర్ను కూడా విడుదల చేశారు.
ఇక తాజాగా రిలీజ్ చేసిన స్పెషల్ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ పోస్టర్లో రెండు జడలు, వాటి చివరన రక్తం కారుతున్నట్లు చూపించడం చూస్తుంటే.. ఈసారి నాని మరింత ఊరమాస్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడని అర్థమవుతోంది. ఈ సినిమాను మేకర్స్ తెలుగు, హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, బెంగాళీ, ఇంగ్లీష్, స్పానిష్ భాషల్లో విడుదల చేస్తున్నారు.
నాని సరసన కాయాదు లోహార్ హీరోయిన్గా నటిస్తుండగా, కలెక్షన్ కింగ్ మోహన్ బాబు ఒక కీలక పాత్రలో కనిపించబోతున్నారు. సెన్సేషనల్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుద్ రవిచందర్ ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. ఎస్ఎల్వి సినిమాస్ బ్యానర్పై సుధాకర్ చెరుకూరి అత్యంత భారీ బడ్జెట్తో ఈ పాన్ ఇండియా మూవీని నిర్మిస్తున్నారు. అయితే 4 నెలలు పోస్ట్పోన్ కావడంతో నాని ఫ్యాన్స్ కాస్త డిజప్పాయింట్ అవుతున్నారు. మరి భారీ అంచనాల మధ్య వస్తున్న ఈ సినిమా ఎలాంటి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది అనేది చూడాలి.
