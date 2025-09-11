Balakrishna: ముంబైలో తెలుగు వాళ్ల స్కూల్ ను సందర్శించిన హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ..

Balakrishna visits Andhra Educational Society: ప్రముఖ సినీ నటుడు శాసనసభ్యుడు నందమూరి బాలకృష్ణ ముంబైలోని వాడాలాలో ఉన్న ఆంధ్ర ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ స్కూల్ను విజిట్ చేశారు. విద్యార్థులకు స్ఫూర్తిని అందించారు. గత 77 యేళ్లుగా తెలుగు సమాజానికి విద్యా సేవలు అందిస్తోంది ఈ సంస్థ. తన గొప్ప చరిత్రతో విద్యా రంగంలో విశిష్ట స్థానాన్ని కలిగి ఉంది ఈ సొసైటీ. నర్సరీ నుండి 12వ తరగతి వరకు విద్యను అందిస్తున్న ఈ స్కూల్ లో సుమారు 4 వేల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. 150 మంది అధ్యాపకులు, సిబ్బంది వీరికి నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తున్నారు. అంతేకాదు పిల్లల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతున్నారు.
బాలకృష్ణ విజిట్ సందర్భంగా విద్యార్థులు ఉత్సాహంతో ఆయనతో మాట్లాడారు. ఆయన ప్రోత్సాహకరమైన సందేశాలు స్టూడెంట్స్ లో కొత్త ఉత్తేజాన్ని నింపాయి. విద్యార్థుల ఆనందభరిత వాతావరణం స్కూల్లో ప్రాంగణంలో సందడిని నింపింది.ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల అధ్యక్షుడురామ్మోహన్ బండ్లమూడితో పాటు జనరల్ సెక్రటరీ శ్రీ కృష్ణప్రసాద్ పాల్గొన్నారు. పాఠశాలకు సంబంధించిన చరిత్ర విశేషాలను బాలయ్యకు వివరించారు. బాలకృష్ణ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు అక్కడ చదవుకుంటున్న పిల్లలకు మార్గదర్శకంగా ఉంటాయని పాఠశాల యాజమాన్యం ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది. బాలయ్య రీసెంట్ గా ముంబై పర్యటనలో నేషనల్ స్టాక్ ఎక్సేంజ్ లో ఘంట వాయించారు. అక్కడ ఘంట వాయించిన తొలి సౌత్ హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు.
మొత్తంగా 2025లో బాలయ్య నామ సంవత్సరంగా చెప్పాలి. ఈ యేడాది పద్మభూషణ్ అవార్డుతో పాటు గత 50 యేళ్లుగా హీరోగా తప్ప ఇతర పాత్రల్లో నటించని హీరోగా.. అర్ధ శతాబ్దంగా కథానాయకుడిగా అలరిస్తూన్న నట వారసుడు ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో ఎవరు లేరు. ఈ నేపథ్యంలో బాలయ్య పేరును వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో నమోదు చేశారు. మరోవైపు ఈయన హీరోగా నటించిన ‘భగవంత్ కేసరి’ చిత్రానికి నేషనల్ అవార్డు అందుకుంది. ఇన్నేళ్ల కెరీర్ లో బాలయ్య నటించిన ఓ చిత్రానికి జాతీయ అవార్డు రావడం ఇదే ఫస్ట్ టైమ్. ఈ రకంగా 2025లో బాలయ్య గుర్తుండి పోయే యేడాది అని చెప్పాలి. ఈ ఇయర్ సంక్రాంతికి ‘డాకు మహారాజ్’గా అలరించిన ఈయన ఈ యేడాది డిసెంబర్ మొదటి వారంలో అఖండ 2తో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈయన హీరోగా చేస్తోన్న తొలి సీక్వెల్ మూవీ కూడా ఇదే యేడాది విడుదల కానుండటం విశేషం.
