/Nara Lokesh Prank Call: రాజమౌళికి లోకేష్ ఫోన్ నుంచి ప్రాంక్ కాల్.. అమ్మాయి మాటలకు షాక్!

Nara Lokesh Prank Call: నారా లోకేష్ ఇటీవల ‘ది అండర్18 వరల్డ్’ (U18) పోడ్కాస్ట్లో పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో యువ హోస్టులతో ఆయన సరదాగా మాట్లాడారు. వివిధ విషయాలపై చర్చిస్తూ కార్యక్రమాన్ని ఆసక్తికరంగా కొనసాగించారు. ఇదే సమయంలో లోకేష్ ఫోన్ను ఉపయోగించి ప్రముఖ దర్శకుడు రాజమౌళికి ప్రాంక్ కాల్ చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
అనుకున్నట్టుగానే లోకేష్ ఫోన్ నుంచి రాజమౌళికి కాల్ చేశారు. ఫోన్ను ఓ అమ్మాయి తీసుకుని సరదాగా మాట్లాడింది. “నా పేరు అమర. ఈ ఫోన్ కింద పడిపోయి ఉంది. మీరు ఎవరండి?” అంటూ రాజమౌళిని అడిగింది. ఊహించని విధంగా వచ్చిన ఈ కాల్తో రాజమౌళి కాస్త అయోమయానికి గురయ్యారు.
ఆమె మాటలు విన్న రాజమౌళి కూడా “అంతా ఎవరండి?” అంటూ ప్రశ్నించినట్లు తెలుస్తోంది. పరిస్థితి అర్థం కాకపోవడంతో ఆయన చివరకు కాల్ కట్ చేశారు. దీంతో అక్కడ ఉన్నవారంతా నవ్వుకున్నారు. ఈ చిన్న ప్రాంక్కు సంబంధించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.
రాజమౌళి వంటి స్టార్ డైరెక్టర్కు ఇలాంటి సరదా ప్రాంక్ చేయడం నెటిజన్లను ఆకట్టుకుంటోంది. ముఖ్యంగా అమ్మాయి అమాయకంగా మాట్లాడటం, రాజమౌళి పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోలేక కాల్ కట్ చేయడం వీడియోలో హైలైట్గా నిలిచింది.
ఇదే పోడ్కాస్ట్లో గతంలో కేటీఆర్తో కలిసి పిల్లలు పాన్ ఇండియా స్టార్ ప్రభాస్కు కూడా సరదా ప్రాంక్ కాల్ చేసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రభాస్కు ఫోన్ చేసి, ఓ అమ్మాయి “రోడ్డుపై ఫోన్ దొరికింది.. మీరు ఎవరండి?” అని అడగడంతో ఆయన కాల్ కట్ చేశారు. ఆ వీడియో కూడా నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
Prabhas anna aina 2nd time call pick chesadu, SSR ni evaru meeru ante..cut chesi block thengadu🤣 pic.twitter.com/h5kFvFCnX2
— Legend Prabhas 🇮🇳 (@CanadaPrabhasFN) September 11, 2026
ఇప్పుడు అదే తరహాలో లోకేష్ ఫోన్ నుంచి రాజమౌళికి చేసిన ప్రాంక్ కాల్ వీడియో కూడా వైరల్ అవుతోంది. వరుసగా సెలబ్రిటీలకు చేసిన ఈ సరదా కాల్స్ సోషల్ మీడియాలో మంచి నవ్వులు పూయిస్తున్నాయి. అభిమానులు ఈ వీడియోలను షేర్ చేస్తూ ఫన్నీ కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
మొత్తానికి రాజమౌళికి వచ్చిన ఈ ఊహించని ఫోన్ కాల్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. సాధారణంగా తన సినిమాలతో వార్తల్లో ఉండే రాజమౌళి, ఈసారి మాత్రం ఓ చిన్న ప్రాంక్ కాల్ కారణంగా వైరల్ అవుతున్నారు.
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