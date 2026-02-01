Tollywood Actor: తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో విషాదం.. ప్రముఖ నటుడు మృతి…!

Raghunatha Reddy: తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. టాలీవుడ్కు చెందిన సీనియర్ నటుడు కాలకోట రఘునాథ్ రెడ్డి గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. ఈ వార్త తెలుసుకున్న సినీ అభిమానులు, సహచరులు తీవ్ర దిగ్బ్రాంతికి గురయ్యారు. ఎన్నో సంవత్సరాల పాటు సినిమాల్లో విభిన్న పాత్రలు పోషించి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆయన ఇక లేరంటే నమ్మలేని పరిస్థితి నెలకొంది.
రఘునాథ్ రెడ్డి హైదరాబాద్లోని మల్కాజిగిరి కమిషనరేట్ పరిధిలో ఉన్న కుషాయిగూడ ప్రాంతంలోని ప్రథమపురి కాలనీలో నివసిస్తున్నారు. అక్కడే ఆయనకు గుండెపోటు వచ్చిందని సమాచారం. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు ఆస్పత్రికి తరలించే ప్రయత్నం చేసినా, అప్పటికే ఆయన ప్రాణాలు విడిచారని వైద్యులు తెలిపారు. ఆయన ఆకస్మిక మరణంతో కుటుంబ సభ్యులు తీవ్ర శోకంలో మునిగిపోయారు.
ఇటీవలే రఘునాథ్ రెడ్డి కుటుంబాన్ని పెద్ద విషాదం తాకింది. నెల రోజుల క్రితం ఆయన కుమారుడు కూడా గుండెపోటుతో మృతి చెందారు. కుమారుడి మరణాన్ని ఆయన తట్టుకోలేకపోయారని, ఆ మనోవేదన వల్లే రఘునాథ్ రెడ్డి ఆరోగ్యం క్షీణించిందని సన్నిహితులు చెబుతున్నారు. కొడుకు మృతికి తర్వాత ఆయన తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడిలో ఉన్నారని సమాచారం. ఇలా తండ్రి, కుమారుడు కొద్ది రోజుల వ్యవధిలోనే మరణించడం ఆ కుటుంబాన్ని విషాద సముద్రంలో ముంచింది.
రఘునాథ్ రెడ్డి సినీ ప్రయాణం ఎంతో విశిష్టమైనది. శోభన్ బాబు నటించిన “సర్పయాగం” చిత్రంతో నటుడిగా పరిచయమయ్యారు. ఆ తర్వాత ఆయన వెనుదిరిగి చూసుకోకుండా ముందుకు సాగారు. దాదాపు 370కి పైగా సినిమాల్లో నటించి ప్రేక్షకుల మన్ననలు పొందారు. ముఖ్య పాత్రలతో పాటు ప్రతినాయక పాత్రల్లోనూ నటించి తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తెలుగు సినిమాలే కాకుండా హిందీ, తమిళం, భోజ్పురి చిత్రాల్లో కూడా ఆయన నటించారు.
సినిమాలతో పాటు టెలివిజన్ సీరియల్స్లోనూ రఘునాథ్ రెడ్డి కనిపించారు. ప్రతి పాత్రను సహజంగా, నిజంగా పోషించడం ఆయన ప్రత్యేకత. ఆయన మరణ వార్త తెలియగానే పలువురు నటీనటులు, దర్శకులు, సినీ ప్రముఖులు సంతాపం తెలియజేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో కూడా అభిమానులు ఆయనకు నివాళులు అర్పిస్తున్నారు.
రఘునాథ్ రెడ్డి లాంటి అనుభవజ్ఞుడైన నటుడు ఇక లేడన్న విషయం టాలీవుడ్కు తీరని లోటుగా మారింది. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని, కుటుంబ సభ్యులకు ధైర్యం ఇవ్వాలని సినీ పరిశ్రమతో పాటు అభిమానులు ప్రార్థిస్తున్నారు.
