/టాలీవుడ్ తెరపై సరికొత్త హారర్ థ్రిల్లర్‘ఆమెన్’.. గుండె జబ్బులు ఉన్నవాళ్లు అసలు చూడొద్దు..!

New Horror Thriller: తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో ఎవర్ గ్రీన్ జానర్ ఏదంటే అది హార్రర్ మూవీస్ అనే చెప్పాలి. ప్రస్తుతం తెలుగులో హార్రర్కు కామెడీ మిక్స్ చేసి కామెడీ హార్రర్ మూవీస్ను తెరకెక్కిస్తున్నారు. తాజాగా తెలుగులో దర్శక, నిర్మాతగా రాణిస్తోన్న నిర్మాత ఎస్కే బషీద్ నుండి మరో విభిన్నమైన చిత్రం ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఎస్బీకే ఫిలిం కార్పొరేషన్ బ్యానర్పై, రేగుల నీరజరాణి సమర్పణలో, ఆర్ఎన్ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆధ్వర్యంలో తెరకెక్కిన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మక హారర్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ ‘అమెన్’ (AMEN). ఈ సినిమా జూలై 24న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల కాబోతుంది.
అభిరుచిగల దర్శకుడు, నిర్మాతగా పేరు తెచ్చుకున్న ఎస్కే బషీద్ పలు భాషల్లో సక్సెస్ఫుల్ చిత్రాలను నిర్మించారు. తాజాగా ఎవరి అంచనాలకు అందని అనూహ్యమైన సబ్జెక్టులతో ప్రయోగాలు చేసే బషీద్.. ఇప్పుడు ‘ఆమెన్’ మూవీతో మరోసారి ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్గా మారారు.
గుండె జబ్బులు ఉన్నవాళ్లు రావద్దు! – బషీద్ మాస్ వార్నింగ్..
ఈ సినిమా గురించి ఎస్కే బషీద్ మాట్లాడుతూ, “ఇప్పటివరకు వచ్చిన హారర్ సినిమాల ట్రెండ్ను పూర్తిగా మార్చేలా ‘ఆమెన్’ తెరకెక్కించినట్టు చెప్పుకొచ్చారు. సస్పెన్స్, భయానక ఎలిమెంట్స్తో ప్రేక్షకులను ఈ సినిమా థ్రిల్ చేయబోతున్నట్టు చెప్పుకొచ్చారు. కొత్త నటీనటులతో టెక్నికల్గా హై స్టాండర్డ్స్తో ఈ సినిమా ఉండనుందని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సినిమా ఎంత భయపెడుతుందో చెప్పలేం... గుండె జబ్బులు ఉన్నవాళ్లు థియేటర్కు రావద్దని ఓపెన్ ఛాలెంజ్ విసిరారు. ఈ సినిమాను ఒంటరిగా కూర్చుని చూసే ధైర్యం ఎవరికీ ఉండదని చెప్పుకొచ్చారు. ఇది కుటుంబ సమేతంగా థియేటర్లలో ఆస్వాదించాల్సిన ఒక భయానక అనుభవమన్నారు. మొత్తంగా సినిమా ఔట్పుట్పై మాకు పూర్తి నమ్మకం ఉందని చెప్పుకొచ్చారు. అందుకే ఈ చిత్రాన్ని మేమే స్వయంగా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రిలీజ్ చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
పోస్టర్తోనే భారీ అంచనాలు..
రీసెంట్గా విడుదల చేసిన ‘ఆమెన్’ పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంది. అందులో హెచ్చరిక జారీ చేశారు. మీ తల్లిదండ్రులను జాగ్రత్తగా ఇంట్లో ఉంచి సినిమాకు రండి. అనే క్యాప్షన్ ప్రేక్షకుల్లో ఆసక్తిని రెట్టింపు చేస్తోంది. క్రూసేడర్ థీమ్, నీటిలో నుంచి వెలువడుతున్న భయానక హస్తాలు, మిస్టరీతో నిండిన విజువల్స్ హారర్ ప్రేమికులను ఉత్కంఠకు గురి చేయడం పక్కా అని చెబుతున్నరు.
త్వరలో విడుదల కానున్న ట్రైలర్పై కూడా భారీ అంచనాలున్నాయి. టాలీవుడ్లో కొత్త హారర్ వేవ్ను సృష్టించేందుకు సిద్ధమైన ‘ఆమెన్’ జూలై 24న థియేటర్లలో ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదు చేస్తుందో చూడాలి.
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