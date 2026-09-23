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‘ది ప్యారడైజ్’ సహా నాని రీసెంట్ చిత్రాలు ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ డీటెల్స్..

Nani Recent Movies Pre Release Business: నాని సినిమా సినిమాకు తన రేంజ్ పెంచుకుంటూ వెళుతున్నారు. అంతేకాదు నటుడిగా ఓ మూసకు పరిమితం కాకుండా.. క్లాస్ మాస్ అనే తేడా లేకుండా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకు చేరువవుతున్నాడు. మరికొన్ని గంటల్లో నాని ‘ప్యారడైజ్’ చిత్రంతో పలకరించబోతున్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో నాని నటించిన రీసెంట్ చిత్రాల  ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ విషయానికొస్తే..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 23, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 07:04 PM IST
‘ది ప్యారడైజ్’ సహా నాని రీసెంట్ చిత్రాలు ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ డీటెల్స్..
Image Credit: Nani Recent Movie Pre Release Business (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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