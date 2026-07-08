/తెలుగు తెరపై మరో వినూత్న కోర్ట్ డ్రామా కథాంశంతో ‘డ్యూ డేట్’ మూవీ.. పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..

Pooja Ceremony of Due Date Movie Opening: తెలుగు చిత్ర పీమలో పలు విజయవంతమైన చిత్రాలకు పీఆర్వోగా పనిచేసి అందరికీ చేరువైన ఏలూరు శ్రీను నిర్మాతగా మారాడు. ఈయన మరో ప్రొడ్యూసర్ పవన్ తరిగోపులతో కలిసి నిర్మిస్తోన్న చిత్రం ‘డ్యూ డేట్’. తాజాగా ఈ సినిమా ఈ రోజు పూజా కార్యక్రమాలతో ఫిల్మ్ నగర్ దైవ సన్నిధానంలో అట్టహాసంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమానికి పలువురు సినీ ప్రముఖులు ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు. ఆనంద్. కే డైరెక్ట్ చేస్తున్నారు.
సరికొత్త కోర్ట్ డ్రామా కథాంశం..
కోర్ట్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతోన్న ఈ చిత్రంలో లోమేష్ పూడిపెద్ది, జయశ్రీ హీరో, హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్ారు. ప్రణీత పట్నాయక్, విజ్ఞానిలు ఇతర పాత్రల్లో కనువిందు చేయనున్నారు.వీరిపై చిత్రీకరించిన ముహూర్తపు సన్నివేశానికి స్టార్ డైరెక్టర్ మారుతి క్లాప్ ఇచ్చారు. సక్సెస్ఫుల్ నిర్మాత బన్నీ వాస్ కెమెరా స్విచ్ఛాన్ చేశారు.
పూజా కార్యక్రమాలతో ప్రారంభం..
ఈ మధ్యకాలంలో నిర్మాతలుగా సక్సస్లు అందుకుంటున్న ఎస్కేఎన్, ధీరజ్ మొగిలినేని, వంశీ నందిపాటిలు ఈ సినిమా డైరెక్టర్కు స్క్రిప్ట్ను అందజేశారు. ఈ వేడుకలో వీఐ ఆనంద్, విజయ్ కనకమేడల వంటి దర్శకులు హాజరయ్యారు. ప్రస్తుతం దేశంలో హాట్ టాపిక్ బేస్ చేసుకొని అల్లుకున్న ఈ కమర్షియల్ కోర్డ్ రూమ్ డ్రామా ఆద్యంతం ఎంతో ఆసక్తికరమైన ఉత్కంఠభరితమైన మలుపులతో తెరకెక్కనుందని చెప్పుకొచ్చారు. టైటిల్ దగ్గర నుంచి సినిమాలోని ప్రతి అంశం ప్రేక్షకులకు కొత్తదనంతో పాటు పూర్తి సంతృప్తిని ఇచ్చే కథ, కథనాలు ఈ చిత్రంలో ఉంటాయని మేకర్స్ తెలిపారు. త్వరలోనే ఈ సినిమా రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభిస్తామని నిర్మాతలైన ఏలూరు శ్రీను, పవన్ తరిగోపుల తెలిపారు.
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