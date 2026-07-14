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Bangarraju Sequel: బంగార్రాజు సీక్వెల్‌లో ముగ్గురు అక్కినేని హీరోలు..!

Bangarraju Sequel:కింగ్ నాగార్జున నటించిన సోగ్గాడే చిన్ని నాయనా చిత్రం ఘన విజయం సాధించగా, దానికి కొనసాగింపుగా వచ్చిన బంగార్రాజు కూడా ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందింది. నాగార్జున, నాగచైతన్య కలిసి నటించిన ఈ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయాన్ని నమోదు చేసింది. అప్పట్లోనే ఈ చిత్రానికి మరో సీక్వెల్ ఉంటుందని దర్శకుడు కళ్యాణ్ కృష్ణ, నాగార్జున సంకేతాలు ఇచ్చినప్పటికీ, వివిధ కారణాలతో ఆ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు సాగలేదు.

Written ByVishnupriya
Published: Jul 14, 2026, 09:29 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:29 PM IST
Bangarraju Sequel: బంగార్రాజు సీక్వెల్‌లో ముగ్గురు అక్కినేని హీరోలు..!
Image Credit: Bangarraju Sequel(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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