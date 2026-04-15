English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  Thimmarajupalli TV: 'తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ' మూవీ ఎవరిరి నిరుత్సాహా పరచదు.. కిరణ్ అబ్బవరం ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Thimmarajupalli TV: ‘తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ’ మూవీ ఎవరిరి నిరుత్సాహా పరచదు.. కిరణ్ అబ్బవరం ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

కొత్త టాలెంట్ ను  ఎంకరేజ్ చేస్తూ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం సుమైర స్టూడియోస్ తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్ పై నిర్మిస్తున్న చిత్రం "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ". తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాత. సాయి తేజ్, వేద జలంధర్  ఈ చిత్రంతో హీరో హీరోయిన్స్ గా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నారు. "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" చిత్రంతో వి.మునిరాజు డైరెక్టర్ గా పరచయం కాబోతున్నాడు.  విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగే పీరియాడిక్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ఈ నెల 17న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. నిన్నఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్ లో  గ్రాండ్ గా జరిగింది. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 15, 2026, 11:05 AM IST

Thimmarajupalli TV Pre Release Highlights: కొత్త టాలెంట్ ను  ఎంకరేజ్ చేస్తూ హీరో కిరణ్ అబ్బవరం సుమైర స్టూడియోస్ తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్ పై నిర్మిస్తున్న చిత్రం "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ". తేజ వేల్పుచర్ల సహ నిర్మాత. సాయి తేజ్, వేద జలంధర్  ఈ చిత్రంతో హీరో హీరోయిన్స్ గా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నారు. "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ" చిత్రంతో వి.మునిరాజు డైరెక్టర్ గా పరచయం కాబోతున్నాడు.  విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో సాగే పీరియాడిక్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా ఈ నెల 17న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. నిన్నఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ హైదరాబాద్ లో  గ్రాండ్ గా జరిగింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

హీరో సాయి తేజ్ మాట్లాడుతూ - ఆన్ లైన్ ఎడిటింగ్ చేసే నాకు కథానాయకుడిగా అవకాశం ఇచ్చారు కిరణ్ అబ్బవరం. అలాంటి మంచి మనసు చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది. నేను హీరోగా వద్దని ఎవరెన్ని చెప్పినా మా రహస్య గారు.. నువ్వే హీరో అని చెప్పేవారు. ఆమె ఇచ్చిన సపోర్ట్ కు ధన్యవాదాలు. నాకు సోదరి ఉంటే రహస్య గారిలా ఉండేదేమో. డైరెక్టర్ మునిరాజు అన్నకు కూడా ధన్యవాదాలు.  నేను హీరో అనే కంటే కిరణ్ అబ్బవరం తమ్ముడు అని ఎవరైనా పిలిస్తేనే హ్యాపీగా ఫీలవుతాను. ఇంతమందికి అవకాశం కల్పించాలని కిరణ్  మంచి మనసుతో చేసిన ప్రయత్నాన్ని సక్సెస్ చేసేందుకు మీరంతా ఈ నెల 17న థియేటర్స్ కు వెళ్లి తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ సినిమా  చూసి ఆదరించండన్నారు. 

హీరోయిన్ వేద జలంధర్ మాట్లాడుతూ - నాతో పాటు మరో 60 మంది కొత్త వాళ్లు ఈ సినిమాతో పరిచయం కాబోతున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఈ సినిమాను ఎక్కడా కాంప్రమైజ్  కాకుండా నిర్మించిన  కిరణ్ అబ్బవరం కి జీవితాంతం రుణపడి ఉంటామని చెప్పుకొచ్చారు. ఒక అమ్మాయిగా చెబుతున్నా కేఏ ప్రొడక్షన్స్ పక్కా ప్రొఫెషనల్ బ్యానర్. మా రహస్య సినిమా బాగా రావాలని ఎంతో ప్యాషనేట్ గా ఉంటారు. డైరెక్టర్ మునిరాజ్  త్వరలో ఒక మంచి పొజిషన్ కు వెళ్తారన్నారు.  సాయితేజ్ లాంటి కోస్టార్ తో నటించడం హ్యాపీగా ఉంది. ఈతరం ప్రేక్షకులు తప్పకుండా మా మూవీ చూడాల్సిందే అన్నారు. .మా సినిమాలో ఫారిన్ సాంగ్స్ లేవు, భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్సులు లేవు కానీ థియేటర్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు మీతో పాటే మా సినిమా  వస్తుంది. మీ అందరికీ అందమైన జ్ఞాపకంలా మా సినిమా మిగిలిపోతుందన్నారు. 

నిర్మాత కిరణ్ అబ్బవరం మాట్లాడుతూ - మా అమ్మానాన్న, అన్నయ్య ఆశీస్సుల వల్లే నేను  ఈ వేదిక మీద ఉండగలిగాను. నేను చేసే ప్రయత్నాలకు మీరంతా సపోర్ట్ గా నిలిచినందుకు పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు.  మా ముని గురించి, హీరోహీరోయిన్స్ ఇతర టీమ్ అందరి గురించి ఈ నెల 17వ తేదీ తర్వాత మాట్లాడుతా అన్నారు.  వాళ్లంతా అద్భుతమైన వర్క్ చేశారు. చిన్న చిత్రాల్లో తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ సినిమా బెంచ్ మార్క్ సెట్ చేయబోతోంది. ఒక చిన్న బడ్జెట్ లో టెక్నికల్ గా ఇంత క్వాలిటీగా, ఇంత బ్రిలియంట్ గా మూవీ చేయోచ్చా అని సినిమా చూసిన తర్వాత అందరు ఆశ్చర్యపోతారు. ఈ సినిమా కోసం అందరు కష్టపడి పనిచేశారు. నా పెట్టుబడి రాకున్నా ఫర్వాలేదు. ఈ కొత్త వాళ్ల లైఫ్స్ సెట్ కావాలి. నేను కోరుకునేది అదే. కొత్తవాళ్లకు అవకాశం ఇవ్వడం గొప్పగా భావించడం లేదు. మనం చేయాల్సిన బాధ్యతగా ఫీలవుతున్నానన్నారు. సినిమాను ప్రేమించే తెలుగు ప్రేక్షకులే మా తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ సినిమాను సపోర్ట్ చేయాలని పిలుపు నిచ్చారు. 
వీరితో పాటు ఈ సినిమాకు పనిచేసిన నటీనటులు సాంకేతిక నిపుణులు ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడారు. ఈ నెల 17న ఈ సినిమా విడుదల కాబోతుంది. 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Thimmarajupalli TV Pre Release EventThimmarajupalli TV ReviewThimmarajupalli TV Review RatingThimmarajupalli TVThimmarajupalli TV Trailer

Trending News