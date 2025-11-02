English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Tollywood: దసరాకి ఒకటి, దీపావళికి రెండు.. విన్నరైన సినిమాలు ఇవే..అనసూయ సినిమా కూడా..!

Telugu Movies 2026: దసరా దీపావళి పండుగలను పురస్కరించుకొని చాలా సినిమాలు విడుదలవ్వగా అందులో ఒకటి రెండు స్ట్రెయిట్ సినిమాలతో పాటు 3 డబ్బింగ్ చిత్రాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. ఇంతకీ అవేవీ సినిమాలు.. అనే పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..  

Written by - Vishnupriya | Last Updated : Nov 2, 2025, 02:41 PM IST

Tollywood Movies 2026: పండుగలను చూసుకొని చాలామంది నిర్మాతలు, హీరోలు సైతం తమ సినిమాలను విడుదల చేస్తుంటారు.  ఈ ఏడాది అక్టోబర్ నెలలో విడుదలైంది తక్కువ సినిమాలే అయినా ఆ మూడు సినిమాలు కూడా క్లిక్ అవడం గమనార్హం. ఓజి సినిమా ఎఫెక్ట్ వల్ల మొదటి వారంలో స్ట్రైట్ సినిమాలు పెద్దగా కనిపించలేదు. కానీ రెండు డబ్బింగ్ చిత్రాలు మాత్రం రిలీజ్ అయ్యాయి.  అందులో ఒకటి ధనుష్ ఇడ్లీ కొట్టు, మరొకటి రిషబ్ శెట్టి నటించిన కాంతార చాప్టర్ 1. ఇడ్లీ కొట్టు సినిమా ఆకట్టుకోలేకపోయింది. కాంతార చాప్టర్ 1 భారీ విజయాన్ని అందుకుంది. సుమారు 850 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్ రాబట్టింది ఈ సినిమా. 

ఇక అక్టోబర్ రెండవ వారం శశివదనే, కానిస్టేబుల్, అరి వంటి భారీ వంటి సినిమాలు విడుదలయ్యాయి. ఇందులో శశివదనే సినిమా థియేటర్లో విడుదలైన ఆకట్టుకోలేకపోయింది. కాన్సెప్ట్ బాగున్న థియేటర్లకు మాత్రం ప్రేక్షకులు వెళ్లలేదు. ఇక వరుణ్ సందేశ్ నటించిన కానిస్టేబుల్ సినిమా విడుదలయ్యిందనే విషయం కూడా మర్చిపోయారు. ఇక అనసూయ లీడ్రోలు పోషిస్తూ విడుదలైన చిత్రం అరి. అక్టోబర్ 10వ తేదీన విడుదలైన ఈ సినిమా మాత్రం ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది వినోద్ వర్మ, వైవాహర్ష, సాయికుమార్ నటించిన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంది. డైరెక్టర్ జయ శంకర్ కి అరి మూవీతో మరింత మంచి పేరు వచ్చింది. ఇక తర్వాత అక్టోబర్ నెల మూడో వారంలో దీపావళి సందర్భంగా ఏకంగా నాలుగు సినిమాలు పోటీపడ్డాయి. అయితే ఇందులో విన్నర్ గా నిలిచింది కిరణ్ అబ్బవరం నటించిన కె ర్యాంప్. ఈ సినిమా 40 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. 

ఫెస్టివల్ సీజన్ ని క్యాష్ చేసుకోవడానికి ముందుగా మిత్రమండలి సినిమా విడుదలైన కామెడీతో పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయింది. ఇక అదే సీజన్లో వచ్చిన డ్యూడ్ సినిమా కూడా పరవాలేదు అనిపించింది. ఓవరాల్ గా రూ.100 కోట్ల రూపాయలతో సక్సెస్ అనిపించుకుంది. దీపావళి కి ఘోరమైన డిజాస్టర్ సినిమా ఏంటంటే తెలుసు కదా. సిద్దు జొన్నలగడ్డ, రాశి ఖన్నా, శ్రీనిధి శెట్టి కాంబినేషన్లో వచ్చిన ఈ సినిమా పెద్దగా ఆకట్టుకోలేదు. 

ఇక ఆ తర్వాత విడుదలైన బైసన్, ధర్మవరం వంటి సినిమాలు విడుదలైన పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయింది. రష్మిక పాన్ ఇండియా సినిమా థామా విడుదలైనా మూడు నాళ్ళ ముచ్చటగానే మిగిలింది. అక్టోబర్ చివరి వారంలో బాహుబలి ది ఎపిక్ రీ రిలీజ్  చేయడం వల్ల రవితేజ నటించిన మాస్ జాతర సినిమాకి పెద్ద దెబ్బ పడింది. 

మొత్తం మీద చూసుకుంటే అక్టోబర్ నెలలో దసరాకి వచ్చిన కాంతార చాప్టర్ 1 , దీపావళికి వచ్చిన కే ర్యాంప్, డ్యూడ్, అరి వంటి సినిమాలు సక్సెస్ అయ్యాయి.

About the Author

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Tollywood 2026Dasara releasesDiwali releaseskantara chapter 1Ari Movie

