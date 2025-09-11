English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Balakrishna: ముంబైలో తెలుగు వాళ్ల స్కూల్ ను సందర్శించిన హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ..

Balakrishna visits Andhra Educational Society: తెలుగు సీనియర్ హీరో కమ్ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ హిందూపురం ఎమ్మెల్యే పద్మభూషణ్ నందమూరి బాలకృష్ణ దేశ ఆర్ధిక రాజధానిలో సందడి చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ముంబై నేషనల్ స్టాక్ ఎక్సేంజ్ ను సందర్శించి ఘంట వాయించిన ఈయన తాజాగా అక్కడ తెలుగు వాళ్లు నిర్వహిస్తున్న ఓ పాఠశాలను సందర్శించారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 11, 2025, 12:40 AM IST

Trending Photos

Pooja Hegde Boyfriend: స్టార్ క్రికెటర్‌తో పూజా హెగ్డే డేటింగ్.. బుట్టబొమ్మ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎవరంటే..?
5
Pooja Hegde
Pooja Hegde Boyfriend: స్టార్ క్రికెటర్‌తో పూజా హెగ్డే డేటింగ్.. బుట్టబొమ్మ బాయ్‌ఫ్రెండ్ ఎవరంటే..?
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
5
OnePlus Nord CE
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
School Holidays: దసరా సెలవుల్లో మార్పు? మరో 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగింపు!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: దసరా సెలవుల్లో మార్పు? మరో 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగింపు!
Balakrishna: ముంబైలో తెలుగు వాళ్ల స్కూల్ ను సందర్శించిన హీరో నందమూరి బాలకృష్ణ..

Balakrishna visits Andhra Educational Society: ప్రముఖ సినీ నటుడు శాసనసభ్యుడు  నందమూరి బాలకృష్ణ ముంబైలోని వాడాలాలో ఉన్న ఆంధ్ర ఎడ్యుకేషన్ సొసైటీ స్కూల్‌ను విజిట్ చేశారు. విద్యార్థులకు స్ఫూర్తిని అందించారు. గత 77 యేళ్లుగా  తెలుగు సమాజానికి విద్యా సేవలు అందిస్తోంది ఈ సంస్థ.  తన గొప్ప చరిత్రతో విద్యా రంగంలో విశిష్ట స్థానాన్ని కలిగి ఉంది ఈ సొసైటీ. నర్సరీ నుండి 12వ తరగతి వరకు విద్యను అందిస్తున్న ఈ స్కూల్ లో సుమారు 4 వేల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. 150 మంది అధ్యాపకులు,  సిబ్బంది వీరికి నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తున్నారు. అంతేకాదు పిల్లల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

బాలకృష్ణ విజిట్ సందర్భంగా విద్యార్థులు ఉత్సాహంతో ఆయనతో మాట్లాడారు. ఆయన ప్రోత్సాహకరమైన సందేశాలు స్టూడెంట్స్ లో కొత్త  ఉత్తేజాన్ని నింపాయి. విద్యార్థుల ఆనందభరిత వాతావరణం స్కూల్లో  ప్రాంగణంలో సందడిని నింపింది.ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల అధ్యక్షుడురామ్మోహన్ బండ్లమూడితో పాటు  జనరల్ సెక్రటరీ శ్రీ కృష్ణప్రసాద్ పాల్గొన్నారు. పాఠశాలకు సంబంధించిన చరిత్ర విశేషాలను బాలయ్యకు వివరించారు.  బాలకృష్ణ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు అక్కడ చదవుకుంటున్న పిల్లలకు మార్గదర్శకంగా ఉంటాయని పాఠశాల యాజమాన్యం ఆశాభావం వ్యక్తం చేసింది. బాలయ్య రీసెంట్ గా ముంబై పర్యటనలో నేషనల్ స్టాక్ ఎక్సేంజ్ లో ఘంట వాయించారు. అక్కడ ఘంట వాయించిన తొలి సౌత్ హీరోగా రికార్డు క్రియేట్ చేశారు. 

మొత్తంగా 2025లో బాలయ్య నామ సంవత్సరంగా చెప్పాలి. ఈ యేడాది పద్మభూషణ్ అవార్డుతో పాటు గత 50 యేళ్లుగా హీరోగా తప్ప ఇతర పాత్రల్లో నటించని హీరోగా.. అర్ధ శతాబ్దంగా కథానాయకుడిగా అలరిస్తూన్న నట వారసుడు ప్రపంచ సినీ చరిత్రలో ఎవరు లేరు. ఈ నేపథ్యంలో బాలయ్య పేరును వరల్డ్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో నమోదు చేశారు. మరోవైపు ఈయన హీరోగా నటించిన ‘భగవంత్ కేసరి’ చిత్రానికి నేషనల్ అవార్డు అందుకుంది. ఇన్నేళ్ల  కెరీర్ లో బాలయ్య నటించిన ఓ  చిత్రానికి జాతీయ అవార్డు రావడం ఇదే ఫస్ట్ టైమ్. ఈ రకంగా 2025లో బాలయ్య  గుర్తుండి పోయే యేడాది అని చెప్పాలి.  ఈ ఇయర్ సంక్రాంతికి ‘డాకు మహారాజ్’గా అలరించిన ఈయన ఈ యేడాది డిసెంబర్ మొదటి వారంలో అఖండ 2తో ఆడియన్స్ ముందుకు రాబోతున్నారు. ఈయన హీరోగా చేస్తోన్న తొలి సీక్వెల్ మూవీ కూడా ఇదే యేడాది విడుదల కానుండటం విశేషం. 

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొదటి భార్య ఎవరు..! ప్రస్తుతం ఏం చేస్తున్నారో తెలుసా..

ఇదీ చదవండి: పవన్ కళ్యాణ్ మొత్తం ఆస్తుల విలువ ఎంతో తెలుసా.. అసలు ఎక్స్ పెక్ట్ చేయరు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Balakrishna Visit Mumbai Telugu SchoolAndhra Education Society School in MumbaiBalayya in mumbaiBalakrishna first south hero nse

Trending News