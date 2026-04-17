Thimmarajupalli TV Review : ‘తిమ్మరాజుపల్లి TV’ మూవీ రివ్యూ.. ఎలా ఉందంటే..!

Thimmarajupalli TV Movie Review: ఈ మధ్యకాలంలో హీరోలు సినిమాల్లో నటించడమే కాకుండా వారే నిర్మాతగా మారుతున్నారు. అంతేకాదు వాళ్లను వాళ్లు ప్రమోట్ చేసుకునే సినిమాలు చేయడమే కాదు. కొత్త టాలెంట్ ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ చిన్న చిత్రాలను నిర్మిస్తున్నారు. ఈ కోవలో యువ నటుడు కిరణ్ అబ్బవరం నిర్మాతగా మారి తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘తిమ్మరాజుపల్లి TV’. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో చూద్దాం. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Apr 17, 2026, 01:10 PM IST

ఇండస్ట్రీకి కొత్తవాళ్లను పరిచయం చేస్తూ సినిమా నిర్మించడం కత్తి మీద సాము. అలా హీరో కిరణ్ అబ్బవరం సుమైర స్టూడియోస్ తో కలిసి తన కేఏ ప్రొడక్షన్స్ పై నిర్మించిన తొలి చిత్రం "తిమ్మరాజుపల్లి టీవీ".సాయి తేజ్, వేద జలంధర్  ఈ మూవీతో చిత్ర పరిశ్రమకు హీరో, హీర్యిన్లుగా పరిచయం అయ్యారు. ఇప్పటికే ఫస్ట్ లుక్, టీజర్, ట్రైలర్ తో ఈ సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెరిగాయి. ఈ రోజు విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను ఏ మేరకు మెప్పించిందో చూద్దాం. 

కథ విషయానికొస్తే.. 

‘తిమ్మరాజుపల్లి TV’ కథ విషయానికొస్తే.. 1996లో  బ్యాక్ డ్రాప్ లో రాయలసీమలో నేపథ్యంలో ‘తిమ్మరాజుపల్లి’లో జరిగే కథ. ఆ ఊరిలో  ప్రతి శివరాత్రికి ఊరి ప్రజలు తలా ఇంత చందా వేసుకొని టీవీని వీసీఆర్ ను  అద్దెకి తీసుకొచ్చి కొత్త సినిమాలను చూస్తుంటారు. అదే ఆ ఊరి ప్రజలకు పెద్ద ఎంటర్టైన్మెంట్.  ఇక తిమ్మరాజుపల్లి ఊరిలో రాజన్న దే మొదటి డాబా ఇల్లు. మిగతావన్నిపెంకుటిల్లే. అలాంటి ఊరిలో రాజప్ప అనే యువకుడు కొత్త టీవీ కొనుక్కొని ఇంటికి తీసుకొస్తాడు. దీంతో ఊరి ప్రజలు సంబరపడిపోతారు. అంతేకాదు ప్రతి రోజు అతని ఇంటికి వచ్చి సీరియల్స్ సినిమాలు చూస్తూ ఎంటర్టైన్ అవుతుంటారు. ఈ క్రమంలో రాజన్న చెల్లెలు శారద (వేద జలంధర్).. అదే ఊర్లో టీవీని అద్దెకు ఊరికి తీసుకొచ్చే సతీష్ (సాయి తేజ్) ప్రేమించుకుంటారు. ఈ క్రమంలో రాజన్న కుటుంబంతో సతీష్ కు తగాదా వస్తుంది. ఈ క్రమంలో వాళ్ల ఇంట్లో టీవీ దొంగతనం అవుతుంది. సతీషే కావాలనే తమ ఇంట్లో టీవీని దొంగతనం చేసాడని రాజన్న కుటుంబం అనుమానిస్తుంది. దీంతో ఊరి పెద్దల సమక్షంలో పంచాయితీ పెడతారు. పంచాయితీ పెద్దలు సతీష్ ను దొంగతనం చేసాడని చెబుతారు. కానీ ఇక పంజాయితీ పెద్దలు   14 రోజుల్లో సతీష్ ను రాజన్న వాళ్ల పోయిన టీవీ అతనికి అప్పగించాలని షరతు పెడతారు. ఈ నేపథ్యంలో సతీష్ దొంగతనానికి గురైన టీవీని తిరిగి ఎలా తీసుకొచ్చి  తన నిర్ధోషిత్వాన్ని నిరూపించుకున్నాడు. చివరకు ఏమైందనేదే ఈ సినిమా స్టోరీ. 

 కథనం, టెక్నికల్ విషయానికొస్తే..

