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అపుడు బాహుబలి.. ఇపుడు మీర్జాపూర్.. అసలు మ్యాటర్ ఇదే..

Bahubali Vs Mirzapur: అవును గతేడాది బాహుబలి విషయంలో జరిగిన మ్యాజిక్ ఇపుడు ‘మీర్జాపూర్’ విషయంలో జరిగిందనే చెప్పాలి. అవును బాహుబలి ఫస్ట్ పార్ట్, బాహుబలి సెకండ్ పార్ట్ రెండు కలిపి ‘బాహుబలి ఎపిక్’ పేరుతో రిలీజ్ చేస్తే ప్రేక్షకులు వసూళ్ల వర్షం కురిపించారు. తాజాగా ఓటీటీ వేదికగా బ్లాక్ బస్టర్ అయిన ‘మీర్జాపూర్’ సిరీస్‌ను సినిమాగా తీస్తే మంచి హిట్‌గా నిలిచింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 21, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 09:55 AM IST
అపుడు బాహుబలి.. ఇపుడు మీర్జాపూర్.. అసలు మ్యాటర్ ఇదే..
Image Credit: Bahubali Vs Mirzapur (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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