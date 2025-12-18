Nidhhi Agerwal: ‘రాజా సాబ్’ భామ నిధి అగర్వాల్ కు ఘోర అవమానం.. హీరోయిన్ తో ఫ్యాన్స్ అలా చేశారేంటి..!

నిధి అగర్వాల్ గురించి కొత్తగా పరిచయాలు అక్కర్లేదు.నిధి అగర్వాల్..బాలీవుడ్ హీరో టైగర్ ష్రాఫ్ హీరోగా నటించిన 'మున్నా మైఖేల్'చిత్రంతో హీరోయిన్ గా పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత నిధి వెనుదిరిగి చూసుకుంది లేదు. తెలుగులో అక్కినేని నాగ చైతన్య హీరోగా చందూ మొండేటి డైరెక్ట్ చేసిన ‘సవ్యసాచి’ మూవీతో ఎంట్రీ ఇచ్చింది నిధి అగర్వాల్. నిధి అగర్వాల్కు ఉత్తరాది కంటే.. తెలుగులో కంటే తమిళంలో కథానాయికగా పాపులర్ అయింది. అంతేకాదు అక్కడ ముఖ్యంగా తమిళ అభిమానులతో నిధికి గుడి కట్టించుకునే రేంజ్కు ఎదిగింది. ఈ యేడాది పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన ‘హరి హర వీరమల్లు’ సినిమాతో పలకరించింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్దగా అలరించలేకపోయింది. త్వరలో ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తూన్న ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీతో పలకరించబోతుంది.
తాజాగా ఈ సినిమా ఈవెంట్ కు సంబంధించిన కార్యక్రమంలో పాల్గొంది. తాజాగా జరిగిన ఈవెంట్ అనంతరం నిధి అగర్వాల్ బయటకు వెళ్తుండగా ఒక్కసారిగా పెద్దఎత్తున ఫ్యాన్స్ ఆమెను చుట్టుముట్టారు. ఆమెతో సెల్ఫీ కోసం ఎగబడ్డారు. దీంతో ఆమె తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యారు. ఆ మాబ్ లో ఆమెకు ఊపిరాడని పరిస్థితి ఏర్పడింది. కొంత మంది ఆమెను తాకరాని చోట తాకినట్టు తెలుస్తోంది.
అక్కడే ఉన్న బాడీగార్డులు నిధి అగర్వాల్ కు సాయం చేసి కారులో కూర్చోమెట్టారు. ఇందుకు సంబంధించిన విజువల్స్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. అభిమానం ఓకే అలా మీదపడి పోతారేంటి అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. సంక్రాంతి కానుకగా ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందు రానుంది. జనవరి 9న సంక్రాంతి కానుకగా ఈ సినిమా విడుదల కానుంది. నిధి అగర్వాల్.. ముంబైలో మోడల్గా కెరీర్ ప్రారంభించి ఆ తర్వాత కథానాయికగా తన కంటూ సెపరేట్ ఐడెండిటీ సంపాదించుకుంది.పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో రామ్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఇస్మార్ట్ శంకర్తో ఈమె కెరీర్ రాకెట్ స్పీడ్ లా దూసుకుపోయింది.
