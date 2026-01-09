The Raja Saab Review:‘ది రాజా సాబ్’.. ప్రభాస్ ఖాతాలో మరో హిట్ పడినట్టేనా..!

మూవీ రివ్యూ: ది రాజా సాబ్(The Raja Saab)
నటీనటులు: ప్రభాస్, సంజయ్ దత్, నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ది కుమార్, జరీనా వాహబ్, బోమన్ ఇరానీ, సత్య, ప్రభాస్ శ్రీను, సప్తగిరి తదితరులు
సంగీతం: తమన్
సినిమాటోగ్రఫీ: కార్తీక్ పళలి
ఎడిటర్: కోటగిరి వేంకటేశ్వరరావు
బ్యానర్స్: పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ
నిర్మాత: టీజీ విశ్వప్రసాద్
దర్శకత్వం: మారుతి
విడుదల తేది: 9-1-2026
ప్రభాస్ బాహుబలి తర్వాత అన్ని రెగ్యులర్ మాస్ తో పాటు దేవోషనల్, లవ్ సినిమాలు చేసాడు. కానీ హార్రర్ కామెడీ జానర్ లో ఇప్పటి వరకు సినిమా చేయలేదు. ఈ నేపథ్యంలో మారుతి చెప్పిన లైన్ చెప్పడంతో ‘ది రాజా సాబ్’ సినిమా చేశాడు. సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన ఈ సినిమా సంక్రాంతి కానుకగా ముందుగా బాక్సాఫీస్ బరిలో దిగింది. మరి ఈ చిత్రం ఎలా ఉందో మన మూవీ రివ్యూలో చూద్దాం.
కథ విషయానికొస్తే..
రాజా అలియాస్ రాజా సాబ్ (ప్రభాస్)తన నానమ్మ గంగమ్మ (జరీనా వాహబ్)తో కలిసి ఉంటుంటాడు. అయితే ఎపుడో ఇంట్లోంచి వెళ్లిపోయిన తన తాత కనరరాజు(సంజయ్ దత్) కోసం వెతుకుతుంటాడు. అతనో క్షుద్ర మాంత్రికుడు. ఈ క్రమంలో తన తాత చనిపోయిన విషయం తెలుస్తుంది రాజా సాబ్ కు.. కానీ తాత ఆత్మ మాత్రం నర్సాపూర్ అడవుల్లో ఓ భవనంలో ఉంటుంది. తన తాతను వెతికే క్రమంలో రాజా సాబ్ తన స్నేహితులతో కలిసి ఆ అడవిలో ఉన్న ఆ భవనంలో చిక్కుకుపోతారు. ఆ తర్వాత ఆ భవనం నుంచి ఎవరు బయటకు రాలేకపోతారు. వాళ్లందరని ఆత్మ రూపంలో ఉన్న రాజా సాబ్ తాత తన తాంత్రిక మంత్రాల సహాయంతో అక్కడే ఉండిపోయేలా చేస్తాడు. ఈ క్రమంలో రాజా సాబ్ నానమ్మకు తాత వలన అనుకోని ప్రమాదం సంభవిస్తుంది. తన నానమ్మ ను కాపాడుకోవడానికి రాజా సాబ్ ఏం చేశాడు. చివరకు ఆత్మ రూపంలో ఉన్న రాజా సాబ్ తాత ఏమయ్యాడనేది తెలియాలంటే ఈ సినిమా చూడాల్సిందే.
కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..
దర్శకుడు మారుతి ఏం చెప్పి ప్రభాస్ తో ఈ కథను ఒప్పించాడో ఆయనకే తెలియాలి. ఓ గుళ్లో బిచ్చగాడైన సంజయ్ దత్.. క్షుద్ర తాంత్రిక విద్యలు నేర్చుకొని ఓ సంస్థానానికి యువరాణి అయిన గంగమ్మ అలియాస్ గంగా దేవిని పెళ్లి చేసుకుంటాడు. ఆమెను వివాహాం చేసుకున్న తర్వాత ఆమెకు సంబంధించిన ఆస్తి అతనిదే అవుతుంది. కానీ అతను ఆమె దగ్గర విలువైన వస్తువులను తీసుకొని పారిపోవడం వెనక ఉన్న లాజిక్ తెలియదు. ఆ తర్వాత తన భార్యను చంపితే.. మళ్లీ కొన్ని శక్తులు వచ్చి తాను శాశ్వతంగా నిత్య యవ్వనవంతుడై ఈ నిధిని అనుభవించవచ్చనే కాన్సెప్ట్ బాగున్నా.. ఎందుకో కన్విన్సింగ్ గా ఉండదు. అంత క్షుద్ర మాంత్రికుడు చనిపోకుండా.. ఏదన్నా మంత్ర తంత్రాలతో శాశ్వతంగా యవ్వనంగా ఉండవచ్చే పాయింట్ తీసుకుంటే బాగుండేది.
