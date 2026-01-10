The Raja Saab 1st Day Collections:‘ది రాజా సాబ్’ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. ఈ టాక్ తో ప్రభాస్ కొట్టుడు మాములుగా లేదుగా..

Prabhas The Raja Saab World Wide 1st Day Box Office Collections : ప్యాన్ ఇండియా నెంబవర్ వన్ స్టార్ ప్రభాస్ క్రేజ్ గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. మారుతి డైరెక్షన్.. పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ నిర్మాణంలో వచ్చిన ఈ సినిమా తెలంగాణలో అర్ధరాత్రి వరకు టికెట్స్ ఓపెన్ చేయలేదు. పైగా ప్రీమియర్స్ తో టికెట్ రేట్స్ హైక్స్ లేవు. కానీ అర్ధరాత్రి తర్వాత తెలంగాణ ప్రభుత్వం టికెట్ రేట్స్ పెంచుకోవడానికి అనుమతులు ఇచ్చినా .. అప్పటికే మాములు రేట్స్ తో ఈ సినిమా టికెట్స్ కొనుక్కున్నారు అభిమానులు. పైగా ఈ సినిమాపై కొంత మంది కావాలని సోషల్ మీడియాలో నెగిటివ్ టాక్ స్ప్రెడ్ చేశారు. ఇన్ని దాటుకొని కూడా ప్రభాస్ సినిమాకు వరల్డ్ వైడ్ గా మంచి ఓపెనింగ్స్ రాబట్టింది.
తొలి రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 112 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. ఇక ఈ సినిమాలో ట్రైలర్ లో చూపించిన విలన్ గెటప్ లేకపోవడంతో అభిమానులు నిరాశ చెందారు. అయితే ఈ రోజు ఈవెనింగ్ షూస్ నుంచి కొత్త సన్నివేశాలు యాడ్ చేయబోతున్నట్టు చెప్పారు. ముసలి గెటప్ లో ఉన్న ప్రభాస్ లుక్ నేటి నుంచి చూడొచ్చని ఈ సినిమా మేకర్స్ చెప్పారు.
ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 207 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన కలెక్షన్స్ తో 35 శాతం రికవరీ సాధించింది. ఇక హిందీలో ఈ సినిమా రూ. 5 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. మొత్తంగా తెలుగు రాష్ట్రాలు, ఓవర్సీస్ లో ఈ సినిమాకు మంచి ఓపెనింగ్స్ రాబట్టింది. ఈ సినిమాలో క్లైమాక్స్ లో మరో ప్రభాస్.. జోకర్ గెటప్ లో చూపించి రెండో పార్ట్ పై ఆసక్తి రేకెత్తించారు మేకర్స్. ఇక ఓవర్సీస్ లో ఫస్ట్ డే రూ. 25 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి హీరోగా ప్రభాస్ స్టామినా ఏంటో చూపెట్టింది. మరి పండగ సీజన్ లో ‘రాజా సాబ్’ ఏ మేరకు వసూళ్లను రాబడుతుందో చూడాలి. ‘ది రాజా సాబ్’ చాలా రోజులు తర్వాత తన ఇమేజ్ కు భిన్నంగా చేసిన సినిమా కావడం విశేషం. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ బ్యాడ్ బాయ్ సంజయ్ దత్ ప్రభాస్ తాత పాత్రలో అద్భుతమైన విలనిజం చూపెట్టారు. మరోవైపు ప్రభాస్ సరసన నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ది కుమార్ అందాల ఆరబోత అభిమానులకు కనువిందు చేసింది.
