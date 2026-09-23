/‘ది ప్యారడైజ్’ సహా నాని రీసెంట్ చిత్రాలు ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ డీటెల్స్..

ది ప్యారడైజ్ - The Paradise : నాని హీరోగా శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ది ప్యారడైజ్’. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్, టీజర్ ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేసింది. మరికొన్ని గంటల్లో విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏకంగా రూ. 101.10 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. నాని గత చిత్రాలతో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువ. టైర్ 2 హీరోల్లో ఈ రేంజ్ ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రంగా రికార్డులకు ఎక్కింది.
హిట్ 3 - (Hit 3)..
శైలేష్ కొలను డైరెక్షన్లో నాని కథానాయకుడిగా తెరకెక్కిన చిత్రం ‘హిట్ 3’ ఈ చిత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 48.90 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. అంతేకాదు టార్గెట్ బిజినెస్ అందుకొని సూపర్ హిట్గా నిలిచింది.
సరిపోదా శనివారం: (Saripodha Sanivaram):
నాని హీరోగా వివేక్ ఆత్రేయ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సరిపోదా శనివారం’. ఈ మూవీ వరల్డ్ వైడ్గా రూ. 41 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. అంతేకాదు బ్రేక్ ఈవెన్ పూర్తి చేసుకొని నానికి ఖాతాలో హిట్ చిత్రంగా నిలిచింది.
హాయ్ నాన్న: (Hi Nanna)
నాని హీరోగా శౌర్యువ్ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘హాయ్ నాన్న’. ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా రూ.27.60 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. అంతేకాదు బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ రీచ్ అయి హిట్ అనిపించుకుంది.
దసరా : (Dasara)..
నాని, శ్రీకాంత్ ఓదెల కాంబినేషన్లో తెరకెక్కిన మొదటి చిత్రం ‘దసరా’. ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 50 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. అంతేకాదు టార్గెట్ బిజినెస్ ను పూర్తి చేసుకొని హిట్ గా నిలిచింది. ‘ది ప్యారడైజ్’ రిలీజ్ వరకు ఈ సినిమానే నాని కెరీర్లో అత్యధిక ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిన చిత్రంగా నిలిచింది.
అంటే సుందరానికీ: (Ante Sundaraniki)..
నాని హీరోగా వివేక్ ఆత్రేయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘అంటే సుందరానికీ’. ఈ చిత్రం వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 30 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. అంతేకాదు బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఫ్లాప్గా నిలిచింది.
శ్యాంసింగరాయ్: (Shyam Singharoy)..
నాని డ్యూయల్ రోల్లో యాక్ట్ చేసిన చిత్రం ‘శ్యాంసింగరాయ్’. రాహుల్ సాంకృత్యాన్ డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం పునర్జన్మల నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది. ఈ మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 22 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ సినిమా ఓ మోస్తరుగా విజయం సాధించింది.
గ్యాంగ్ లీడర్ : (Gang Leader)..
నాని హీరోగా విక్రమ్ కుమార్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన మూవీ ‘గ్యాంగ్ లీడర్’. ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 28 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. టార్గెట్ బిజినెస్ ను రీచ్ కాలేక డిజాస్టర్2గా నిలిచింది.
జెర్సీ (Jersey):..
నాని హీరోగా గౌతమ్ తిన్ననూరి డైరెక్షన్లో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘జెర్సీ’. ఈ మూవీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 26 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఈ సినిమా టార్గెట్ బిజినెస్ ను రీచ్ ఓకే అనిపించింది.
Also Read:పవన్ కళ్యాణ్, రోజా కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమా ఏంటో తెలుసా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.