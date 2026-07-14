Bangarraju Sequel:తాజాగా బంగార్రాజు సీక్వెల్ మళ్లీ తెరపైకి వచ్చినట్లు సినీ వర్గాల్లో ప్రచారం జరుగుతోంది. ఈసారి కథను మరింత పెద్ద స్థాయిలో ప్లాన్ చేస్తున్నారని, నాగార్జున, నాగచైతన్యతో పాటు అఖిల్ అక్కినేని కూడా కీలక పాత్రలో కనిపించే అవకాశం ఉందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. అయితే దీనిపై చిత్రబృందం నుంచి ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు.
ఇటీవల విడుదలైన లెనిన్ సినిమాతో అఖిల్కు మంచి స్పందన లభించిన నేపథ్యంలో, ఆయన తదుపరి ప్రాజెక్ట్పై అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో అఖిల్కు మరో బలమైన సినిమా ఇవ్వాలనే ఆలోచనతో నాగార్జున ఈ సీక్వెల్పై దృష్టి పెట్టినట్లు ఫిల్మ్ నగర్లో చర్చ జరుగుతోంది.
ఈ సీక్వెల్కు కూడా దర్శకుడు కళ్యాణ్ కృష్ణ దర్శకత్వం వహించే అవకాశముందని సమాచారం. 'బంగార్రాజు' తర్వాత ఆయన నుంచి మరో సినిమా రాలేదు. దీంతో మళ్లీ అక్కినేని కుటుంబంతో కలిసి ఈ ఫ్రాంచైజీని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయనే టాక్ వినిపిస్తోంది.
ముగ్గురు అక్కినేని హీరోలు ఒకే సినిమాలో కనిపిస్తే అభిమానులకు అది ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారే అవకాశం ఉంది. గతంలో కొన్ని ప్రచార కార్యక్రమాల్లో నాగార్జున, నాగచైతన్య, అఖిల్ ఒకే ఫ్రేమ్లో కనిపించిన సందర్భాలు అభిమానులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఇప్పుడు అదే ముగ్గురిని ఒకే కథలో చూడాలని అభిమానులు కూడా ఆశిస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నప్పటికీ, బంగార్రాజు సీక్వెల్, నటీనటులు, విడుదల తేదీ వంటి అంశాలపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది. అప్పటి వరకు ఈ వార్తలను ప్రచారంగా మాత్రమే పరిగణించాల్సి ఉంటుంది.
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