The red bag movie Raasi first look released: మెమరీ మేకర్స్ బ్యానర్ మీద డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, కంటెంట్తో కొత్త నిర్మాత హరికృష్ణ సోమిశెట్టి ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ అనే సినిమాని నిర్మిస్తున్నారు. బ్యాగ్ చుట్టూ తిరిగే ఈ మూవీకి రవి కుమార్ సీరపు కథ, కథనం, దర్శకత్వ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బదల్, భార్గవి తదితరులు ముఖ్య పాత్రల్ని పోషించారు. ఇప్పటి వరకు రిలీజ్ చేసిన పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాల్ని పెంచేశాయి. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి స్పెషల్ రోల్ పోషిస్తున్న రాశీ పాత్రకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ను రిలీజ్ చేశారు.
సావిత్రి పాత్రలో రాశీ ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ సినిమాలో ఓ పవర్ ఫుల్ పాత్రలో నటించారు. ఇక ఈ పాత్రకు సంబంధించిన గెటప్, లుక్స్ ఎంత సింపుల్గా ఉన్నాయో.. ఆమె లుక్ అంత ఇంటెన్స్గా ఉంది. ఈ చిత్రాన్ని మలుపు తిప్పే ఓ కీలక పాత్రలో రాశీ నటించారు. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రాన్ని త్వరలోనే రిలీజ్ చేసేందుకు మేకర్స్ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలోనే టీజర్ను రెడీ చేస్తున్నట్టుగా టీం తెలిపింది. ఇక టీజర్తో మూవీపై మరింత బజ్ క్రియేట్ కానుంది. తొలి సినిమానే అయినా నిర్మాత హరికృష్ణ సోమిశెట్టి ఎక్కడా కాంప్రమైజ్ కాకుండా భారీ బడ్జెట్తో చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ మూవీకి శేఖర్ మోపురి సంగీతం అందించగా.. ప్రియేష్ గురుసామి కెమెరామెన్గా, శివ శర్వాని ఎడిటర్గా పని చేశారు.
నటీనటులు: కబీర్ సింగ్, ప్రసాద్ బెహరా, రాధ్య, మోనిక, స్నేహా సింగ్, ఆకాంక్ష, ఈషాన్ శంకర్, అవినాష్ బదల్, భార్గవి తదితరులు
సాంకేతిక బృందం:
నిర్మాత : హరికృష్ణ సోమిశెట్టి
దర్శకుడు : రవి కుమార్ సీరపు
సంగీతం : శేఖర్ మోపురి
కెమెరా : ప్రియేష్ గురుసామి
ఎడిటింగ్ : శివ శర్వాని
రచన : విక్రమ్ రాజా
లైన్ ప్రొడ్యూసర్ : నితిన్ కుమార్ ఆర్
ప్రొడక్షన్ కంట్రోలర్ : ప్రియ
పీఆర్వో : సాయి సతీష్
