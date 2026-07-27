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రామాయణం ట్రైలర్‌కు విడుదల ఆగిపోవడానికి అసలు కారణం అదేనా..

Ramayanam Trailer Postponed: ప్రస్తుతం భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో డేవోషనల్ చిత్రాల ట్రెండ్ నడుస్తోంది. అందులో పూర్తి భక్తి రస పౌరాణికాలతో పాటు సోషియో ఫాంటసీ ఎలిమెంట్స్‌తో వస్తోన్న హానుమాన్, మిరాయ్ వంటి చిత్రాలకు మంచి ఆదరణ లభించింది. ఈ నేపథ్యంలో మన దేశంలో రామాయణంపై సౌత్, నార్త్ స్టార్స్ కలయికతో వస్తోన్న చిత్రం ‘రామాయణం’. ఈ సినిమా రెండు భాగాలుగా రాబోతుంది. తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్ విడుదల వాయిదా పడింది. దీనికి వీళ్లు పలు కారణాలు చెప్పినా.. అసలు రీజన్ మాత్రం వేరుగా ఉంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 27, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:39 PM IST
రామాయణం ట్రైలర్‌కు విడుదల ఆగిపోవడానికి అసలు కారణం అదేనా..
Image Credit: Ramayana (File Source/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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రామాయణం ట్రైలర్‌కు విడుదల ఆగిపోవడానికి అసలు కారణం అదేనా..
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