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Nara Lokesh Prank Call: రాజమౌళికి లోకేష్ ఫోన్ నుంచి ప్రాంక్ కాల్.. అమ్మాయి మాటలకు షాక్!

Nara Lokesh Prank Call: దర్శకధీరుడు ఎస్‌ఎస్ రాజమౌళికి చేసిన ఓ సరదా ప్రాంక్ కాల్ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రి నారా లోకేష్ ఫోన్ నుంచి రాజమౌళికి ఈ కాల్ చేయడం ప్రత్యేకంగా మారింది. చిన్నారులు, యువతతో జరిగిన సరదా పోడ్‌కాస్ట్ కార్యక్రమంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

Written ByVishnupriya
Published: Sep 11, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:28 PM IST
Nara Lokesh Prank Call: రాజమౌళికి లోకేష్ ఫోన్ నుంచి ప్రాంక్ కాల్.. అమ్మాయి మాటలకు షాక్!
Image Credit: Nara Lokesh Prank Call(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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