Tollywood Hero: టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో బాగోతం..తప్పుని ప్రశ్నించిన పోలీసుతో వాగ్వాదం..!

Bellamkonda Srinivas Controversy : జూబ్లీహిల్స్‌లో టాలీవుడ్ యువ హీరో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ తీసుకున్న నిర్ణయం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది. మే 13వ తేదీ సాయంత్రం జర్నలిస్టు కాలనీలో రాంగ్ రూట్‌లోకి కారు తీసుకెళ్లడమే కాకుండా, దీనిపై ప్రశ్నించిన ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్‌తో దురుసుగా ప్రవర్తించినట్లు సమాచారం. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియోలు, ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. సెలబ్రిటీగా ఆయన ఇలాంటి ప్రవర్తన చేయడం అభ్యంతరకరమని నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.

ట్రాఫిక్ నియమాలు ప్రతి ఒక్కరికీ వర్తించేవే. సెలబ్రిటీలు కూడా అందులో మినహాయింపుకారు. ప్రజలకు ఆదర్శంగా ఉండాల్సిన సమయంలో ఈ రకమైన ప్రవర్తన క్షమించదగ్గది కాదని సామాన్యులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ట్రాఫిక్ కానిస్టేబుల్ ఈ విషయాన్ని ఉన్నతాధికారులకు తెలియజేసినట్టు తెలుస్తోంది. కానీ అధికారిక ప్రకటన మాత్రం వెలువడలేదు.

బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలోకి ప్రముఖ నిర్మాత బెల్లంకొండ సురేష్ కుమారుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. 2014లో ‘అల్లుడు శీను’ సినిమాతో హీరోగా పరిచయమయ్యారు. యాక్షన్, డ్యాన్సుల్లో మంచి పేరుగాంచిన ఈ హీరో, ‘రాక్షసుడు’ సినిమాతో నటనలోనూ మెప్పించారు. అయితే వరుసగా కొన్ని సినిమాలు ఆశించిన విజయాన్ని అందుకోలేకపోయాయి. అయినప్పటికీ యూట్యూబ్‌లో ఆయన సినిమాలకు భారీ వ్యూస్ రావడం విశేషం.

ప్రస్తుతం బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ ‘భైరవం’ అనే చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో మంచు మనోజ్, నారా రోహిత్ కూడా కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. షూటింగ్ దాదాపు పూర్తయిన ఈ సినిమా మే 30న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. అంతేకాకుండా ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ పాన్ ఇండియా దర్శకుడు శంకర్ కూతురు హీరోయిన్ గా నటించడం విశేషం. ఇక ఈ చిత్రంతో పాటు మరో రెండు సినిమాలలో కూడా బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ నటించనున్నారు అని వినికిడి. మధ్యలో కొద్దిగా గ్యాప్ తీసుకున్న ఈ హీరో ఇప్పుడు మల్ల వరుసగా సినిమాలను ఒప్పుకుంటున్నారంట. మరి ఈ సినిమాలో మంచి విజయం సాధించి ఈ హీరోని మరింత స్టార్ స్టేటస్ కి తీసుకెళ్తాయేమో వేచి చూడాలి.

మరోపక్క..ఈ వివాదం నేపథ్యంలో బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్ భవిష్యత్‌లో మరింత బాధ్యతగా వ్యవహరించాలన్నది అభిమానుల ఆకాంక్ష. సెలబ్రిటీల నుంచి సామాజిక బాధ్యత కూడా తప్పనిసరి అని ఈ ఘటన మళ్లీ రుజువు చేసింది.

Actor Bellamkonda Sreenivas caused a commotion near Journalist Colony in Jubilee Hills when he drove his car on the wrong side of the road. The situation escalated as he headed straight toward a traffic constable. When the constable stopped the vehicle and questioned him,… pic.twitter.com/3rXXSa02n7

— Hyderabad Mail (@Hyderabad_Mail) May 13, 2025