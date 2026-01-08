English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • The Raja Saab Review:‘ది రాజా సాబ్’ రివ్యూ.. ప్రభాస్ హిట్ కొట్టినట్టేనా..

The Raja Saab Review:‘ది రాజా సాబ్’ రివ్యూ.. ప్రభాస్ హిట్ కొట్టినట్టేనా..

The Raja Saab Review and Pre Release Business: ప్యాన్ ఇండియా రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ‘ది రాజా సాబ్’. ‘కల్కి 2898 AD’ సినిమా తర్వాత ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన సినిమా కావడంతో ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ట్రైలర్ ఈ చిత్రంపై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. మరి కొన్ని గంటల్లో విడుదల కాబోతున్న ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ గా చేసిన ప్రీ రిలీజ్ డీటెల్స్ విషయానికొస్తే..  

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Jan 8, 2026, 07:06 PM IST

Trending Photos

Donald Trump: సాకులు చెబుతూ సోలార్ అలయన్స్ నుంచి వైదొలగిన అమెరికా.. ట్రంప్ మావ భయంతోనే అలా..!
7
Donald Trump
Donald Trump: సాకులు చెబుతూ సోలార్ అలయన్స్ నుంచి వైదొలగిన అమెరికా.. ట్రంప్ మావ భయంతోనే అలా..!
PM Awas Yojana: కేంద్రం భారీ శుభవార్త.. ఒక్కొక్కరి ఖాతాల్లో రూ.2.5 లక్షలు జమా.. వచ్చే నెలే ఫిక్స్‌..!
5
PM Awas Yojana
PM Awas Yojana: కేంద్రం భారీ శుభవార్త.. ఒక్కొక్కరి ఖాతాల్లో రూ.2.5 లక్షలు జమా.. వచ్చే నెలే ఫిక్స్‌..!
Tirumala: రేపు వైకుంఠ ద్వారాలు మూసివేత.. శ్రీవారి సేవలో మారిషస్‌ అధ్యక్షుడు, సినీ సెలబ్రిటీలు..!
6
Tirumala Vaikunta Dwara closure
Tirumala: రేపు వైకుంఠ ద్వారాలు మూసివేత.. శ్రీవారి సేవలో మారిషస్‌ అధ్యక్షుడు, సినీ సెలబ్రిటీలు..!
The Raja Saab:‘ది రాజా సాబ్’ ముందున్న సవాళ్లు ఇవే.. ప్రభాస్ టార్గెట్ ఇదే..!
5
0
The Raja Saab:‘ది రాజా సాబ్’ ముందున్న సవాళ్లు ఇవే.. ప్రభాస్ టార్గెట్ ఇదే..!
The Raja Saab Review:‘ది రాజా సాబ్’ రివ్యూ.. ప్రభాస్ హిట్ కొట్టినట్టేనా..

Prabhas The Raja Saab World Wide Pre Release Business Details: మారుతి దర్శకత్వంలో పీపుల్స్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ పై  రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘ది రాజా సాబ్’. సంక్రాంతి కానుకగా ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదల కాబోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చేసిన బిజినెస్ తో పాటు ప్రభాస్ ముందున్న టార్గెట్ విషయానికొస్తే.. 3 గంటలకు పైగా నిడివి ఉన్న ఈ సినిమా  తెలంగాణలో రూ. 48 కోట్లు.. రాయలసీమలో .. రూ. 22 కోట్లు.. మిగిలిన ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో రూ. 56 కోట్లు..ఆంధ్ర ప్రదేశ్ + తెలంగాణ కలిపి రూ. 126 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినట్టు ట్రేడ్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. కర్ణాటక + రెస్ట్ ఆఫ్ భారత్ - రూ. 16 కోట్లు.. హిందీలో రూ. 35 కోట్లు.. ఓవర్సీస్ లో రూ. 30 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 207 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ థియేట్రికల్ బిజినెస్ చేసిన ఈ సినిమా హిట్ అనిపించుకోవాలంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 209 కోట్ల షేర్ రాబట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. 

Add Zee News as a Preferred Source

ఇక తెలుగు వెర్షన్ మాత్రమే రూ. 161 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసినట్టు లెక్కలు చెబుతున్నాయి. తెలుగు వెర్షన్ వరల్డ్ వైడ్ గా రూ. 163 కోట్లు రాబట్టాలి. అపుడే హిట్ స్టేటస్ దక్కించుకుంటుంది. హిందీ సహా తమిళం, కన్నడ, మలయాళంలో కలిపి రూ. 46 కోట్ల ప్రీ రిలీజ్ బిజినెస్ చేసింది. ప్రభాస్ గత సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ బిజినెస్ తక్కువే అని చెప్పాలి. మరోవైపు ప్రభాస్ తొలిసారి హార్రర్ కామెడీ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా చేయడంతో ఈ చిత్రంపై అంచనాలు పెరిగాయి. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇప్పటికే తమిళనాడు సహా ఇతర భాషల్లో బుకింగ్స్ ఓపెన్ అవ్వడంతో పాటు టికెట్స్ కూడా అదే రేంజ్ లో అమ్ముడైపోతున్నాయి. ఇక ఓవర్సీస్ లో ఇప్పటికే $1.5 మిలియన్ డాలర్స్ కు చేరువలో ఉంది.

Read more:​  సమంత బాటలో దర్శకులను పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..

Read more:​ సమంత కంటే ముందు రెండో పెళ్లి చేసుకున్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే..! పూర్తి లిస్ట్ ఇదే..!

 ఇక మొదటి రోజు ఈ సినిమా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 100 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబడుతుందా లేదా అనేది చూడాలి. ఇప్పటికే ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రీమియర్స్ టికెట్ రూ. 1000 ఉన్నాయి. ఇక మల్టీప్లెక్స్ లో రూ. 200, సింగిల్ స్క్రీన్స్ లో రూ. 150 వారం రోజులు పెంచుకునేలా అనుమతులు ఇచ్చారు. తెలంగాణలో టికెట్ రేట్స్ పెంపు విషయంలో ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. ఈ స్టోరీ రాస్తున్న సమయానికి. చాలా రోజులు తర్వాత తన ఇమేజ్ కు భిన్నంగా చేస్తోన్న సినిమా కావడం. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ అగ్ర నటుడు సంజయ్ దత్ విలన్ గా నటిస్తున్నాడు. మరోవైపు ప్రభాస్ సరసన నిధి అగర్వాల్, మాళవిక మోహనన్, రిద్ది కుమార్ నటించారు. ఈ సినిమా క్లైమాక్స్ చివరి నిమిషాలు కీలకం అని చెబుతున్నారు.  మొత్తంగా ‘ది రాజాసాబ్’ మూవీతో ప్రభాస్ తన హిట్ ట్రాక్ ను కంటిన్యూ చేస్తాడా లేదా అనేది చూడాలి. 

Also Read: వెయ్యి కోట్ల దర్శకులు.. ‘దురంధర్’తో ఈ క్లబ్బులో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఆదిత్యధర్..

Also Read: ఒకప్పుడు తెలుగు సహా అన్ని భాషల్లో సత్తా చాటిన హీరోయిన్.. నేడు రూ.2 వేల కోట్లకు యజమాని.. 5 కంపెనీలకు బాస్..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

The Raja Saab Pre Release BusinessThe Raja Saab World Wide Pre Release BusinessThe Raja Saab ReviewThe Raja Saab First ReviewThe Raja Saab Target

Trending News