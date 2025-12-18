English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Nidhhi Agerwal: ‘రాజా సాబ్’ భామ నిధి అగర్వాల్ కు ఘోర అవమానం.. హీరోయిన్ తో ఫ్యాన్స్ అలా చేశారేంటి..!

Nidhhi Agerwal: ‘రాజా సాబ్’ భామ నిధి అగర్వాల్ కు ఘోర అవమానం.. హీరోయిన్ తో ఫ్యాన్స్ అలా చేశారేంటి..!

  Nidhhi Agerwal:పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్- టాలీవుడ్ డైరెక్టర్ మారుతి కాంబోలో వస్తున్న  మూవీ రాజా సాబ్. ఈ మూవీ రెండో సాంగ్ ను  హైదరాబాద్  KPHBలోని లులూ మాల్‌ లో  నిన్న సాయంత్రం రిలీజ్‌ చేశారు. ఈ ఈవెంట్‌లో హీరోయిన్‌ నిధి అగర్వాల్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. అయితే ఈ కార్యక్రమంలో ఆమెకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 18, 2025, 10:20 AM IST

నిధి అగర్వాల్ గురించి కొత్తగా పరిచయాలు అక్కర్లేదు.నిధి అగర్వాల్..బాలీవుడ్ హీరో టైగర్ ష్రాఫ్ హీరోగా నటించిన 'మున్నా మైఖేల్'చిత్రంతో హీరోయిన్ గా పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత నిధి  వెనుదిరిగి చూసుకుంది లేదు. తెలుగులో  అక్కినేని నాగ చైతన్య హీరోగా చందూ మొండేటి డైరెక్ట్ చేసిన ‘సవ్యసాచి’ మూవీతో ఎంట్రీ ఇచ్చింది నిధి అగర్వాల్.  నిధి అగర్వాల్‌కు ఉత్తరాది కంటే.. తెలుగులో కంటే తమిళంలో కథానాయికగా పాపులర్ అయింది. అంతేకాదు అక్కడ  ముఖ్యంగా తమిళ అభిమానులతో నిధికి గుడి కట్టించుకునే రేంజ్‌కు ఎదిగింది. ఈ యేడాది పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన ‘హరి హర వీరమల్లు’ సినిమాతో పలకరించింది. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్దగా అలరించలేకపోయింది. త్వరలో ప్రభాస్ హీరోగా నటిస్తూన్న ‘ది రాజా సాబ్’ మూవీతో పలకరించబోతుంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

తాజాగా ఈ సినిమా ఈవెంట్ కు సంబంధించిన కార్యక్రమంలో పాల్గొంది. తాజాగా జరిగిన ఈవెంట్ అనంతరం నిధి అగర్వాల్ బయటకు వెళ్తుండగా ఒక్కసారిగా పెద్దఎత్తున ఫ్యాన్స్ ఆమెను చుట్టుముట్టారు. ఆమెతో సెల్ఫీ కోసం ఎగబడ్డారు. దీంతో ఆమె తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యారు. ఆ మాబ్‌ లో ఆమెకు ఊపిరాడని పరిస్థితి ఏర్పడింది. కొంత మంది ఆమెను తాకరాని చోట తాకినట్టు తెలుస్తోంది. 

అక్కడే ఉన్న బాడీగార్డులు నిధి అగర్వాల్ కు సాయం చేసి కారులో కూర్చోమెట్టారు. ఇందుకు సంబంధించిన విజువల్స్‌ ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. అభిమానం ఓకే  అలా మీదపడి పోతారేంటి అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. సంక్రాంతి కానుకగా ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందు రానుంది. జనవరి 9న సంక్రాంతి కానుకగా ఈ సినిమా విడుదల కానుంది.  నిధి అగర్వాల్.. ముంబైలో మోడల్‌గా కెరీర్ ప్రారంభించి ఆ తర్వాత కథానాయికగా  తన కంటూ సెపరేట్ ఐడెండిటీ సంపాదించుకుంది.పూరీ జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో రామ్ హీరోగా తెరకెక్కిన ఇస్మార్ట్ శంకర్‌తో ఈమె కెరీర్  రాకెట్  స్పీడ్ లా దూసుకుపోయింది.    

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Nidhhi AgerwalHari Hara Veera MalluThe Raja SaabTollywoodBollywood

