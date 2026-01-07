English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Nidhi Agerwal Video: నేను మీకు ప్రేమిస్తున్నా.!. క్లీవెజ్ షోతో క్యూట్‌గా మాట్లాడిన నిధి అగర్వాల్.. వీడియో..

Nidhi agerwal spotted in mumbai: నిధి అగర్వాల్ ముంబైలో జరిగిన ఒక కార్కక్రమంలో పాల్గొన్నారు.ఈ క్రమంలో క్యూట్ గా తనకు వచ్చిన తెలుగులో మాట్లాడి అక్కడి అభిమానుల్ని ఫిదా చేశారు. మొత్తంగా నిధి అగర్వాల్ బొల్డ్ లుక్ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 7, 2026, 06:32 PM IST
  • రచ్చగా మారిన నిధి అగర్వాల్ వీడియో..
  • క్యూట్ లుక్స్ కు కుర్రాళ్లు ఫిదా..

Nidhi Agerwal Video: నేను మీకు ప్రేమిస్తున్నా.!. క్లీవెజ్ షోతో క్యూట్‌గా మాట్లాడిన నిధి అగర్వాల్.. వీడియో..

Actress nidhi agerwal spotted event in Mumbai video: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న కొత్త మూవీ 'ది రాజాసాబ్' సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలకు రెడీగా ఉంది. ఇప్పటికే మూవీకి కాను టికెట్లు పెంచుకొవాడానికి కోర్టు సైతం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ప్రభాస్ మారుతి కాంబోలో హర్రర్ కామెడీగా తెరకెక్కిన ఈ మూవీ జనవరి 9న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ మూవీలో ప్రభాస్ సరసన మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ హీరోయిన్లుగా నటించారు.ఈ క్రమంలో నిధి అగర్వాల్ ఇటీవల ముంబైలో ఒక ఈవెంట్ లో పాల్గొని హల్ చల్ చేశారు. నిధి అగర్వాల్ తన మరోసారి తన డ్రెస్ తో వార్తలలో నిలిచారు.

గతంలో హైదరాబాద్ లోని లులు మాల్ లో నిధి అగర్వాల్ పై కొంత మంది అభిమానులు అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన విషయం తెలిసిందే. అప్పుడు నిధి వేసుకున్న డ్రెస్ పై శివాజీ వ్యాఖ్యలు పెద్ద రచ్చగా మారాయి.

ఇప్పుడు కూడా నిధి అగర్వాల్ వేసుకున్న డ్రెస్ చాలా బొల్డ్ గా ఉందని, క్లీవేజ్ షో చేస్తు కుర్రాళ్లకు చెమటలు పట్టిస్తుందని కొంత మంది ట్రోలర్స్ రాయుళ్లు నెట్టింట నిధి అగర్వాల్ ను మరోసారి కాంట్రవర్సీలోకి లాగుతున్నారు.

Read more: Star Actor: నా పెళ్లాం నన్ను చంపాలని చూస్తుంది.!. పోలీసుల్ని ఆశ్రయించిన స్టార్ హీరో.. ఇండస్ట్రీలో దుమారం..

 ఇదిలా ఉంటే.. ఇటివల నిధి అగర్వాల్ ప్రభాస్ తో ఒక ఫోటో తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేసి.. ఇది ఏఐ కాదని నిజమే అంటూ క్యాప్షన్ కూడా ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం నిధి అగర్వాల్ వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