ఫస్ట్ హాఫ్ లో మారుతి ప్రభాస్ ను చూపిస్తూ చూపించడమే పాటతో ఇంట్రడ్యూస్ చేయించడం.. ఆ తర్వాత తాత జాడ కోసం రూ. 5 లక్షలు రిద్ది కుమార్ దగ్గర అప్పు చేసి తీసుకెళతాడు. ఆ తర్వాత ఓ కాన్సర్ తో బాధపడుతున్న చిన్న పిల్ల చికిత్స కోసం రూ. 3 లక్షలు డొనేషన్ ఇస్తాడు. అక్కడ నన్ అయిన నిధి అగర్వాల్ ను చూసి లవ్ లో పడతాడు. ఆ తర్వాత భైరవి పాత్రలో మాళవిక మోహనన్ డబ్బుతో ఎంట్రీ ఇవ్వడం.. ఇక ప్రభాస్ ఇచ్చిన రూ. 3 లక్షలు రాజా సాబ్ తాత కొట్టేసాడని నిధి చెబుతుంది. ఇక కొట్టేసినవాడు.. రాజా సాబ్ తాత అని నిధి అగర్వాల్ పాత్రకు ఎలా తెలుస్తుంది అనే పాయింట్ గురించి ఆలోచిస్తే మైండ్ బ్లాంక్ అవుతుంది. ఇక ఫస్టాఫ్ లో డబ్బులున్న పెట్టే కోసం ఓ ఫైట్ సీన్.. పెద్ద సర్కస్ ను తలపిస్తుంది. ట్రోలర్స్ కు మారుతి చాలా స్టఫ్ అందించాడనే చెప్పాలి. మొత్తంగా లాజిక్ ను పక్కన పెట్టి ప్రభాస్ వంటి కటౌట్ పెట్టుకొని సరైన కథ, కథనాలు రాసుకోవడంలో మారుతి తడబడ్డాడు. క్లైమాక్స్ లో వచ్చే సీన్స్ విజువల్స్ పరంగా బాగున్నా.. నానమ్మ సెంటిమెంట్ ఎమోషనల్ గా అంతగా కనెక్ట్ కాలేదు. హీరోయిన్స్ ముగ్గురుని పెట్టి వాళ్లతో ఓ పాట.. అది డిస్క్ డాన్సర్ మూవీలోని నాచే నాచే పాట మాస్ ఆడియన్స్ కు కనెక్ట్ అవుతుంది. సినిమాలో కామెడీ కూడా పెద్దగా వర్కౌట్ కాలేదనే చెప్పాలి. సంజయ్ దత్ క్షుద్ర మాంత్రికుడిగా అతని నటన బాగుంది. కానీ ఎక్కడో తేడా కొట్టినట్టు ఉంటుంది. సైక్రియాటిస్ట్ గా బొమన్ ఇరానీ పాత్ర పెద్దగా ఇంపాక్ట్ చూపించలేకపోయింది. మొత్తంగా ప్రభాస్ వంటి ప్యాన్ ఇండియా కటౌట్ పెట్టుకొని ఏదో చుట్టి పడేసి గ్రాఫిక్స్ తో సినిమాను చుట్టేసాడు మారుతి. గ్రాఫిక్స్ విషయంలో ఇంకాస్త శ్రద్ధ పెట్టాల్సింది. సినిమాటోగ్రఫీ, నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. తమన్ అందించిన మ్యూజిక్ బాగుంది.
నటీనటుల విషయానికొస్తే..
ప్రభాస్ తన కటౌట్ కు తగ్గ సబ్జెక్ట్ కాకుండా.. హార్రర్ కామెడీతో కొత్తగా ప్రయత్నించడం బాగుంది. కానీ కథ, కథనాలపై ఫోకస్ పెట్టి ఉంటే బాగుండేది. ప్రభాస్ కామెడీ సీన్స్ లో ఇరగదీసాడు. ఈ సినిమా మొత్తాన్ని తన భుజాలపై మోసాడు. ప్రభాస్ తర్వాత సంజయ్ దత్ తన పాత్రకు 100 శాతం న్యాయం చేశాడు. ఆ పాత్రలో జీవించాడు. నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ది కుమార్ లకు పెద్దగా నటించే స్కోప్ దక్కలేదు. పాటల్లో మాత్రం తమ గ్లామర్ చూపించడానికి ఒకరితో మరొకరు పోటీ పడ్డారు. ప్రభాస్ నానన్న పాత్రలో నటించిన జరీనా వాహబ్ నటన బాగుంది. బొమన్ ఇరానీ కాసేపు అయిన తన యాక్టింగ్ మెప్పించినా.. సినిమాలో ఆయన పాత్రను సరిగా వాడుకోలేదు. మిగిలిన నటీనటులు తమ పరిధి మేరకు రాణించారు.
ప్లస్ పాయింట్స్
ప్రభాస్ కటౌట్
సంజయ్ దత్ నటన
తమన్ మ్యూజిక్
మైనస్ పాయింట్స్
కథ, కథనం
గ్రాఫిక్స్
పంచ్ లైన్.. ‘ది రాజా సాబ్’.. ఏ క్యా హై సాబ్..
రేటింగ్: 2.5/5
