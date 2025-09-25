English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Actor Nagarjuna: టాలీవుడ్‌లో తీవ్రకలకలం.. ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన హీరో నాగార్జున.. ఏం జరిగిందంటే..?

Actor Nagarjuna approaches delhi high court: టాలీవుడ్ హీరో నాగార్జున ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించడడం ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. ఇప్పటికే బాలీవుడ్ లోని పలువురు సెలబ్రీటీలు ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో అక్కినేని అభిమానులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అసలు విషయంపై సోషల్ మీడియాలోరచ్చ నడుస్తొంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 25, 2025, 01:33 PM IST
  • ఢిల్లీ హైకోర్టుకు నాగార్జున..
  • వారిపై చర్యలకు ఆదేశాలివ్వాలని పిటిషన్..

Trending Photos

Vivo T4x 5G: రూ.7 వేల లోపే వీవో T4x 5G మొబైల్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్‌ బిలియన్స్‌ డేస్‌ బంఫర్‌ ఆఫర్!
6
Vivo T4X
Vivo T4x 5G: రూ.7 వేల లోపే వీవో T4x 5G మొబైల్‌.. ఫ్లిప్‌కార్ట్ బిగ్‌ బిలియన్స్‌ డేస్‌ బంఫర్‌ ఆఫర్!
500 Rupees Note: రూ.500 నోట్లపై కేంద్రం నిషేధం? పీఐబీ కుండబద్ధలు కొట్టే నిజం చెప్పింది!
8
500 Rupees note
500 Rupees Note: రూ.500 నోట్లపై కేంద్రం నిషేధం? పీఐబీ కుండబద్ధలు కొట్టే నిజం చెప్పింది!
Realme P3X 5G: రూ.2,999కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో realme P3x 5G మొబైల్.. ఛాన్స్‌ అస్సలు మిస్‌ అవ్వొద్దు!
6
Poco M7 Plus 5G
Realme P3X 5G: రూ.2,999కే ఫ్లిప్‌కార్ట్‌లో realme P3x 5G మొబైల్.. ఛాన్స్‌ అస్సలు మిస్‌ అవ్వొద్దు!
Casting Couch: పిలిచినప్పుడల్లా వెళ్లాలి లేకపోతే కొట్టేవారు.. ఇండస్ట్రీ పెద్ద గురించి స్టార్ నటి షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు..
5
Jabardasth Tanmayi
Casting Couch: పిలిచినప్పుడల్లా వెళ్లాలి లేకపోతే కొట్టేవారు.. ఇండస్ట్రీ పెద్ద గురించి స్టార్ నటి షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు..
Actor Nagarjuna: టాలీవుడ్‌లో తీవ్రకలకలం.. ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన హీరో నాగార్జున.. ఏం జరిగిందంటే..?

Hero Nagarjuna files petition in delhi high court: ఇటీవల కాలంలో సెలబ్రీటీలు, రాజకీయ నాయకులను కొంత మంది కేటుగాళ్లు టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు.  ముఖ్యంగా ఆర్టీఫిషియల్ ఇంటెలీజెన్స్ ను ఉపయోగించుకుని సెలబ్రీటీలకు  చెందిన ఫెక్ ఫోటోలు, వీడియోలు క్రియేట్ చేసి వైరల్ చేయడం కాంట్రవర్సీలుగా మారుతున్నాయి. టెక్నాలజీని కొంత మంది తప్పుడు మార్గాల్లో ఉపయోగించుకుని, జనాల్ని బురిడి కొట్టిస్తున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే ఆర్టిఫిషియల్ ఫోటోస్, డీప్ ఫెక్ టెక్నాలజీలపై పలువురు సెలబ్రీటీలు ఏకంగా పోలీసుల్ని, కోర్టుల్ని ఆశ్రయిస్తున్నారు. తమ అనుమతిలేకుండా ఫోటోలు, వీడియోలను వాడుతున్నారని ఫిర్యాదులు సైతం చేశారు.

ఈ క్రమంలో తాజాగా.. టాలీవుడ్ నటుడు నాగార్జున ఇదే వివాదంలో ఢిల్లీ హైకోర్టులో పిటిషన్ ను దాఖలు చేశారు. తన వ్యక్తిత్వ హక్కులు కాపాడేలా కోర్టు వారు ఉత్తర్వులు ఇవ్వాలని కోరారు.  ఇటీవల కాలంలో .. తన అనుమతి లేకుండా సోషల్ మీడియా కంటెంట్‌లలో.. తన ఫోటోలతో పాటు తన పేరును వాడుకుంటున్నారని నాగార్జున తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

వెంటనే దీనిపై   నిషేధం విధించాలని, ఇలాంటి పనులు చేసేవారిపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకొవాలని కోరుతూ నాగార్జున.. ఢిల్లీ హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ పిటిషన్ ను విచారించిన జస్టిస్ తేజస్ కారియా ధర్మాసనం.. వ్యక్తిత్వ హక్కులను కాపాడేలా ఉత్తర్వులు ఇస్తామని పేర్కొన్నారు.

Read more: Couple Romance Video: ఏంట్రా ఈ బరితెగింపు..?.. బస్టాండ్‌లో యువతిని ముద్దులు పెడుతూ, అక్కడ చెయ్యిపెట్టి మరీ.!. వీడియో..

మరోవైపు గతంలో పర్సనాల్టీ రైట్స్ కోసం బాలీవుడ్ సెలబ్రీటీలు.. అమితాబ్ బచ్చన్, ఐశ్వర్య, అభిషేక్ బచ్చన్, అనిల్ కపూర్ తదితరులు ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించాగా.. అనుమతి లేకుండా వారి పేర్లను వాడుకోవద్దని కోర్టు ఆదేశించిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో  టాలీవుడ్ అగ్ర హీరో అక్కినేని నాగార్జున ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించడం వార్తలలో నిలిచింది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Hero NagarjunaActor NagarjunaDelhi High CourtNagarjuna petition in delhi high courtTollywood hero Nagarjuna

Trending News