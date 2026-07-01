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తెలుగులో తొలి పూర్తి స్థాయి AI మూవీగా ‘అంబs రివెంజ్’..

Ambas Revenge AI First Telugu Movie: భారతీయ చిత్ర పరిశ్రమలో ఎన్నో కొత్త టెక్నాలజీలు పుట్టుకొచ్చాయి. బ్లాక్ & వైట్ నుంచి కలర్, ఆపై సినిమా స్కోప్, 70 ఎం ఎం .. డీటీఎస్.. డాల్మీ అట్మాస్ సహా ఎన్నో కొత్త టెక్నాలజీలు చిత్ర పరిశ్రమలో ప్రవేశించాయి. తాజాగా తెలుగులో పూర్తి స్థాయి తొలి ఏఐ టెక్నాలజీతో  ‘అంబస్ రివెంజ్’  సినిమా రాబోతుంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్స్‌ను రిలీజ్ చేస్తే మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 01, 2026, 03:17 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:25 PM IST
తెలుగులో తొలి పూర్తి స్థాయి AI మూవీగా ‘అంబs రివెంజ్’..
Image Credit: Ambas Revenge (Movie AI Photo/Source )Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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