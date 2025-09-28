The Raja Saab: ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ కి గుడ్ న్యూస్..రాజాసాబ్ ట్రైలర్ డేట్ ఫిక్స్..

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

The Raja Saab Trailer:  తాజాగా ప్రభాస్ నటించిన ది రాజా సాబ్ మూవీ ట్రైలర్ రిలీజ్ డేట్ అని ప్రకటిస్తూ పోస్టర్ కూడా విడుదల చేశారు మేకర్స్. ఇక ప్రస్తుతం ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతూ ప్రభాస్ అభిమానులలో పండగ వాతావరణం తీసుకొచ్చేశాయి.. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..

The Raja Saab Trailer Update: టాలీవుడ్ పాన్ ఇండియా హీరో ప్రభాస్ నటించిన భారీ బడ్జెట్ చిత్రాలలో మోస్ట్ అవైటెడ్ చిత్రం ది రాజా సాబ్. ఈ సినిమాకి డైరెక్టర్ మారుతి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్ పైన ఈ సినిమాని పాన్ ఇండియా లెవెల్ లో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమాని వచ్చే ఏడాది జనవరి 9న ప్రేక్షకుల ముందుకి తీసుకోరాబోతున్నారు. ప్రభాస్ కెరియర్ లోనే మొట్టమొదటిసారిగా హర్రర్ జానర్ సినిమాలో నటిస్తూ ఉండడంతో ఈ సినిమా పైన అంచనాలు భారీగానే పెరిగిపోయాయి. 

అంచనాలకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా సినిమాని ప్లాన్ చేశారు చిత్రం బృందం. దసరా కానుకగా రాజా సాబ్  టీం ప్రభాస్ అభిమానులకు ఒక క్రేజీ అప్డేట్ ని తీసుకువచ్చారు. ఫ్యాన్స్ ఎప్పుడెప్పుడు అని ఎదురుచూస్తున్న రాజా సాబ్ ట్రైలర్ కూడా విడుదల తేదీని ప్రకటించారు. సెప్టెంబర్ 29 సాయంత్రం 6 గంటలకు ట్రైలర్ ని రిలీజ్ చేయబోతున్నామంటూ అధికారికంగా చిత్ర బృంద ప్రకటించింది.  దీంతో ప్రభాస్ అభిమానులు ఫుల్ ఖుషి అవుతున్నారు. 

అంతేకాదు టీజర్ లో చూపించినట్టు బిల్డింగ్ గేట్ దాని ముందు సంజయ్ దత్, ప్రభాస్ చేతులు చాచి నిల్చోవడం బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో మంటలు అన్నీ కూడా పోస్టర్లో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. మొత్తానికైతే ట్రైలర్ రిలీజ్ డేట్ ను ప్రకటిస్తూనే ఆకట్టుకునేలా పోస్టర్ ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్ ..భయానికి తలుపులు తెరుచుకున్నాయి.. ధైర్యం ఉంటే ఎంటర్ అవ్వండి అంటూ జోడించిన క్యాప్షన్ అటు ట్రైలర్ పై అంచనాలు పెంచేసింది. 

ఇప్పటివరకు విడుదలైన టీజర్, పోస్టర్స్ ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. ముఖ్యంగా అప్పుడప్పుడు లీకైన సన్నివేశాలు కూడా ఈ సినిమా మీద క్యూరియాసిటీని పెంచేశాయి. ఇందులో హీరోయిన్స్ గా నిధి అగర్వాల్, రిద్దీ  కుమార్, మాళవిక మోహనన్ నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సంగీతాన్ని థమన్ అందిస్తున్నారు. మరి మొదటిసారి ప్రభాస్ కెరియర్ లోనే ఒక హర్రర్ కామెడీ జోనర్ లో సినిమా చేస్తున్నారు.. మరి ఈ సినిమా రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి మరి.

