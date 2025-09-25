Hero Nagarjuna files petition in delhi high court: ఇటీవల కాలంలో సెలబ్రీటీలు, రాజకీయ నాయకులను కొంత మంది కేటుగాళ్లు టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ఆర్టీఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్ ను ఉపయోగించుకుని సెలబ్రీటీలకు చెందిన ఫెక్ ఫోటోలు, వీడియోలు క్రియేట్ చేసి వైరల్ చేయడం కాంట్రవర్సీలుగా మారుతున్నాయి. టెక్నాలజీని కొంత మంది తప్పుడు మార్గాల్లో ఉపయోగించుకుని, జనాల్ని బురిడి కొట్టిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే ఆర్టిఫిషియల్ ఫోటోస్, డీప్ ఫెక్ టెక్నాలజీలపై పలువురు సెలబ్రీటీలు ఏకంగా పోలీసుల్ని, కోర్టుల్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు. తమ అనుమతిలేకుండా ఫోటోలు, వీడియోలను వాడుతున్నారని ఫిర్యాదులు సైతం చేశారు.
ఈ క్రమంలో తాజాగా.. టాలీవుడ్ నటుడు నాగార్జున ఇదే వివాదంలో ఢిల్లీ హైకోర్టులో పిటిషన్ ను దాఖలు చేశారు. తన వ్యక్తిత్వ హక్కులు కాపాడేలా కోర్టు వారు ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని కోరారు. ఇటీవల కాలంలో .. తన అనుమతి లేకుండా సోషల్ మీడియా కంటెంట్లలో.. తన ఫోటోలతో పాటు తన పేరును వాడుకుంటున్నారని నాగార్జున తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
వెంటనే దీనిపై నిషేధం విధించాలని, ఇలాంటి పనులు చేసేవారిపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకొవాలని కోరుతూ నాగార్జున.. ఢిల్లీ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్ ను విచారించిన జస్టిస్ తేజస్ కారియా ధర్మాసనం.. వ్యక్తిత్వ హక్కులను కాపాడేలా ఉత్తర్వులు ఇస్తామని పేర్కొన్నారు.
మరోవైపు గతంలో పర్సనాల్టీ రైట్స్ కోసం బాలీవుడ్ సెలబ్రీటీలు.. అమితాబ్ బచ్చన్, ఐశ్వర్య, అభిషేక్ బచ్చన్, అనిల్ కపూర్ తదితరులు ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించాగా.. అనుమతి లేకుండా వారి పేర్లను వాడుకోవద్దని కోర్టు ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో టాలీవుడ్ అగ్ర హీరో అక్కినేని నాగార్జున ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించడం వార్తలలో నిలిచింది.
