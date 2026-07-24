/ టాలీవుడ్ వద్దు బాలీవుడ్ ముద్దంటున్న భామలు..

Sreeleela to Rashi Khannna bollywood Offers: అవును తెలుగు సినిమాల్లో అవకాశాలు తగ్గిన తర్వాత మన భామలు ఎక్కువగా బాలీవుడ్ పై ఫోకస్ పెడుతున్నారు. అందులో ముందుగా చెప్పుకోవాల్సింది తమన్నాను. తెలుగులో బాహుబలి వంటి ప్యాన్ ఇండియా సినిమాల తర్వాత తెలుగులో ఈ భామకు సరైన ఛాన్సెస్ రావడం లేదు. దీంతో హిందీ సినిమాల్లో నటిస్తూ.. అవసరమైతే ఐటెం సాంగ్స్ చేస్తోంది. తమన్నా తాజా.. ‘రాగిణి ఎంఎంఎస్’ సినిమాలో బోల్డ్ క్యారెక్టర్ చేయడానికి ఓకే చెప్పింది. అటు కాజల్ అగర్వాల్ కూడా ‘ది ఇండియా హౌజ్’ వంటి బాలీవుడ్ చిత్రాలు చేస్తోంది.
అటు వీళ్ల బాటలోనే శ్రీలీల కూడా తెలుగులో ఈమె హీరోయిన్గా నటించిన సినిమాలేవి సక్సెస్ కాలేదు. అటు తమిళంలో ఎంట్రీ ఇచ్చినా అక్కడా నిరాశే ఎదురైంది. శ్రీలీలకున్న క్రేజ్తో వరుస అవకాశాలు వస్తోన్న సినిమాలు మాత్రం సక్సెస్ కావడం లేదు. అందుకే ఇపుడీ భామ కూడా బాలీవుడ్ను నమ్ముకుంది. మాస్ జాతర, ఉస్తాద్ లాంటి ఫ్లాప్స్ తర్వాత టాలీవుడ్కు దూరమైన శ్రీలీల.. హిందీలో మాత్రం కార్తిక్ ఆర్యన్, సైఫ్ అలీ కొడుకు అబ్రహాంతో వరుసగా మూవీస్ చేస్తోంది.
కళ్యాణి ప్రియదర్శన్..
హలో, రణరంగం లాంటి సినిమాలతో తెలుగులో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కళ్యాణి ప్రియదర్శన్.. ఆ తర్వాత టాలీవుడ్లో నటించనే లేదు. కానీ మలయాళంలో గతేడాది ఈమె నటించిన ‘లోక ఛాప్టర్ 1’ ఇండస్ట్రీ హిట్ కావడంతో ఈమె క్రేజ అమాంతం పెరిగింది. ప్రస్తుతం ఈమెకు ధురంధర్ హీరో రణ్వీర్ సింగ్ కొత్త సినిమా ‘ప్రళయ్’లో కథానాయికగా యాక్ట్ చేసే ఛాన్స్ కొట్టేసింది.
రాశీ ఖన్నాకు బాలీవుడ్ ఆఫర్స్..
రాశీ ఖన్నాకు తెలుగులో ఆది నుంచే సరైన అవకాశాలు రావడం లేదు. తెలుగులో ఎన్టీఆర్తో ‘జై లవకుశ’ లో నటించింది. ఆ తర్వాత చాన్నాళ్లకు పవన్ కళ్యాణ్ సరసన ‘ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్’ సినిమా చేసింది. ఈ సినిమా ఫలితం రాశీ ఖన్నాకు చేదు అనుభవాన్నే మిగుల్చింది. అంతకు ముందు సిద్ధు జొన్నలగడ్డతో నటించిన ‘తెలుసు కదా’ సినిమా రిలీజైన విషయం ప్రేక్షకులకు తెలియలేదు. వరుస ఫ్లాపుల నేపథ్యంలో తెలుగులో కష్టపడుతున్నా.. హిందీలో ఈమెకు కంటిన్యూ చాన్సెస్ వస్తున్నాయి. తాజాగా అనీస్ బజ్మీ దర్శకత్వంలో అక్షయ్ కుమార్తో ఓ సినిమా చేస్తోంది. త్వరలో ఈ సినిమా విడుదల కానుంది. ఈ సినిమా తెలుగులో ‘సంక్రాంతికి వస్తున్నాం’ సినిమాకు రీమేక్.
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