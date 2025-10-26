English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • The Predator: ‘ప్రెడేటర్ బ్యాడ్ ల్యాండ్స్’ చిత్రంపై పెరుగుతున్న అంచనాలు.. నవంబర్ 7న విడుదల..

The Predator: ‘ప్రెడేటర్ బ్యాడ్ ల్యాండ్స్’ చిత్రంపై పెరుగుతున్న అంచనాలు.. నవంబర్ 7న విడుదల..

The Predator Badlands: హాలీవుడ్ లో సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రాలకు మంచి ఆదరణ ఉంటుంది. ఈ కోవలో వచ్చిన ‘ప్రెడేటర్’ సినిమా సిరీస్ నలభై యేళ్లుగా అలరిస్తూనే ఉంది. ఈ సిరీస్ లో మరో చిత్రం  ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతుంది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 26, 2025, 12:20 PM IST

The Predator Badlands: హాలీవుడ్ సైన్స్ ఫిక్షన్ చిత్రాల్లో  అత్యంత భయానకమైన పాత్రలలో ‘ప్రెడేటర్’ ఒకటి.  నాలుగు దశాబ్దాలుగా ఆడియన్స్ మంత్ర ముగ్ధులను చేస్తూనే ఉంది. 1987లో మొదటిసారి తెరపై కనిపించిన ఈ యౌట్జా జీవి, అప్పటి నుంచి అడవుల్లో, నగరాల్లో, ఆపై ఇతర గ్రహాల్లో తన వేట సాగిస్తూ పరిణామం చెందుతూ వచ్చిందనే చెప్పాలి. అదే సిరీస్‌లో సరికొత్త రూపాన్ని ఇస్తూ, “ప్రెడేటర్: బ్యాడ్‌ల్యాండ్స్” నవంబర్‌ 7, వరల్డ్ వైడ్ గా రిలీజ్ కాబోతుంది.  ఈసారి స్టోరీలో  మలుపు ఏమిటంటే — వేటగాడే వేటలో చిక్కుకుపోతాడు. 1987లో ప్రారంభమైన ఈ లెజెండ్ పాత్ర ఇప్పటికీ ప్రేక్షకులను అలరిస్తూనే ఉంది. 

అర్నాల్డ్‌ ష్వార్జెనెగర్‌ ప్రధాన పాత్రలో వచ్చిన తొలి ‘ప్రెడేటర్’ చిత్రం. అమెజాన్‌ అడవుల్లో కమాండోలు ఎదుర్కొన్న కంటికి కనిపించని భయానక మృగం స్టోరీతో ఆడియన్స్ ను  కుదిపేసింది. 1990లో “ప్రెడేటర్ 2” – కాంక్రీట్ జంగిల్.. ఈసారి లాస్‌ఏంజెల్స్‌ నగరాన్ని వేటస్థలంగా మార్చుకున్న యౌట్జా, గ్యాంగ్‌స్టర్లను, పోలీసులను లక్ష్యంగా చేసుకుంటూ ఈ సినిమా ఉండబోతుంది. మానవ చరిత్రలో ఈ జీవుల ఉనికి ఎంతకాలంగా ఉందో ఈ మూవీ సిరీస్ లో చూపించారు. 

2010లో ‘ప్రెడేటర్స్’ – గేమ్ ప్రిజర్వ్ అండ్ బియాండ్ ప్రెడేటర్స్’

ఈ భాగంలో మానవ యోధులను ప్రెడేటర్ల సొంత స్థలానికి  తీసుకెళ్లి బంధిస్తారు. అక్కడ వారు సూపర్‌ ప్రెడేటర్లను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. ఈ కథ యౌట్జా జాతి అంతర్గతంగా వాళ్లలో ఉన్న విభేదాలను చూపించింది.
 
2022లో – ఎ రిటర్న్ టు రూట్స్ ప్రే’.. 1719లో అమెరికాలోని కమాంచీ తెగకు చెందిన యువతి నారు కథతో తెరకెక్కిన “ప్రే”, ప్రెడేటర్‌ సిరీస్‌కు కొత్త ఊపును తీసుకొచ్చిందనే చెప్పాలి. కొత్త కాలం, సరికొత్త దృష్టికోణంతో వేటను చూపిస్తూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది.  

తాజాగా ఇపుడు 2025లో “ప్రెడేటర్: బ్యాడ్‌ల్యాండ్స్” – వేటలో చిక్కుకున్న వేటగాడుగా ఇంగ్లీష్ తో పాటు తెలుగులో రాబోతుంది.   డాన్‌ ట్రాచ్‌టెన్‌బర్గ్‌ డైరెక్షన్ లో తెరకెక్కుతోన్న “ప్రెడేటర్: బ్యాడ్‌ల్యాండ్స్” ఆ ఊపును మరింతగా పెంచబోతోంది. ఈసారి కథ యౌట్జా యువ ప్రెడేటర్‌ “డెక్” చుట్టూ తిరుగుతుంది. డెక్‌ ఒక ప్రమాదకరమైన గ్రహంలో ఆండ్రాయిడ్‌ యోధురాలు ‘థియా’ తో కలిసి  లైఫ్ లాంగ్ వార్ చేయాల్సి వస్తుంది.

ఇది మొదటిసారిగా ప్రెడేటర్‌ దృష్టిలో చెప్పబడుతున్న స్టోరీతో ఈ సినిమా రాబోతుంది.  యౌట్జా జాతి సంస్కృతి, సంప్రదాయలు, విలువలు, నైతికత, బలహీనతల్ని లోతుగా చూపించబోతోంది ఈ చిత్రం. ఈ ఫ్రాంచైజ్‌కు ఒక కొత్త మలుపు ఇవ్వనుందనే ఆశలు ఉన్నాయి.

సిరీస్‌కు కొత్త ఊపునిచ్చిందనే చెప్పాలి. ‘ప్రెడేటర్: బ్యాడ్‌ల్యాండ్స్’ కేవలం యాక్షన్‌,  థ్రిల్‌ మాత్రమే కాకుండా, ఆ యౌట్జా జీవుల అంతర్ముఖ ప్రపంచాన్ని కూడా ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతుంది. వేట అంటే ఏమిటి? వేటగాడి నైతికత ఏమిటి ? అనే ప్రశ్నలతో సాగబోయే ఈ చిత్రం, ప్రెడేటర్‌ సిరీస్‌ అభిమానులందరికీ మిస్‌ కాకూడదనే రీతిలో ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రచార చిత్రాలు నిరూపిస్తున్నాయి. మరి అభిమానుల అంచనాలను ఈ సినిమా ఏ మేరకు అందుకుంటుందో తెలియాలంటే రిలీజ్ వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే. 

