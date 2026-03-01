Tollywood Hero Santosh Sobhan: హీరో సంతోష్ శోభన్.. ఈ పేరు గురించి స్పెషల్గా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన శైలిని ఏర్పరుచుకున్న ఈ నటుడు.. తన నటనతో ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించుకున్నాడు. అయితే 2023 తర్వాత కొంతకాలం బ్రేక్ తీసుకున్న ఈ హీరో.. ఇప్పుడు మళ్లీ ఫుల్ ఫామ్లోకి వచ్చాడు. తాజాగా 'కపుల్ ఫ్రెండ్లీ' సినిమాతో సూపర్ హిట్ కొట్టాడు.
రీసెంట్గా 'కపుల్ ఫ్రెండ్లీ' అనే సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన సంతోష్ శోభన్ మళ్లీ తనదైన ఫామ్లోకి వచ్చాడు. తన కెరీర్లోనే అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన సినిమాగా కపుల్ ఫ్రెండ్లీ మూవీ రికార్డ్ సృష్టించింది. ఈ సూపర్ హిట్తో సంతోష్కి మరోసారి టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో మంచి బజ్ ఏర్పడింది. కేవలం క్లాస్ ఆడియెన్స్ కాకుండా, మాస్ ఆడియెన్స్ను కూడా మెప్పించడంతో ఈ సినిమా సంతోష్ కెరీర్లోనే బ్లాక్ బస్టర్ హిట్గా, హయ్యెస్ట్ కలెక్షన్లు రాబట్టిన మూవీగా నిలిచింది.
ఇక కపుల్ ఫ్రెండ్లీ ప్రమోషన్స్లో చెప్పినట్లుగానే.. బ్యాక్ టూ బ్యాక్ మూవీస్తో సంతోష్ శోభన్ బిజీ అయ్యాడు. ఇప్పటికే నాలుగు ప్రాజెక్ట్లను లైన్లో పెట్టాడు. తన కెరీర్ను మరింత ఉన్నత స్థాయికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. దీనిలో భాగంగానే ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ యువీక్రియేషన్స్ బ్యానర్లో ఒక మల్టీ యూనివర్స్ కామెడీ సినిమా చేయడానికి సంతోష్ శోభన్ రెడీ అయ్యాడు. డైరెక్టర్ రామ్ పసుపులేటి దర్శకత్వంలో ఒక ఫాంటసీ అడ్వెంచర్ మూవీ చేయడానికి సంతోష్ శోభన్ సిద్ధమయ్యాడు.
గతంలో ఎక్కువగా రొమాంటిక్ కామెడీలకే పరిమితమైన సంతోష్.. ఇప్పుడు తన రూటు మార్చాడు. విభిన్న కథలతో ముందుకు వెళ్లాలనే లక్ష్యంతో సంతోష్ కొత్త కాన్సెప్ట్ సినిమాలను ఎంచుకుంటున్నాడు. కేవలం లవ్ స్టోరీలే కాకుండా ఫాంటసీ, అడ్వెంచర్, మల్టీ యూనివర్స్ వంటి వైవిధ్యమైన జోనర్లను ఎంచుకుంటూ ఒక వర్సటైల్ యాక్టర్గా ఎదిగే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. మొత్తానికి, చిన్న బ్రేక్ తర్వాత సంతోష్ శోభన్ కెరీర్ మళ్లీ ఊపందుకుంది.
