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తెలుగు తెరపై మరో వినూత్న కోర్ట్ డ్రామా కథాంశంతో ‘డ్యూ డేట్’ మూవీ.. పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..

Due Date Movie Opening: తెలుగు తెరపై  కోర్డు డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కే చిత్రాలకు మంచి ఆదరణ ఉంటుంది. గతంలో కోర్డు డ్రామా నేపథ్యంలో వచ్చిన చాలా చిత్రాలు ప్రేక్షకాదరణ పొందాయి. తాజాగా తెలుగు తెరపై ఇప్పటి వరకు రానటువంటి వినూత్న కథాంశంతో ‘డ్యూడేట్’ అనే కోర్డు రూమ్ డ్రామా మూవీ రాబోతుంది. ఈ చిత్రాన్ని పలు విజయవంతమైన చిత్రాలకు పీఆర్వో గా పనిచేసిన ఏలూరు శ్రీను మరో నిర్మాతతో కలిసి నిరసిస్తున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 08, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:59 PM IST
తెలుగు తెరపై మరో వినూత్న కోర్ట్ డ్రామా కథాంశంతో ‘డ్యూ డేట్’ మూవీ.. పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..
Image Credit: Due Date Movie Opening (X/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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తెలుగు తెరపై మరో వినూత్న కోర్ట్ డ్రామా కథాంశంతో ‘డ్యూ డేట్’ మూవీ.. పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..
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