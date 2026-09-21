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‘ఫౌజీ’ టు ‘కాకా’.. డేట్స్ కన్ఫ్యూజన్‌లో టాలీవుడ్ బడా ప్రాజెక్ట్స్!

Release Dates Confusion: కన్ఫ్యూజన్ కన్ఫ్యూజన్.. ఇప్పుడు ఇదే పాట పాడుకుంటున్నారు టాలీవుడ్‌లో చాలా మంది దర్శక నిర్మాతలు. మేం తగ్గేదే లే, చెప్పిన తేదీకి వస్తామని పైకి ఎన్ని చెప్తున్నా లోలోపల మాత్రం ఆ సినిమాలు వచ్చేవరకు డౌటే. ఈ స్టేజ్‌లో ఏ ఒక్కటో రెండో సినిమాలు కాదు.. లిస్టు చాంతాడంత ఉంది. ముఖ్యంగా డిసెంబర్, సంక్రాంతికే ఈ కన్ఫ్యూజన్ డ్రామా పీక్స్‌లో ఉంది. మరి ఆ కథేంటో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 21, 2026, 05:15 AM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:20 AM IST
‘ఫౌజీ’ టు ‘కాకా’.. డేట్స్ కన్ఫ్యూజన్‌లో టాలీవుడ్ బడా ప్రాజెక్ట్స్!
Image Credit: Release Dates Confusion (File Photos/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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