English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • వినోదం
  • Allari Naresh: అయ్యో.. అల్లరి నరేష్ ఇంట పెనువిషాదం.. ఏం జరిగిందంటే..?

Allari Naresh: అయ్యో.. అల్లరి నరేష్ ఇంట పెనువిషాదం.. ఏం జరిగిందంటే..?

Allari naresh grand father passes away: కొంతకాలంగా అనేక రకాల వృద్ధాప్య సంబంధిత సమస్యలతో అల్లరి నరేష్ తాతగారు బాధపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మంగళవారం తెల్లవారు జామున కన్నుమూశారు. దీంతో ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులు నరేష్ కుటుంబ సభ్యులకు తమ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 20, 2026, 12:41 PM IST
  • తీవ్ర విషాదంలో అల్లరి నరేష్..
  • సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రముఖులు..

Trending Photos

Renu Desai Film With Mahesh Babu: మహేష్ బాబుతో పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ సినిమా.. వ్యక్తిగత కారణాల వల్లే ఇలా..!
5
Renu Desai
Renu Desai Film With Mahesh Babu: మహేష్ బాబుతో పవన్ కళ్యాణ్ మాజీ భార్య రేణు దేశాయ్ సినిమా.. వ్యక్తిగత కారణాల వల్లే ఇలా..!
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు శుభవార్త..15 నెలల బకాయిలు చెల్లించేందుకు మోదీ సర్కార్ రెడీ?! గతంలోనూ జరిగింది ఇదే!
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ఉద్యోగులకు శుభవార్త..15 నెలల బకాయిలు చెల్లించేందుకు మోదీ సర్కార్ రెడీ?! గతంలోనూ జరిగింది ఇదే!
Weight Loss Drinks: జిమ్ వెళ్లాల్సిన పనిలేదు..ఈ 5 డ్రింక్స్‌తో ఒకే నెలలో 3 కిలోల బరువు మటాష్..ఒక్కసారి ట్రై చేయండి!
8
Weight Loss Tips
Weight Loss Drinks: జిమ్ వెళ్లాల్సిన పనిలేదు..ఈ 5 డ్రింక్స్‌తో ఒకే నెలలో 3 కిలోల బరువు మటాష్..ఒక్కసారి ట్రై చేయండి!
Gold Production: ప్రపంచంలోని బంగారం అంతా ఈ 5 దేశాల్లోనే.. 70 శాతం ఇక్కడే!
5
Gold Price Hike
Gold Production: ప్రపంచంలోని బంగారం అంతా ఈ 5 దేశాల్లోనే.. 70 శాతం ఇక్కడే!
Allari Naresh: అయ్యో.. అల్లరి నరేష్ ఇంట పెనువిషాదం.. ఏం జరిగిందంటే..?

Allari naresh grand father eedara Venkat rao passed away: టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో పెనువిషాదం చోటు చేసుకుంది. ఫెమస్ దర్శకుడు దివంగత ఈ.వి.వి. సత్యనారాయణ కుటుంబంలో ఈ ఘటన సంభవించింది. దీంతో ఇండస్ట్రీ అంతా తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది. టాలీవుడ్  హీరో అల్లరి నరేష్ , ఆర్యన్ రాజేష్ ల తాత గారైన ఈదర వెంకట్ రావు మంగళవారం(జనవరి 20) తెల్లవారుజామున కన్ను మూశారు. గత గంత కాలంగా ఆయన అనేక రకాలవృద్ధాప్య సంబంధిత సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయనకు 90 ఏళ్లు.

Add Zee News as a Preferred Source

మరోవైపు వెంకట్ రావు సతీమణి వెంకటరత్నం 2019 మే 27న మరణించారు. వీరికి ముగ్గురు కుమారులు, ఒక కూతురు ఉన్నారు. పెద్ద కుమారుడు దివంగత ఈ.వి.వి. సత్యనారాయణ. రెండో కుమారుడు ఇ.వి.వి. గిరి, మూడో కుమారుడు ఇ.వి.వి. శ్రీనివాస్ కాగా, కూతురు ముళ్ళపూడి మంగాయమ్మ.

Read more: Rashmika Mandanna: అవన్ని పచ్చిఅబద్దాలు.!. పెళ్లి వార్తలవేళ బాంబు పేల్చిన రష్మిక మందన్న..

అల్లరి నరేష్ ఇంట విషాద వార్త తెలిసి ఇండస్ట్రీలోని  వారంతా నరేష్ ఇంటికి వెళ్లి తమ సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది ఫోన్ లలో మాట్లాడి ప్రగాఢ సానుభూతి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మరోవైపు అల్లరి నరేష్ అభిమానులు సైతం తమ హీరోకు ఈ విషాదంను ఎదుర్కొనే ధైర్యంను ఆ భగవంతువుడు ఇవ్వాలని ప్రార్థిస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Allari NareshTollywoodAllari naresh grandfather deathEdara venkat rao passed awayAllari naresh grand father tragedy

Trending News