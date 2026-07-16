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టాలీవుడ్ తెరపై సరికొత్త హారర్ థ్రిల్లర్‘ఆమెన్’.. గుండె జబ్బులు ఉన్నవాళ్లు అసలు చూడొద్దు..!

Amen Horror Thriller: తెలుగు తెర పైనే కాదు.. ప్రస్తుతం అన్ని సినీ ఇండస్ట్రీస్‌లో హార్రర్ మూవీస్‌కు మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఈ కోవలో తెలుగులో వస్తోన్న మరో హార్రర్ థ్రిల్లర్ మూవీ ‘ఆమెన్’. గుండె జబ్బులు ఉన్నవాళ్లు ఈ సినిమాకు రావొద్దంటూ చిత్ర యూనిట్ సంచలన ప్రకటన చేసిన ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 16, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:16 PM IST
టాలీవుడ్ తెరపై సరికొత్త హారర్ థ్రిల్లర్‘ఆమెన్’.. గుండె జబ్బులు ఉన్నవాళ్లు అసలు చూడొద్దు..!
Image Credit: Amen Movie (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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