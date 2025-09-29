English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

The Raja Saab Trailer: రాజాసాబ్ ట్రైలర్ రిలీజ్.. ఒకటి మరీ ఎక్కువ.. ఇంకోటి మరీ తక్కువ

The Raja Saab Trailer Review: ప్రభాస్ హీరోగా వస్తున్న రాజా సాబ్ ట్రైలర్ ఈరోజు విడుదల అయింది.. టీజర్ లాగానే ట్రైలర్ కూడా.. హారర్ ఎలిమెంట్స్ తో ఆకట్టుకుంది. ముఖ్యంగా మారుతీ దర్శకత్వం స్టయిల్ లో.. ప్రభాస్ వింటేజ్ లుక్ తో కనిపించారు. ఈ ట్రైలర్ గురించి పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Sep 29, 2025, 07:18 PM IST

Raja Saab Trailer : ప్రభాస్ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న..ది రాజా సాబ్ ట్రైలర్ వచ్చేసింది.. ఈ సినిమా నిర్మాణ సంస్థ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ తన అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా 6 గంటలకు చెప్పినట్టుగానే ట్రైలర్ ను రిలీజ్ చేసి అభిమానులను సంతోషపరిచారు. ప్రభాస్ హీరోగా,  మారుతీ దర్శకత్వంలో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ పై టీజీ విశ్వప్రసాద్, వివేక కూచిబోట్ల భారీ బడ్జెట్లో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.  డిసెంబర్ 5న విడుదల కావాల్సి ఉండగా పలు కారణాల వల్ల వచ్చే యేడాది జనవరి 9కి ఈ సినిమాను వాయిదా వేశారు. 

అటు విడుదల తేదీకి ఇంకా సమయం ఉన్నా.. అప్పుడే అభిమానులలో హైప్ పెంచడానికి మారుతి ఇలా తన మార్క్ చూపిస్తూ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ ట్రైలర్ చాలా అద్భుతంగా ఉందని చూసిన ఆడియన్స్ కూడా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.  ముఖ్యంగా ప్రభాస్ ఇందులో తన కామెడీతో అదరగొట్టేశారు. అంతేకాదు ఇందులో వచ్చే భయానక సన్నివేశాలు కూడా ప్రేక్షకులలో గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తాయి.  ముఖ్యంగా హీరోయిన్స్ తో ప్రభాస్ రొమాన్స్ కూడా ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రభాస్ ని ఈ యాంగిల్ లో ఎప్పుడూ చూడలేదని అభిమానులు కూడా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. 

 తాజాగా ది రాజా సాబ్ నుంచి విడుదల చేసిన ట్రైలర్ మాత్రం ప్రేక్షకులను విపరీతంగా అలరిస్తోంది.  ఇందులో ప్రత్యేకంగా వచ్చే ముసలి సన్నివేశంతో పాటు స్పైడర్ పైన పాకే దృశ్యాలు రోమాలు నిక్క పొడిచేలా చేస్తాయి.  అలాగే లాస్ట్ లో ప్రభాస్ ముసలి తాత గెటప్ లో కనిపించిన లుక్కు కూడా అందర్నీ విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటుంది.  ఓవరాల్గా ఇదొక ఫుల్ మీల్స్ అనడంలో సందేహం లేదు.  ట్రైలర్ తోనే భారీ అంచనాలు పెంచేశారు మారుతి.. ఈ సినిమాతో బ్లాక్ బాస్టర్ గ్యారంటీ అని టాక్ వినిపిస్తోంది. అయితే ట్రైలర్లో గ్రాఫిక్స్ మరీ ఎక్కువ.. స్టోరీ మరీ తక్కువగా అనిపిస్తోంది అని కూడా కామెంట్స్.. వస్తున్నాయి.

ది రాజా సాబ్ సినిమా విషయానికొస్తే.. నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్, మాళవిక మోహనన్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఎట్టకేలకు త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న ఈ సినిమా ప్రభాస్ కి ఎలాంటి సక్సెస్ అందిస్తుందో చూడాలి.

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

