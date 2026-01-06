The Raja Saab First Review: ది రాజా సాబ్ ఫస్ట్ రివ్యూ వచ్చేసింది.. ప్లస్ ఏంటి.. మైనస్ ఏమిటంటే..?

The Raja Saab Review: ది రాజా సాబ్.. సినిమా ఇటీవల సెన్సార్ ప్రక్రియను పూర్తిచేసుకుంది. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ సర్టిఫికేషన్ ఈ చిత్రాన్ని పరిశీలించి వారి సైడ్ నుంచి విడుదలకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేశారు. కొన్ని సన్నివేశాలు, డైలాగ్స్లో చిన్న మార్పులు చేయాలని సూచించగా..చిత్రబృందం వెంటనే అవి పూర్తి చేసిందంట. ఆ తర్వాత ఈ సినిమాకు.. సెన్సార్ నుంచి UA16+ సర్టిఫికెట్ మంజూరైంది. అంటే 16 ఏళ్లకు పైబడినవారు ఈ సినిమాని.. చూడవచ్చు. చిన్నవారు మాత్రం తల్లిదండ్రుల మార్గదర్శకత్వంలో చూడాల్సి ఉంటుంది.
ఇక సెన్సార్ నుంచి వచ్చిన రిపోర్ట్ ప్రకారం ఈ చిత్రకథ అలానే రివ్యూ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ సినిమా కథ విషయానికి వస్తే.. ప్రభాస్ రాజాసాబ్ అనే పాత్రలో కనిపిస్తాడు. ఒకప్పుడు రాజవంశానికి చెందిన వ్యక్తి అయిన రాజాసాబ్..కాలక్రమంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులతో సాధారణ జీవితం గడుపుతూ ఉంటాడు. అతని నానమ్మ గంగాదేవి అలియాస్.. గంగవ్వతో కలిసి జీవనం సాగిస్తాడు. తమ పూర్వీకుల వారసత్వ భవనంలోకి రాజాసాబ్ అడుగుపెట్టిన.. తర్వాత జరిగే సంఘటనలే ఈ సినిమాలో ముఖ్యమైనవి అని తెలుస్తుంది.
నానమ్మ కోసం పురాతనమైనది..మిస్టీరియస్గా ముందే అతని తాత భవనానికి వెళతారు రాజా సాబ్. అక్కడి నుంచి బయటపడాలంటే తాత సంతకం అవసరం అవుతుంది. ఆ ఇంట్లో ఏమి జరిగింది? రాజాసాబ్ తన కోల్పోయిన సంపదను ఎలా తిరిగి సంపాదించాడు? తాతను ఎలా మెప్పించాడు? అన్నదే సినిమా కథ. ఈ కథలో తాత–మనవడు, నానమ్మ–మనవడు మధ్య ఉన్న ఎమోషనల్ బాండింగ్ బలంగా చూపించారని సమాచారం.
ఈ చిత్రంలో మాళవిక మోహనన్, నిధి అగర్వాల్, రిద్ది కుమార్ హీరోయిన్లుగా నటించారు. ఇక ఈ సినిమా నిడివి సుమారు 3 గంటల 10 నిమిషాలుగా ఉండనుందని తెలుస్తోంది. అయితే ఈ సినిమా నిడివి.. ఈ చిత్రానికి కొద్దిగా మైనస్ కాదండి అని వినిపిస్తోంది. కానీ..ప్రీ క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ భాగం దాదాపు 45 నిమిషాల పాటు సాగుతుందట. ఈ పార్ట్ ఈ సినిమాకి హైలైట్ గా నిలవనుందంట.
అలానే..సెట్స్, విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఈ సినిమాకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయని టాక్. బాహుబలి తర్వాత ప్రభాస్ను యాక్షన్ హీరోగానే చూసిన ప్రేక్షకులు.. ఈసారి ఆయనను రొమాంటిక్.. ఎంటర్టైనింగ్ అవతారంలో చూడబోతున్నారు. దీంతో..ది రాజా సాబ్ సంక్రాంతి సందడిలో ప్రేక్షకులకు ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తుందనే నమ్మకం ట్రేడ్ వర్గాల్లో కనిపిస్తోంది.
