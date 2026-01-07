Actress nidhi agerwal spotted event in Mumbai video: పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్ నటిస్తున్న కొత్త మూవీ 'ది రాజాసాబ్' సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలకు రెడీగా ఉంది. ఇప్పటికే మూవీకి కాను టికెట్లు పెంచుకొవాడానికి కోర్టు సైతం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ప్రభాస్ మారుతి కాంబోలో హర్రర్ కామెడీగా తెరకెక్కిన ఈ మూవీ జనవరి 9న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ మూవీలో ప్రభాస్ సరసన మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్ హీరోయిన్లుగా నటించారు.ఈ క్రమంలో నిధి అగర్వాల్ ఇటీవల ముంబైలో ఒక ఈవెంట్ లో పాల్గొని హల్ చల్ చేశారు. నిధి అగర్వాల్ తన మరోసారి తన డ్రెస్ తో వార్తలలో నిలిచారు.
గతంలో హైదరాబాద్ లోని లులు మాల్ లో నిధి అగర్వాల్ పై కొంత మంది అభిమానులు అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన విషయం తెలిసిందే. అప్పుడు నిధి వేసుకున్న డ్రెస్ పై శివాజీ వ్యాఖ్యలు పెద్ద రచ్చగా మారాయి.
ఇప్పుడు కూడా నిధి అగర్వాల్ వేసుకున్న డ్రెస్ చాలా బొల్డ్ గా ఉందని, క్లీవేజ్ షో చేస్తు కుర్రాళ్లకు చెమటలు పట్టిస్తుందని కొంత మంది ట్రోలర్స్ రాయుళ్లు నెట్టింట నిధి అగర్వాల్ ను మరోసారి కాంట్రవర్సీలోకి లాగుతున్నారు.
ఇదిలా ఉంటే.. ఇటివల నిధి అగర్వాల్ ప్రభాస్ తో ఒక ఫోటో తన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ లో పోస్ట్ చేసి.. ఇది ఏఐ కాదని నిజమే అంటూ క్యాప్షన్ కూడా ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం నిధి అగర్వాల్ వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.