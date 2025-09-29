The Raja Saab Trailer: రాజాసాబ్ ట్రైలర్ రిలీజ్.. ఒకటి మరీ ఎక్కువ.. ఇంకోటి మరీ తక్కువ

Raja Saab Trailer : ప్రభాస్ అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న..ది రాజా సాబ్ ట్రైలర్ వచ్చేసింది.. ఈ సినిమా నిర్మాణ సంస్థ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ తన అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా 6 గంటలకు చెప్పినట్టుగానే ట్రైలర్ ను రిలీజ్ చేసి అభిమానులను సంతోషపరిచారు. ప్రభాస్ హీరోగా, మారుతీ దర్శకత్వంలో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ పై టీజీ విశ్వప్రసాద్, వివేక కూచిబోట్ల భారీ బడ్జెట్లో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. డిసెంబర్ 5న విడుదల కావాల్సి ఉండగా పలు కారణాల వల్ల వచ్చే యేడాది జనవరి 9కి ఈ సినిమాను వాయిదా వేశారు.
అటు విడుదల తేదీకి ఇంకా సమయం ఉన్నా.. అప్పుడే అభిమానులలో హైప్ పెంచడానికి మారుతి ఇలా తన మార్క్ చూపిస్తూ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ ట్రైలర్ చాలా అద్భుతంగా ఉందని చూసిన ఆడియన్స్ కూడా కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రభాస్ ఇందులో తన కామెడీతో అదరగొట్టేశారు. అంతేకాదు ఇందులో వచ్చే భయానక సన్నివేశాలు కూడా ప్రేక్షకులలో గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తాయి. ముఖ్యంగా హీరోయిన్స్ తో ప్రభాస్ రొమాన్స్ కూడా ఆకట్టుకుంటుంది. ప్రభాస్ ని ఈ యాంగిల్ లో ఎప్పుడూ చూడలేదని అభిమానులు కూడా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
తాజాగా ది రాజా సాబ్ నుంచి విడుదల చేసిన ట్రైలర్ మాత్రం ప్రేక్షకులను విపరీతంగా అలరిస్తోంది. ఇందులో ప్రత్యేకంగా వచ్చే ముసలి సన్నివేశంతో పాటు స్పైడర్ పైన పాకే దృశ్యాలు రోమాలు నిక్క పొడిచేలా చేస్తాయి. అలాగే లాస్ట్ లో ప్రభాస్ ముసలి తాత గెటప్ లో కనిపించిన లుక్కు కూడా అందర్నీ విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటుంది. ఓవరాల్గా ఇదొక ఫుల్ మీల్స్ అనడంలో సందేహం లేదు. ట్రైలర్ తోనే భారీ అంచనాలు పెంచేశారు మారుతి.. ఈ సినిమాతో బ్లాక్ బాస్టర్ గ్యారంటీ అని టాక్ వినిపిస్తోంది. అయితే ట్రైలర్లో గ్రాఫిక్స్ మరీ ఎక్కువ.. స్టోరీ మరీ తక్కువగా అనిపిస్తోంది అని కూడా కామెంట్స్.. వస్తున్నాయి.
ది రాజా సాబ్ సినిమా విషయానికొస్తే.. నిధి అగర్వాల్, రిద్ధి కుమార్, మాళవిక మోహనన్ హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఎట్టకేలకు త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్న ఈ సినిమా ప్రభాస్ కి ఎలాంటి సక్సెస్ అందిస్తుందో చూడాలి.
