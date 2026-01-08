The Raja Saab Review:‘ది రాజా సాబ్’ రివ్యూ.. ప్రభాస్ హిట్ కొట్టినట్టేనా..

Prabhas The Raja Saab World Wide Pre Release Business Details: మారుతి దర్శకత్వంలో పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ పై రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘ది రాజా సాబ్’. సంక్రాంతి కానుకగా ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చేసిన బిజినెస్ తో పాటు ప్రభాస్ ముందున్న టార్గెట్ విషయానికొస్తే.. 3 గంటలకు పైగా నిడివి ఉన్న ఈ సినిమా తెలంగాణలో రూ. 48 కోట్లు.. రాయలసీమలో .. రూ. 22 కోట్లు.. మిగిలిన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రూ. 56 కోట్లు..ఆంధ్ర ప్రదేశ్ + తెలంగాణ కలిపి రూ. 126 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కర్ణాటక + రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్ - రూ. 16 కోట్లు.. హిందీలో రూ. 35 కోట్లు.. ఓవర్సీస్ లో రూ. 30 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 207 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ చేసిన ఈ సినిమా హిట్ అనిపించుకోవాలంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 209 కోట్ల షేర్ రాబట్టాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఇక తెలుగు వెర్షన్ మాత్రమే రూ. 161 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినట్టు లెక్కలు చెబుతున్నాయి. తెలుగు వెర్షన్ వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 163 కోట్లు రాబట్టాలి. అపుడే హిట్ స్టేటస్ దక్కించుకుంటుంది. హిందీ సహా తమిళం, కన్నడ, మలయాళంలో కలిపి రూ. 46 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రభాస్ గత సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ బిజినెస్ తక్కువే అని చెప్పాలి. మరోవైపు ప్రభాస్ తొలిసారి హార్రర్ కామెడీ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా చేయడంతో ఈ చిత్రంపై అంచనాలు పెరిగాయి. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇప్పటికే తమిళనాడు సహా ఇతర భాషల్లో బుకింగ్స్ ఓపెన్ అవ్వడంతో పాటు టికెట్స్ కూడా అదే రేంజ్ లో అమ్ముడైపోతున్నాయి. ఇక ఓవర్సీస్ లో ఇప్పటికే $1.5 మిలియన్ డాలర్స్ కు చేరువలో ఉంది.
ఇక మొదటి రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబడుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. ఇప్పటికే ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రీమియర్స్ టికెట్ రూ. 1000 ఉన్నాయి. ఇక మల్టీప్లెక్స్ లో రూ. 200, సింగిల్ స్క్రీన్స్ లో రూ. 150 వారం రోజులు పెంచుకునేలా అనుమతులు ఇచ్చారు. తెలంగాణలో టికెట్ రేట్స్ పెంపు విషయంలో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఈ స్టోరీ రాస్తున్న సమయానికి. చాలా రోజులు తర్వాత తన ఇమేజ్ కు భిన్నంగా చేస్తోన్న సినిమా కావడం. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ అగ్ర నటుడు సంజయ్ దత్ విలన్ గా నటిస్తున్నాడు. మరోవైపు ప్రభాస్ సరసన నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ది కుమార్ నటించారు. ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ చివరి నిమిషాలు కీలకం అని చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ‘ది రాజాసాబ్’ మూవీతో ప్రభాస్ తన హిట్ ట్రాక్ ను కంటిన్యూ చేస్తాడా లేదా అనేది చూడాలి.