దర్శకుడు మునిరాజ్ విషయానికొస్తే..ఈ సినిమాను 1996 బ్యాక్ డ్రాప్ లో తీసుకొని అప్పటికే కేబుల్ టీవీ వ్యవస్థ పాతుకుపోయింది. సిటీల్లో దాదాపు అందరి ఇళ్లలో అప్పటికే కేబుల్ టీవీ రంగ ప్రవేశం చేసింది. అపుడే ఈటీవీ, జెమిని వంటి ప్రైవేట్ తెలుగు టీవీ ఛానెల్స్ రంగ ప్రవేశం చేశాయి. అలాంటి సమయంలో రాయలసీమలోని మారుమూల గ్రామం తిమ్మరాజుపల్లిలో టీవీ ఉండడమే గగనమే. ఇప్పటి జెన్ జీ తరానికి ఆ తరం గురించి తెలిసేలా చేశాడు. అప్పట్లో కొంత మంది ఇళ్లలో టీవీ ఉండేది. ఎవరైన ఇంట్లో టీవీ ఉంటే గొప్ప.  అందరు శనివారం, ఆదివారాల్లో దూరదర్వన్ లో వేసే సినిమా కోసం వేచి ఉండేవారు.  ఈ సినిమాలో అనుకున్న కాన్సెస్ట్ బాగున్నా.. దూరదర్శన్ లో వచ్చే చిత్రలహరి, చిత్రహార్, రామాయణం, మహాభారత్ వంటి సీరియల్స్ గురించి ప్రస్తావించి ఉంటే బాగుండేది. ఈటీవీకి సంబంధించిన సీరియల్స్ నే చూపెట్టాడు దర్శకుడు. 1995లో ప్రారంభమైన ఈటీవీ అప్పట్లో ప్రైవేట్ టెలివిజన్ రంగంలో ఓ సంచలనం. ఈ సినిమాలో 1996లో వీడియో క్యాసెట్స్ హల్ చల్ చేస్తున్న సమయం. ముఖ్యంగా చంటి, బొబ్బిలి సింహం, ముఠామేస్త్రీ, ఆదిత్య 369, చంటబ్బాయి వంటి సినిమాల క్లిప్పింగ్స్ తో అప్పటి తరం ప్రేక్షకులను ఎంగేజ్ చేయగలిగాడు. ముఖ్యంగా గ్రామంలో ఓ టీవీ చుట్టు అల్లుకున్న కథ. టీవీ వల్ల ఇంట్లో ప్రైవసీ లేకపోవడంతో భార్యభర్తల మధ్య గొడవలు రావడం వంటివి ఈ సినిమాలో చూపెట్టాడు. మధ్యలో హీరో, హీరోయిన్స్ మధ్య లవ్. ఈ నేపథ్యంలో టీవీ దొంగతనం కావడం. దాన్ని హీరోనే దొంగతనం చేసాడని రాజప్ప కుటుంబం చెప్పడం. హీరో తన నిర్ధోషిత్వాన్ని నిరూపించుకోవడానికి ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేసాడు. ముఖ్యంగా అప్పటి పల్లెటూరి వాతావరణాన్ని కళ్లకు కట్టాడు. ఊరిలో ఇళ్లు, రాజకీయాలు, కళ్లా కపటం అన్ని చూపెట్టాడు.   దర్శకుడు ఎక్కడా అసభ్యతకు తావు లేకుండా ఫ్యామిలీతో కలిసి చూసేలా ఈ సినిమాను నిర్మించాడు. ఊరితో అనుబంధం ఉన్నవారు కనెక్ట్ అవుతారు. సినిమాటోగ్రఫీ బాగుంది. ఊరి అందాలను చక్కగా కెమెరాలో బంధించాడు. ముఖ్యంగా సూర్యోదయం సీన్ ఎక్స్ లెంట్ అని చెప్పాలి. నేపథ్య సంగీతం బాగుంది. నిర్మాణ విలువలు బాగున్నాయి. 

 

నటీనటుల విషయానికొస్తే..
కొత్త నటుడు సాయి తేజ్ తన నటనతో మెప్పించాడు. హీరోయిన్ గా నటించిన వేద జలంధర్ తన తన నటనతో మెప్పించింది. ఇక రాజప్ప పాత్రలో నటించిన నటుడు .. అతని తండ్రి పాత్రలో నటించిన నటుడు.. మిగిలిన నటీనటులు తమ పాత్రల్లో జీవించారు. 

పంచ్ లైన్.. ‘తిమ్మరాజు పల్లి TV’ ఆకట్టుకునే విలేజ్ టీవీ డ్రామా.. 

రేటింగ్ : 3/5

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

