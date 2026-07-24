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టాలీవుడ్ వద్దు బాలీవుడ్ ముద్దంటున్న భామలు..

Tollywood heroins Focus on Bollywood: ఇంట గెలిచి రచ్చ గెలవాలంటారు. కానీ ఈ టాలీవుడ్ బ్యూటీలు ఇపుడు టాలీవుడ్‌లో వరుస అవకాశాలొస్తున్నా సరైన హిట్ మాత్రం దక్కడం లేదు. దీంతో శ్రీలీల నుంచి రాశి ఖన్నా, పూజా హెగ్డే వరకు చాలా మంది కథానాయికలు ఇపుడు బాలీవుడ్ పై ఫోకస్ పెడుతున్నారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 24, 2026, 11:38 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 11:38 AM IST
టాలీవుడ్ వద్దు బాలీవుడ్ ముద్దంటున్న భామలు..
Image Credit: Tamannah Sreeleela (File Photos/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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