/అపుడు బాహుబలి.. ఇపుడు మీర్జాపూర్.. అసలు మ్యాటర్ ఇదే..

Bahubali and now Mirzapur: లాస్ట్ ఇయర్ బాహుబలి విషయంలో జరిగిన మ్యాజిక్కే తాజాగా మీర్జాపూర్ విషయంలోనూ జరిగింది.ఎక్కడి బాహుబలి.. ఎక్కడి మీర్జాపూర్.. ఈ రెండింటికి అస్సలు సంబంధం ఏదైనా ఉందా అనుకుంటున్నారు కదా. ఇది సినిమా ఇండస్ట్రీ.. ఇక్కడ ఎక్కడ్నుంచి ఎక్కడికైనా లింక్ ఉంటుంది. అలాంటి లింకే మీర్జాపూర్, బాహుబలి మధ్య ఉంది.
ట్రెండ్ అనేది ఎప్పుడూ ఎవరో ఒకరు సెట్ చేస్తూ ఉండాలి.. అది ఆనవాయితీ అంతే. తాజాగా ఈ ట్రెండ్ సెట్ చేసే వంతు మీర్జాపూర్కు వచ్చింది. బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఈ సినిమా సంచలనాలు నమోదు చేసింది. ఏకంగా హిందీలో నెట్ వసూళ్లు రెండు వారాల్లో రూ. 210 కోట్ల రాబట్టింది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. ఎలాంటి పెద్ద స్టార్స్ లేకుండా కేవలం ఓటీటీలో బ్లాక్ బస్టర్ అయిన క్రేజ్తోనే ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర సరికొత్త సంచలనం రేపింది. ఓటీటీలో సూపర్ హిట్టై.. దాన్ని ట్రిమ్ చేసి కొత్తగా రెండు మూడు సీన్స్ యాడ్ చేసి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా బాలీవుడ్ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఓ కేసు స్టడీగా మిగిలిపోయింది.
లాస్ట్ ఇయర్ రాజమౌళి ‘బాహుబలి ఎపిక్’తో చేసిన మ్యాజిక్..
లాస్ట్ ఇయర్ బాహుబలితో రాజమౌళి చేసిన మ్యాజిక్కునే .. ఇప్పుడు మీర్జాపూర్ విషయంలోనూ జరిగింది. 2025లో బాహుబలి 1 అండ్ 2 కలిపి ఎపిక్ అని రీ రిలీజ్ చేసి రూ. 50 కోట్లు గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టింది. తాజాగా వెబ్ సిరీస్లలో చరిత్ర సృష్టించిన మీర్జాపూర్ 3 సీజన్స్ కలిపి సినిమాగా తీసుకొచ్చారు. 14 గంటలకు పైగా ఉన్న రన్ టైమ్ను 3 గంటల సినిమాగా ఎడిట్ చేసేసరికి జనాలు ఎగబడి చూసారు. 3 రోజుల్లోనే 100 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది మీర్జాపూర్: ది మూవీ. ఇప్పటి వరకు మన దేశంలో హిందీ నెట్ వసూళ్లు రూ. 210 కోట్ల వరకు రాబట్టి సరికొత్త బెంచ్ మార్క్ క్రియేట్ చేసింది.
మన దేశంలో ‘మీర్జాపూర్’ తరహాలో అలరించిన వెబ్ సిరీస్లు చాలానే ఉన్నాయి. ‘ఫ్యామిలీ మ్యాన్’ ‘పంచాయత్’. సహా పలు వెబ్ సిరీస్లు ఎన్నో ఉన్నాయి. వీటిని కూడా రేపు కాస్త అటు ఇటు కత్తిరించి సినిమాలుగా విడుదల చేసినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన పనిలేదు. మొత్తానికి ఖాలీన్ భయ్యా అండ్ గ్యాంగ్ బాక్సాఫీస్ మీద దండయాత్రలో మంచి వసూళ్లను దక్కించుకుంది.
Also Read:పవన్ కళ్యాణ్, రోజా కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమా ఏంటో తెలుసా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.