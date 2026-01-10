The Raja Saab Collections: మిక్స్ డ్ టాక్ తో బాక్సాఫీస్ షేక్ ..రాజాసాబ్ దూకుడు

The Raja Saab Day 2: ఫ్యాన్స్ నుంచి భారీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండటం వల్ల మొదటి షో అప్పుడు రాజా సాబ్ సినిమాకి..కొంత నెగటివిటీ కనిపించినా..జనరల్ ఆడియన్స్ మాత్రం సినిమాను బాగానే ఎంజాయ్ చేశారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కు కనెక్ట్ అయ్యే సన్నివేశాలు బాగా వర్క్ అయ్యాయని చెబుతున్నారు. కామెడీ, లైట్ ఎమోషన్స్, ఫ్యామిలీ టచ్ ఉన్న సీన్స్ ప్రేక్షకులకు రిలీఫ్ ఇచ్చాయని అభిప్రాయం.
దర్శకుడు మారుతీ తన రెగ్యులర్ జానర్ నుంచి బయటకు వచ్చి చేసిన ఈ ప్రయత్నం కొత్తగా ఉందని పలువురు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా “వింటేజ్” ప్రభాస్ను చూసిన ఫీలింగ్ వచ్చిందని ఫ్యాన్స్ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభాస్ తనదైన కామెడీ టైమింగ్తో స్క్రీన్పై ఎంటర్టైన్ చేశాడని, డైరెక్టర్ అతడిని హ్యాండిల్ చేయడంలో చాలా వరకు సక్సెస్ అయ్యాడని కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి.
Also Read: Prabhas Trolls: యేసు ప్రభు ట్రోల్స్ పైన ఫైనల్ గా స్పందించిన ప్రభాస్..!
ఇక పండగ రోజుల్లో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ సపోర్ట్ తప్పకుండా ఉంటుందని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. దీనికి తోడు ప్రభాస్ ఓల్డ్ గెటప్లో కనిపించే కొన్ని సీన్స్ను ఈ రోజు నుంచి యాడ్ చేస్తున్నట్లు మారుతీ వెల్లడించారు. ఈ అదనపు సన్నివేశాలు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కు ఇంకా ఎక్కువగా రీచ్ అవుతాయని టీమ్ నమ్మకం.
ఈ పరిస్థితులపై స్పందించిన మారుతీ, రాజా సాబ్ బ్లాక్బస్టర్ మీట్లో ఓపెన్గా మాట్లాడారు. “మీడియా ఫ్రెండ్స్కు మొన్న కొంత ఇబ్బంది కలిగింది. అందరికీ క్షమాపణలు చెబుతున్నాను” అని చెప్పారు. అలాగే, “ప్రభాస్ గారు నాకు ఇచ్చిన అవకాశం నా జీవితంలో పెద్ద గిఫ్ట్. మూడు సంవత్సరాలు కష్టపడి ఈ సినిమా చేశాం. కొత్తగా చూపించాలంటే టైం పడుతుంది. వన్ డేలోనే సినిమా రిజల్ట్ డిసైడ్ చేయొద్దు. పది రోజులు ఓపికగా చూడండి” అని విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఫ్యాన్స్ మాటలను దృష్టిలో పెట్టుకుని సెకండ్ హాఫ్ను షార్ప్ చేసి, ఓల్డ్ గెటప్ సీన్స్ యాడ్ చేశామని చెప్పిన మారుతీ, “ఈ రోజు ఈవెనింగ్ నుంచి రియల్ రాజా సాబ్ని చూస్తారు” అని కాన్ఫిడెంట్గా తెలిపారు. సరైన ప్రమోషన్స్ చేస్తే పండగ రోజుల్లో కలెక్షన్స్ ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉందని ట్రేడ్ అంచనా వేస్తోంది.
Also Read: Anchor Sameera: యాంకర్ సమీరా సంచలన వ్యాఖ్యలు.. నన్ను టెర్రస్పైకి తీసుకెళ్లి అంకుల్ కోరికలు
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook