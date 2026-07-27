Ramayana Part 1 : రామాయణ ట్రైలర్ కోసం ఎంతగానో ఎదరు చూసిన ఫ్యాన్స్కు మేకర్స్ సడెన్ షాక్ ఇచ్చారు. కామిక్ కాన్ వేదికగా విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా ట్రైలర్ లాస్ట్ మినిట్లో పోస్ట్ పోన్ చేశారు. మన దేశంలో గత కొన్ని రోజులుగా విద్యార్ధి ఉద్యమాల మూలంగా అల్లకల్లోలంగా మారింది. ఈ పరిస్థితుల్లో ట్రైలర్ లాంఛ్ చేస్తే ఎక్కువ మందికి రీచ్ కాదనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ ట్రైలర్ను వాయిదా వేసినట్టు తెలుస్తుంది. శాన్ డియాగో కామిక్ కాన్ వేదికగా ట్రైలర్ లాంచ్ ఉంటుందని ఫ్యాన్స్ అంతా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూసిన సమయంలో.. చివరి నిమిషంలో మేకర్స్ ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ను పోస్ట్ పోన్ చేస్తున్నట్టు చెప్పి ఒకింత నిరాశకు గురి చేశారు.
సన్ని డియోల్, యశ్, రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి ముఖ్యపాత్రల్లో నటిస్తోన్న ఈ సినిమా పై భారీ అంచనాలే ఉన్నాయి. దాదాపుఈ సినిమా విడుదలకు యేడాది ముందు నుంచే భారీగా ప్రమోషన్స్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ హాలీవుడ్ నిర్మాణ సంస్థ సోనీ పిక్చర్స్ రామాయణ వరల్డ్వైడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ రైట్స్ సొంతం చేసుకుంది. దీనివల్ల రామాయణ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా నభూతో అన్న రీతిలో భారీ స్థాయిలో విడుదల కాబోతోంది. ఇదే విషయాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించారు మేకర్స్.
సోనీ పిక్చర్స్ చేతికి రామాయణం హక్కులు..
సోనీ పిక్చర్స్ డీల్ వల్లే ట్రైలర్ విడుదల వాయిదా పడిందనే సరికొత్త ప్రచారం ఇండస్ట్రీలో నడుస్తోంది. జూలై 30న రాబోతున్న స్పైడర్ మ్యాన్ బ్రాండ్ న్యూ డే సినిమా స్క్రీనింగ్స్తో పాటు రామాయణ త్రీడీ ట్రైలర్ జత చేసేలా సోనీ పిక్చర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు సమాచారం. గ్లోబల్ ఆడియన్స్కు ఒకేసారి రీచ్ అయ్యేలా మేకర్స్ ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ వేశారని ప్రచారం జరుగుతుంది. రామాయణ చిత్రాన్ని ప్రైమ్ ఫోకస్ స్టూడియోస్, మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. యశ్ ఇందులో రావణుడిగా నటిస్తుండటమే కాకుండా.. నిర్మాతగానూ ఉన్నారు. అన్ని కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసుకుని 2026 దీపావళి పండుగ కానుకగా రామాయణ పార్ట్ 1 ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. పార్ట్1 బాలకాండ, అయోధ్య కాండ, అరణ్య కాండ వరకు ఉండనుంది. రెండో పార్ట్లో కిష్కింధ కాండ, సుందరాకాండ, యుద్ధకాండతో ముగయనుంది. 2027 దీపావళి కానుకగా రామాయణ పార్ట్ 2 రిలీజ్ చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. రెండు పార్టులు కలిపి దాదాపు రూ. 3500 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో తెరకెక్కిస్తున్నారు.
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