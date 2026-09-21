Tollywood big Movie Release Dates Clashes: డిసెంబర్ నుంచి సంక్రాంతి మధ్య 40 రోజుల సమయం ఉంది. ఈ గ్యాప్లో డజన్కు పైగా సినిమాలు క్యూలో ను్నాయి. అందులో చాలా వరకు బడా సినిమాలే ఉన్నాయి. అయితే రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్ చేసుకున్న సినిమాలు కూడా వెనకా ముందు అవుతున్నాయి. డిసెంబర్ 3న వస్తానన్న ఫౌజీ అనుమానంగానే ఉంది. ప్రభాస్ సినిమా వాయిదా పడటం పక్కా అని తేలిపోయింది. సంక్రాంతికి షెడ్యూల్ అవుతుందా లేకుండా సమ్మర్లో వస్తుందా అనేది చూడాలి.
ఫౌజీ డిలేతో స్పిరిట్ రిలీజ్ డేట్ మారుతుందా..
‘ఫౌజీ’ సంక్రాంతికి బరిలో దిగుతుందా.. లేదా సమ్మర్కు పోస్ట్ పోన్ అవుతుందా మార్చి 5న రావాల్సిన స్పిరిట్ డేట్ కాస్త అటూ ఇటైనా నిర్మాతలకు మరిన్ని కన్ప్యూజన్స్ తప్పకపోవచ్చు. అవన్నీ కాదు.. అన్నీ సక్రమంగా జరగాలంటే చెప్పిన డేట్స్కే సినిమాలన్నీ రావాలి. కానీ పరిస్థితులు చూస్తుంటే అది కుదిరేలా కనిపించడం లేదు.
ఫౌజీ రిలీజ్ డేట్లో చైతూ ‘వృషకర్మ’..
అందుకు ఆ డేట్లో నాగ చైతన్య ‘వృషకర్మ’ రిలీజ్ డేట్ను ప్రకటించారు. ‘ఫౌజీ’ వాయిదా పడటం పక్కా అని రూఢీ కావడంతో ‘వృషకర్మ’ను రిలీజ్ డేట్ను లాక్ చేసుకున్నాడు. డిసెంబర్ 4న విశ్వక్ సేన్ లెగసీ, దుల్కర్ సల్మాన్ శ్రీ శ్రీ లాంటి సినిమాలు షెడ్యూల్ అయ్యాయి. ఇవి కూడా వచ్చేవరకు కన్ఫ్యూజనే.
విశ్వంభర వర్సెస్ కాకా..
ఇక చిరంజీవి హీరోగా నటించిన ‘విశ్వంభర’ సినిమా డిజిటల్ రైట్స్ అమ్ముడు పోవడంతో ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్కున్న అడ్డంకులు తొలిగాయి. జనవరిలో సంక్రాంతి బరిలో రిలీజ్ చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నారు. మరోవైపు ‘కాకా’ సమ్మర్కు పోస్ట్ పోన్ అవుతుందనే వార్తలు వినిపించాయి. కానీ ‘విశ్వంభర’ సినిమాను జనవరిలో సంక్రాంతి ముందు వారం రిలీజ్ చేయాలనే ప్లాన్లో ఉన్నారు. అప్పుడు థియేటర్స్ దొరకడం వంటి ఇష్యూస్ ఉండవు. ఈ సినిమా విడుదలైన వారం లోపే ‘కాకా’ రావడం గ్యారంటీ అని చెబుతున్నారు. అనూహ్యంగా ‘కాకా’ వాయిదా పడినా ఆశ్యర్యపోవాల్సిన పనిలేదు.
ఇక జనవరి 12 విడుదల అంటూ టైటిల్తోనే తమ రాక కన్ఫర్మ్ అంటున్నారు అనిల్ రావిపూడి. వీటి డేట్స్ మారడం కష్టమే కానీ.. జనవరి 13న వస్తామన్న సంబరాల ఏటిగట్టు వస్తుందా.. మేనమామతో మేనల్లుడు పోటీ పడతారా అనేది అప్పుడే తేలనుంది. అది కూడా ఓ కన్ఫ్యూజనే.
డిసెంబర్ ఫస్ట్ వీక్ సినిమాల్లో ఈ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే.. చివరి వారం మాత్రం బాలయ్య, నాగార్జున తీసుకుంటున్నారు. డిసెంబర్ 24న కింగ్ 100 వస్తానని ప్రకటించిన వేళ.. అదే రోజు తాను కూడా రేసులో ఉన్నానని దాదా సినిమా డేట్ లాక్ చేసారు బాలయ్య. ఈ రేసుపైనా అనుమానాలు లేకపోలేదు.. చివరి వరకు డిసెంబర్ 24కే ఈ రెండు స్టిక్ అయి ఒకే రోజు రిలీజ్ అయ్యే వరకు అనుమానమే. చివర్లో ఏదైనా సినిమా పోస్ట్పోన్ అయ్యే అవకాశాలు లేకపోలేదు. ఒకే రోజు వచ్చినా.. పెద్దగా కంగారు పడాల్సిన అసవరం లేదు.
Also Read:పవన్ కళ్యాణ్, రోజా కాంబినేషన్లో వచ్చిన సినిమా ఏంటో తెలుసా..!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.