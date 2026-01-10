English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  The Raja Saab Collections: మిక్స్ డ్ టాక్ తో బాక్సాఫీస్ షేక్ ..రాజాసాబ్ దూకుడు

The Raja Saab Collections: మిక్స్ డ్ టాక్ తో బాక్సాఫీస్ షేక్ ..రాజాసాబ్ దూకుడు

The Raja Saab Day 2 Collections రాజా సాబ్ సినిమా విడుదలైన మొదటి రోజు మిక్స్‌డ్ టాక్ వచ్చినా కూడా.. నిన్న నైట్ షోలు మాత్రం బాగానే పర్ఫార్మ్ చేశాయి. ముఖ్యంగా నైట్ షోలలో ఆక్యుపెన్సీ ఆశించినదానికంటే మెరుగ్గా కనిపించింది. ఈ రోజు ఉదయం నుంచి కూడా బుకింగ్స్ స్టెడీగా కొనసాగుతున్నాయి. పండగ సీజన్ కావడం.. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ థియేటర్లకు రావడం సినిమా కోసం ప్లస్ పాయింట్‌గా మారింది.

The Raja Saab Collections: మిక్స్ డ్ టాక్ తో బాక్సాఫీస్ షేక్ ..రాజాసాబ్ దూకుడు

The Raja Saab Day 2:  ఫ్యాన్స్ నుంచి భారీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉండటం వల్ల మొదటి షో  అప్పుడు రాజా సాబ్ సినిమాకి..కొంత నెగటివిటీ కనిపించినా..జనరల్ ఆడియన్స్ మాత్రం సినిమాను బాగానే ఎంజాయ్ చేశారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌కు కనెక్ట్ అయ్యే సన్నివేశాలు బాగా వర్క్ అయ్యాయని చెబుతున్నారు. కామెడీ, లైట్ ఎమోషన్స్, ఫ్యామిలీ టచ్ ఉన్న సీన్స్ ప్రేక్షకులకు రిలీఫ్ ఇచ్చాయని అభిప్రాయం.

దర్శకుడు మారుతీ తన రెగ్యులర్ జానర్ నుంచి బయటకు వచ్చి చేసిన ఈ ప్రయత్నం కొత్తగా ఉందని పలువురు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా “వింటేజ్” ప్రభాస్ను చూసిన ఫీలింగ్ వచ్చిందని ఫ్యాన్స్ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభాస్ తనదైన కామెడీ టైమింగ్‌తో స్క్రీన్‌పై ఎంటర్టైన్ చేశాడని, డైరెక్టర్ అతడిని హ్యాండిల్ చేయడంలో చాలా వరకు సక్సెస్ అయ్యాడని కామెంట్స్ వినిపిస్తున్నాయి.

ఇక పండగ రోజుల్లో ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ సపోర్ట్ తప్పకుండా ఉంటుందని ట్రేడ్ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. దీనికి తోడు ప్రభాస్ ఓల్డ్ గెటప్‌లో కనిపించే కొన్ని సీన్స్‌ను ఈ రోజు నుంచి యాడ్ చేస్తున్నట్లు మారుతీ వెల్లడించారు. ఈ అదనపు సన్నివేశాలు ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్‌కు ఇంకా ఎక్కువగా రీచ్ అవుతాయని టీమ్ నమ్మకం.

ఈ పరిస్థితులపై స్పందించిన మారుతీ, రాజా సాబ్ బ్లాక్‌బస్టర్ మీట్‌లో ఓపెన్‌గా మాట్లాడారు. “మీడియా ఫ్రెండ్స్‌కు మొన్న కొంత ఇబ్బంది కలిగింది. అందరికీ క్షమాపణలు చెబుతున్నాను” అని చెప్పారు. అలాగే, “ప్రభాస్ గారు నాకు ఇచ్చిన అవకాశం నా జీవితంలో పెద్ద గిఫ్ట్. మూడు సంవత్సరాలు కష్టపడి ఈ సినిమా చేశాం. కొత్తగా చూపించాలంటే టైం పడుతుంది. వన్ డేలోనే సినిమా రిజల్ట్ డిసైడ్ చేయొద్దు. పది రోజులు ఓపికగా చూడండి” అని విజ్ఞప్తి చేశారు.

ఫ్యాన్స్ మాటలను దృష్టిలో పెట్టుకుని సెకండ్ హాఫ్‌ను షార్ప్ చేసి, ఓల్డ్ గెటప్ సీన్స్ యాడ్ చేశామని చెప్పిన మారుతీ, “ఈ రోజు ఈవెనింగ్ నుంచి రియల్ రాజా సాబ్‌ని చూస్తారు” అని కాన్ఫిడెంట్‌గా తెలిపారు. సరైన ప్రమోషన్స్ చేస్తే పండగ రోజుల్లో కలెక్షన్స్ ఇంకా పెరిగే ఛాన్స్ ఉందని ట్రేడ్ అంచనా వేస్తోంది.

