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The Red Bag Teaser: ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ టీజర్ అద్భుతంగా ఉంది.. సినిమా పక్కా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్: మంత్రి టీజీ భరత్

TG Bharath: ఏపీ ఇండస్ట్రీస్, కామర్స్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ మినిస్టర్ భరత్ చేతుల మీదుగా ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ సినిమా టీజర్ విడుదలైంది. నలుగురు యువతుల జీవితాలను మార్చేసే ఓ రెడ్ బ్యాగ్ చుట్టూ సాగే ఈ థ్రిల్లర్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది.

Written ByAruna Maharaju
Published: Jun 23, 2026, 08:59 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 08:59 AM IST
The Red Bag Teaser: ‘ది రెడ్ బ్యాగ్’ టీజర్ అద్భుతంగా ఉంది.. సినిమా పక్కా బ్లాక్ బస్టర్ హిట్: మంత్రి టీజీ భరత్
Image Credit: The Red Bag Teaser Launch Ap Minister TG Bharath Red Book Comments (source-file)

About the Author

Aruna Maharaju

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. స్పోర్ట్స్, లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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