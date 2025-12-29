The Raja Saab New Trailer: మన టైం మొదలైంది.. జోకర్ లుక్ లో అదరగొట్టిన ప్రభాస్..!

The Raja Saab Trailer Review : పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో ప్రభాస్ నటిస్తున్న తాజా సినిమా ది రాజా సాబ్.. ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు పెంచుతోంది. మారుతి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం సంక్రాంతి పండుగ కానుకగా జనవరి 9న విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే టీజర్, ఒక ట్రైలర్, రెండు పాటలు రిలీజ్ కావడంతో సినిమాపై ఆసక్తి బాగా పెరిగింది. తాజాగా విడుదలైన మరో ట్రైలర్ అయితే సినిమాపై హైప్ను ఇంకొంచెం పెంచేసింది.
ఈ కొత్త ట్రైలర్ 3 నిమిషాలు 12 సెకన్ల నిడివితో ఉండగా..ఆరంభం నుంచే ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటుంది. భయానక వాతావరణం.. ఎమోషనల్ సన్నివేశాలు, భారీ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కలసి ట్రైలర్ను చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చూపించాయి. కథ ప్రకారం, ప్రభాస్ తన నానమ్మ కారణంగా ఒక భయానకమైన పాత ఇంటికి వెళ్తాడు. మొదట అది సాధారణంగా కనిపించినా.. ఆ ఇంట్లో దాగున్న రహస్యాలు క్రమంగా బయటపడతాయి.
తర్వాత అసలు ట్విస్ట్ ఏమిటంటే, ప్రభాస్ను ఆ ఇంట్లోకి ఉద్దేశపూర్వకంగా చిక్కుల్లో పడేసింది సంజయ్ దత్.. అని తెలుస్తుంది. అక్కడ నుంచి ట్రైలర్ మరింత ఉత్కంఠగా మారుతుంది. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి భయపెట్టే సన్నివేశాలు..వీఎఫ్ఎక్స్ షాట్స్ ప్రేక్షకులను సీట్లకు అతుక్కుపోయేలా చేస్తాయి. ట్రైలర్ చివర్లో ప్రభాస్ జోకర్ గెటప్లో కనిపించడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. ఈ లుక్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది.
టికెట్ బుకింగ్ పోర్టల్స్ ప్రకారం, ఈ సినిమా రన్టైమ్ సుమారు 195 నిమిషాలుగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంటే దాదాపు 3 గంటల 15 నిమిషాలు. అయితే దీనిపై ఇంకా అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. విడుదల తేదీ దగ్గరపడుతున్న కొద్దీ పూర్తి స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇప్పటికే ఓవర్సీస్లో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ మొదలయ్యాయి.
ఈ సినిమాకు థమన్ సంగీతం అందించారు. రొమాంటిక్ కామెడీ హారర్ జానర్లో రూపొందిన ఈ చిత్రంలో ప్రభాస్ సరసన నిధి అగర్వాల్, మాళవికా మోహనన్, రిద్ధి కుమార్ నటించారు. చాలా రోజుల తర్వాత ప్రభాస్ను వింటేజ్ లుక్లో చూడబోతున్నామని అభిమానులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ట్రైలర్ రెస్పాన్స్ చూస్తే, ది రాజా సాబ్ సంక్రాంతి బాక్సాఫీస్లో భారీ హిట్ అయ్యే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
