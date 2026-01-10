English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • The Raja Saab 1st Day Collections:‘ది రాజా సాబ్’ఫస్ట్ డే కలెక్షన్స్.. ఈ టాక్ తో ప్రభాస్ కొట్టుడు మాములుగా లేదుగా..

The Raja Saab 1st Day WW Collections: ప్యాన్ ఇండియా  రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ చిత్రం ‘ది రాజా సాబ్’. మారుతి దర్శకత్వంలో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ నిర్మించిన చిత్రం ‘ది రాజా సాబ్’. తాజాగా ఈ సినిమా మిక్స్ డ్ టాక్ తో ఓ రేంజ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర  కుమ్మేసింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 10, 2026, 07:50 PM IST

Prabhas The Raja Saab World Wide 1st Day Box Office Collections : ప్యాన్ ఇండియా నెంబవర్ వన్ స్టార్ ప్రభాస్ క్రేజ్ గురించి కొత్తగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. మారుతి డైరెక్షన్.. పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ నిర్మాణంలో వచ్చిన ఈ సినిమా తెలంగాణలో అర్ధరాత్రి వరకు టికెట్స్ ఓపెన్ చేయలేదు. పైగా ప్రీమియర్స్ తో టికెట్ రేట్స్ హైక్స్ లేవు. కానీ అర్ధరాత్రి తర్వాత తెలంగాణ ప్రభుత్వం టికెట్ రేట్స్ పెంచుకోవడానికి అనుమతులు ఇచ్చినా .. అప్పటికే మాములు రేట్స్ తో ఈ సినిమా టికెట్స్ కొనుక్కున్నారు అభిమానులు. పైగా ఈ సినిమాపై కొంత మంది కావాలని సోషల్ మీడియాలో నెగిటివ్ టాక్ స్ప్రెడ్ చేశారు. ఇన్ని దాటుకొని కూడా ప్రభాస్ సినిమాకు వరల్డ్ వైడ్ గా మంచి ఓపెనింగ్స్ రాబట్టింది. 

తొలి రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 112 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టినట్టు మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు. ఇక ఈ సినిమాలో ట్రైలర్ లో చూపించిన విలన్ గెటప్ లేకపోవడంతో అభిమానులు నిరాశ చెందారు. అయితే ఈ రోజు ఈవెనింగ్ షూస్ నుంచి కొత్త సన్నివేశాలు యాడ్ చేయబోతున్నట్టు చెప్పారు. ముసలి గెటప్ లో ఉన్న ప్రభాస్ లుక్ నేటి నుంచి చూడొచ్చని ఈ సినిమా మేకర్స్ చెప్పారు. 

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 207 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ఇప్పటి వరకు వచ్చిన కలెక్షన్స్ తో 35 శాతం రికవరీ సాధించింది. ఇక హిందీలో ఈ సినిమా రూ. 5 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను రాబట్టింది. మొత్తంగా తెలుగు రాష్ట్రాలు, ఓవర్సీస్ లో ఈ సినిమాకు మంచి ఓపెనింగ్స్ రాబట్టింది. ఈ సినిమాలో క్లైమాక్స్ లో మరో ప్రభాస్.. జోకర్ గెటప్ లో చూపించి రెండో పార్ట్ పై ఆసక్తి రేకెత్తించారు మేకర్స్. ఇక ఓవర్సీస్ లో ఫస్ట్ డే రూ. 25 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి హీరోగా ప్రభాస్ స్టామినా ఏంటో చూపెట్టింది. మరి పండగ సీజన్ లో ‘రాజా సాబ్’ ఏ మేరకు వసూళ్లను రాబడుతుందో చూడాలి. ‘ది రాజా సాబ్’ చాలా రోజులు తర్వాత తన ఇమేజ్ కు భిన్నంగా చేసిన సినిమా కావడం విశేషం. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ బ్యాడ్ బాయ్ సంజయ్ దత్ ప్రభాస్ తాత పాత్రలో అద్భుతమైన విలనిజం చూపెట్టారు. మరోవైపు ప్రభాస్ సరసన నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ది కుమార్ అందాల ఆరబోత అభిమానులకు కనువిందు చేసింది.  

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Raja Saab ReviewThe Raja Saab ReviewThe Raja Saab Review RatingThe Raja Saab First ReviewThe Raja Saab Target

